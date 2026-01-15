연합뉴스

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2025년 10월 29일 경북 경주박물관에서 한미 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.29 [대통령실통신사진기자단]총체적 위기 상황에서 자강의 핵심은 산업발전의 근본을 튼튼하게 하여 내부 실력을 키우는 것이다. 산업성장의 기본은 산업전반의 생산성을 높이고, 산업구조를 미래성장산업 중심으로 개편하는 것이다.산업구조의 개편은 제조업의 소부장(소재·부품·장비) 공급망 구조가 강건하게 유지되어야 가능하다. 첨단기술 분야에 연구개발투자를 집중한다고 해서 첨단기술의 산업화가 자동으로 이루어지는 것은 아니다. 기술을 제품으로 구현할 수 있어야 진정한 실력이고 경쟁력이다. 애플카의 실패와 샤오미카의 성공을 갈라놓은 핵심적 차이는 미국과 중국의 소부장 공급망 경쟁력 차이였음을 상기해야 한다.국내에 소부장 공급망 생태계가 활발하게 작동해야 수출주도 캐시카우(Cash-cow) 산업과 미래성장을 주도하는 첨단기술산업의 성장이 가능하다. 소부장 공급망 생태계야 말로 산업성장의 기본 중의 기본이고, 우회하는 길은 없다.한국의 산업을 위협하는 3대 요인에 맞서 우리의 강점과 약점을 명확히 인식하고 산업성장의 기본을 튼튼하게 하는 적극적 산업정책을 펼쳐야 한다.첫째, 중국에 대응하는 우리의 산업전략이 완전히 바뀌어야 한다. 적당한 기술 수준의 중간재 생산제품을 중국에 수출하는 구조는 끝났다. 중국과의 산업관계를 재구조화해야 한다.대중국 산업경쟁 관계에서 상대적 우위를 보이는 일부 첨단산업(고사양의 메모리반도체, 이차전지 일부, OLED 등 첨단디스플레이, 의약 및 화장품 등 첨단바이오, K-콘텐츠 등 지식서비스) 분야에서는 초격차 기술 확보를 위한 노력을 강화한다.철강, 석유화학, 기계, 가전, 조선 등 주력 제조업 분야는 생산성을 높여 대응할 수밖에 없다. 생산성 제고를 위해서는 현시대의 핵심기반기술인 인공지능 기술의 전면적 적용을 통해 인공지능 전환(AI transformation: AX)을 속도감 있게 추진해야 한다.제조 AX를 통해 생산공정을 대폭 혁신함으로써 생산성을 높이고, 원가·품질·납기에서 새로운 프런티어를 열어야 한다. 제조업 전분야에 걸쳐 소부장 공급망을 국내에 갖추는 것은 어렵다. 우리의 소부장 공급망을 면밀히 검토하여 전략적으로 유지 및 확장해 나갈 분야에 선택과 집중할 수밖에 없다.미국에 대한 투자가 불가피하다면, 이를 철저히 '실리'로 연결해야 한다. 단순히 공장만 지어주는 것이 아니라, 미국의 앞선 AI, 우주항공, 바이오 기술을 우리가 전수 받거나 공동 개발하는 '기술 협력형' 투자가 되어야 한다.앞으로 산업의 인공지능 전환이 한국 산업의 성장동력을 회복하는 데 핵심적 과제이고, 인공지능 기술분야에서 압도적 우위성을 보이고 있는 미국과의 기술협력은 더욱 강화해 나갈 수밖에 없다.인공지능 기반 스마트 제조기술, 자율제조를 가능케 할 최첨단 로보틱스, AI 기술을 활용한 신약개발 분야, 최첨단 통신 및 우주항공 기술, 양자컴퓨팅 등 미국과의 기술협력을 강화할 분야는 매우 많다. 최첨단 기술분야의 알앤디(R&D) 센터를 설립하고, 미국의 우수 대학들과의 기술협력 과제를 확대하고, 우수 기술인력과의 교류를 강화할 방안을 최대한 발굴해야 한다.또한 개별기업별로 분산적으로 투자하기보다는 미국 내 한국기업 전용 산업단지를 조성하거나 기술협력단지를 구축하는 방향으로 모아가야 한다.대미 투자가 국내 공급망과 연계되도록 부품 국산화율을 협상 카드로 활용하는 지혜도 필요하다.AI는 선택이 아닌 생존의 도구다. 한국이 가진 최고의 자산인 '양질의 제조 데이터'와 '세계적 수준의 IT 인프라'를 결합하여, 세계 최고의 'AI 제조 강국'으로 도약해야 한다.인공지능 3대 강국을 위한 투자를 GPU 구입 및 AI데이터센터 조성, 한국형 파운데이션모델 개발 등의 인프라성 사업에만 한정하지 않고, 한국이 강점을 갖고 있는 제조업의 양호한 산업구성을 유지하고 강화할 수 있도록 제조 AX 촉진 프로젝트에 투자를 집중해야 한다.반도체, 조선, 자동차, 석유화학 등 주력 산업별로 수십 년간 축적된 공정 데이터, 설계 도면, 숙련공의 작업 노하우를 학습시킨 'K-산업 특화 sLLM(smaller Large Language Model, sLLM)'을 개발해야한다. 조선소의 용접 노하우, 반도체 공정의 미세 제어 기술을 데이터화하고 이를 로봇과 결합해 자율제조 시스템을 만드는 것이다.이를 위해 정부는 '국가제조 AX 첨단 R&D센터'를 설립하고, 전국 주요 산단에 '제조 AX엔지니어링센터'를 두어 청년 AI 기술인력이 중소기업의 디지털 전환을 돕도록 해야 한다.미래 기술산업을 둘러싼 각국의 경쟁은 결국 우수 인재 확보싸움이다. 우수 인재 양성을 위한 교육혁신과 산학연 연계 강화를 위한 질적 전환이 필수적이다. 인공지능 디지털경제시대에 맞는 인재 양성을 위해 고등교육체계를 전면적으로 개편해야 하고, 산학연 연계 교육의 벽을 허물어야 고급 융합형 산업인력의 확보가 가능하다.자국 인재만으로는 부족하다. 전 세계의 두뇌를 한국으로 끌어들여야 한다. 첨단 기술 분야의 해외 석·박사급 인재에게 영주권 및 국적 취득 절차를 획기적으로 간소화하는 'K-테크(Tech) 비자'를 신설해야한다. 단순한 비자 발급을 넘어, 주거, 교육, 의료 등 정주 여건을 패키지로 지원하여 이들이 한국 사회의 일원으로 정착할 수 있도록 도와야 한다. 이는 폐쇄적인 단일 민족 국가 이미지를 탈피하고 개방형 혁신 국가로 나아가는 시금석이 될 것이다.