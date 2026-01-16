▲
tvN <아이 엠 복서> 스틸 컷.tvN
필자는 3년 동안 복싱을 매주 수련하고 대회에 출전한 이력도 있다. 게다가 열 번 가까이 직관에 다녀온 복싱 팬이다. <아이 엠 복서>는 복싱의 매력을 잘 표현한 서바이벌 프로그램이다. 복싱 팬으로서 몇 가지 관전 포인트를 소개하고 아쉬웠던 점을 이야기하고자 한다.
첫 번째 관전 포인트는 '일반인의 반전 활약'이다. 이를 대표적으로 보여주는 시합은 육준서와 조현재의 8강전(9화 방영)이다. 육준서는 1년 차 복서이고 조현재는 체중, 체고, 용인대를 거친 국군체육부대 실업팀 소속 복싱선수다. 경력만 보면 등록한 지 얼마 안 된 관원과 챔피언 출신 관장의 스파링이 그려지는 그림이다.
둘의 8강전은 리벤지다. 이전 미션에서 맞붙었고 조현재가 육준서를 압도하면서 승리했다. 육준서는 탈락했지만 패자부활전 타이어 매치에서 김민우 선수와 박빙의 경기를 펼친 후 살아 올라왔다.
8강전 초반부는 모두의 예상과는 달리 조현재는 육준서를 상대로 고전한다. 하지만 시간이 흐르면서 아마추어 특유의 화려한 스텝과 유연한 상체 움직임을 살려 육준서의 안면과 복부를 공략한다.
그러던 찰나에 링 바닥에 한 사람이 쓰러지는 소리가 나고 장내가 술렁인다. 육준서의 스트레이트가 조현재 턱에 적중한 것이다. 다운당한 조현재는 많이 당황한 듯한 모습이지만 이후 더욱 간결하고 빠른 펀치로 경기를 압도하기 시작한다.
결과적으로 조현재가 판정승으로 승리한다. 승패와 관계없이 조현재는 화려하고 아름다운 복싱의 예술적인 면을, 육준서는 기술은 좀 투박하더라도 꺾이지 않는 복서의 정신을 몸으로 보여줬다.
패자인 육준서 선수가 더욱 인상 깊었다. <아이 엠 복서> 1~2화 초반부만 하더라도 턱이 들리는 위험한 장면이 나왔었는데 뒤로 갈수록 단점이 보완되는 모습이 보였다. 3년 동안 복싱하면서 자신의 단점을 고치려면 얼마나 많은 땀을 흘려야 하는지 누구보다 잘 알고 있다. 엘리트 복싱 선수에게 도전하는 모습뿐만 아니라 짧은 시간 내에 성장한 모습이 놀라웠다. 그런 의미에서 4화에서 방영된 국승준 선수와 특전사 출신 일반인 김동현의 시합도 재밌었다.
복싱은 싸움이 아닌 스포츠
두 번째 관전 포인트는 다른 무대에서 활동하던 격투기 선수들의 대결이다. 먼저 MMA 선수와 복싱선수가 복싱 규칙으로 붙는다면 누가 이길까? MMA 선수(권아솔, 김민우, 편예준 등)와 무에타이 선수(김현준, 신동현)가 출전하여 무대에서 보여준 놀라운 복싱 실력을 볼 수 있다. 우스갯소리로 '강한 놈이 이긴다'는 말이 있는데 방송을 통해 확인해 보길 바란다.
같은 복싱 링에 오르지만 프로 무대에서 활동하는 선수와 아마추어 무대에서 활동하는 선수도 격돌한다. 프로 경기는 라운드당 3분, 최소 4라운드로 진행된다. 세계챔피언전은 12라운드다. 아마추어 경기는 라운드당 3분, 3라운드로 진행된다. 라운드가 짧기 때문에 밀도 높은 승부가 펼쳐진다. 프로 경기에 비해 주먹 숫자와 움직임이 많고 속도가 빠르다.
반면 프로 시합은 라운드가 길기 때문에 체력 관리와 효율적인 움직임, 상대에게 데미지 있는 강력한 공격이 중요하다. 프로는 누가 강한지 겨룬다면, 아마추어는 누가 기술이 훌륭한지 겨룬다고 보면 된다.
대부분 미션은 단시간에 실력을 겨루기 때문에 아마추어 선수가 유리했다. 하지만 8강전은 3분 6라운드로 진행되면서 프로선수에게 유리한 무대가 마련된다.
마지막 관전 포인트는 미션 때마다 달라지는 경기 규칙이다. 글러브를 착용하고 주먹을 사용한다는 점은 공통적이지만 미션 때마다 경기 규칙이 조금씩 달라진다. 본래 복싱링은 6.1m×6.1m 정사각형 링이다. <아이 엠 복서>에는 직사각형 링도 나오고, 링 줄이 없는 원형 링도 나온다. 심지어 영화 속 한 장면처럼 연출로 비가 내리는 복싱링도 있다.
세 가지 관전 포인트로 <아이 엠 복서>를 본다면 복싱이라는 스포츠가 더 이상 '저급한 싸움'으로만 보이진 않을 것이다. 게다가 치열한 전투 끝에 서로를 향한 존중과 따뜻한 포옹은 복싱의 매력을 빛나게 한다.
