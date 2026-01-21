▲일본 겨울나기
일본 겨울을 나기 위해서 40년 만에 내복을 샀다. 털이 달린 실내화, 수면양말, 전기방석은 난방 도구가 아니라 생존 수단이다.김용국
그런데도 뭣 모르고 한국에서 늘상 하던 대로 속옷 차림으로 잠자리에 들었으니. 바로 감기 증상이 왔다. 다음날 근 40년 만에 내복을 샀다. 40년 전엔 어머니의 강권(?) 때문이었지만 이번엔 오롯이 나의 건강 아니 생존을 위한 선택이었다. 그 다음날엔 수면양말과 털이 달린 실내화를 샀다. 체면은 밥도 먹여주지 않고, 추위를 이겨주는 것도 아니었다.
지난해 말, 출국 직전 어느 후배가 사무실 대청소를 하다가 방치된 전기방석을 하나 발견했다. 일반 방석 2장을 합한 정도의 크기다. "혹시 필요할지 모르니 일본에 가져가라"는 후배에게 "이런 걸 어디 쓰냐고"고 핀잔을 주면서도 못 이기는 척 챙겨왔는데 지금 그 방석이 유일하게 온기를 느끼게 해주는 존재다.
난방은 에어컨을 온풍으로 트는 것이 전부다. 그런데 아무리 오래 틀어도 방안이 훈훈해지는 일은 없다. 그저 냉기만 가시게 해줄 정도다. 공기도 건조해진다. 게다가 혼자 사는 방에 하루 종일 에어컨을 틀어놓을 수도 없는 노릇이다.
집에 들어오면 따뜻한 물에 몸을 담그고 우유를 데워서 마시는 걸로 하루를 마무리하고 침대에 눕는다. 이불을 덮는다. 이불 밖에 노출된 몸이 차게 느껴진다. 온몸을 이불 속으로 넣는다.
서울보다 추운 북쪽 파주에서 사느라 추위에 적응이 되었다고 생각했는데 오산이었다. 냉골인 바닥에 맨발이 닿으면 나도 모르게 몸서리가 난다.
믿기 어렵다고? 혹시 주위에 아는 일본인이나 장기간 일본에 산 사람이 있다면 누구나 붙잡고 물어보라. 어떻게 겨울을 나는지. 일본의 건물은 단열, 난방과는 거리가 멀다. 열효율을 따지기보다 건물이 지진에 어떻게 잘 버틸지, 습기가 차지 않고 공기가 잘 통할지를 중시한다.
하기야 겨울에 몇 차례 일본 여행을 왔지만 나 역시 추위를 거의 느끼지 못했다. 한국보다 따뜻한 날씨에 호텔이나 백화점, 상가 등은 난방을 '빵빵'하게 하니 추울 일이 없다. 설사 조금 춥더라도 며칠 머무는 여행객들에겐 그저 아름다운 추억일 뿐이다.
바닥은 찬데 공기만 데우는 방식의 난방은 효율성이 낮다. 일본 사람들이 방안에서 코타츠나 텐트, 전기 담요를 쓰는 것은 생존 수단이었음을 깨닫는다. 최근 지어진 일본의 고급주택은 이중창을 쓰고 단열재를 사용하는 식으로 난방을 강화한다지만 보통 집은 내가 사는 곳과 크게 다르지 않은 듯싶다. 일본 사람들에게 추위를 호소해 보았지만 다들 웃으면서 공감을 표한다. 별 도리가 없지 않으냐는 반응이랄까.
교토에 사는 지인도 몇 년이 지나도 일본의 겨울이 적응되지 않기는 마찬가지란다. 내가 "겨울이 끝나는 2월까지는 잘 버텨보겠다"라고 하자 난감한 표정으로 이렇게 답을 한다.
"3월까지도 일본 집은 추워요."
겨울은 따뜻한데, 방은 시베리아?