1946년 5월 30일 자 <동아일보> 기사 "진폐 못쟌은 위폐"네이버 뉴스 라이브러리
그해 5월 30일 자 <동아일보> 2면 헤드라인 제목은 '진폐 못쟌은 위폐'다. 이 제목처럼 경찰이 은행에서 갖고 나온 돈은 진짜 돈 못지않아 보였다. 다른 데도 아닌 은행에서 쓰던 돈을 갖고 나왔으니, 이는 당연한 일이었다.
은행에서 김창선이 골라주는 지폐를 갖고 나와야 했으니, 미군정 경찰이 12만 원 전체를 다 압수하는 것은 사실상 불가능했다. 무엇보다 은행들이 가만히 있지 않았을 것이다. 위 신문의 5월 17일 자에 따르면, 5월 15일의 발표 현장에서 공개된 백 원권은 고작 아홉 장이었다.
<역사비평> 2016년 제114호에 실린 임성욱 한국외대 특임강의교수의 논문 '조선정판사 위조지폐사건의 재검토'에 따르면, 최종적으로 입수된 지폐는 33장이다. 이 논문은 "경찰은 조선공산당, 해방일보사, 조선정판사, 김창선의 집 등을 수색했지만, 어디에서도 위조지폐를 발견하지 못했다"고 한 뒤 "100원권 12만 장이라는 엄청난 양의 위폐를 제조했는데도 단 1장의 위폐도 발견하지 못했다는 것은 사건의 진위에 대한 의혹을 불러일으키기에 충분"했다고 지적한다.
사건 수사가 그처럼 엉성하다 보니, 언론사들이 이래라저래라 훈수하기도 쉬웠다. 신문사 필진이 관찰자가 아닌 재판관 혹은 수사관 입장에서 사건에 대해 한마디씩 거들기 시작한 것이다.
이는 그해 7월 12일 미군정 사법부장으로 취임한 가인 김병로를 곤혹스럽게 만들었다. 김학준 인천대 이사장의 <가인 김병로 평전>은 "좌익계 언론은 물론 일부 중도계 언론도 동조하여 점점 '신문 재판'의 경향이 짙어졌다"고 당시 상황을 표현한다.
조선정판사 사건 수사는 엉터리
미군정 경찰은 위폐를 단 한 장도 스스로 찾아내지 못했다. 그런데도 사건을 대대적으로 발표하고 조선공산당에 포진한 항일운동가들을 탄압했다. 수사를 빨리 진행해야 할 급한 사정이 있었다고 이해할 수밖에 없다.
사건 수사를 진두지휘한 기관은 미군 방첩대(CIC)다. 이 점은 1946년 10월 22일에 있은 조재천 검사의 논고문에도 나타난다. 논고문 골자를 실은 그 날짜 <동아일보>에 따르면, 조재천은 "본 사건은 그 중대성에 비추어 CIC, 군정청 미국인 경무부장도 각각 조사"했다고 밝혔다.