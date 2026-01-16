연합뉴스

2027년 의과대학 정원 관련 결정을 하는 의사인력 수급 추계위원회 12차 회의가 열린 지난해 12월 30일 서울 중구 의료혁신위원회 의료혁신추진단으로 관계자들이 들어서고 있다.숫자의 정치를 넘어 시민의 정치로 나아가려면, 크게는 더 좋은 민주주의가 필요하다. 하지만, 보건의료 정책은 유독 복잡하고 깊이 있게 논의하기가 어려운 영역이다. 그렇기에 보건의료 영역 안에서 먼저 해볼 수 있는 일들이 있다. 숫자에 갇혀버린 논의를 다시 시민에게로 돌려주기 위해, 두 가지 방향에서 변화를 시도해 보자.첫 번째는 추계의 투명성에 대한 관점을 단순한 '공개'를 넘어 '검증'의 차원으로 확장하는 일이다. 그동안 숫자가 밀실에서 결정되었다는 비판을 수용해 논의 과정을 공개하는 위원회가 꾸려진 것은 그것만으로도 고무적인 변화다. 하지만 여기서 한발 더 나아가, 추계에 사용된 핵심 가정과 복잡한 모형의 타당성을 시민들이 직접 묻고 위원회가 답하도록 하는 구조가 필요하다. 숫자가 만들어진 복잡한 과정을 투명하게 공유하고 시민들의 이해가 깊어지면, 숫자는 사회적 대화를 위한 공통의 언어가 될 수 있다.두 번째는 추계의 본디 목적을 회복하는 일이다. 현재의 논의는 "의과대학 정원을 몇 명으로 결정할 것인가"라는 좁은 숫자 싸움에 함몰되어, 정작 그 인력이 어디서 무엇을 해야 하는지에 대한 이야기는 부차적인 것으로 밀려나 있다. 숫자만 늘리는 것을 넘어 "우리는 어떤 의료 체계를 원하는가?", "현재 의료 공백으로 고통받는 이들은 누구인가"와 같은 본질적 질문을 같이 던져야 한다. 우리가 지향하는 의료의 미래에 대해 시민들이 목소리를 내고, 그 맥락 안에서 숫자의 의미를 해석하고 토론하는 과정이야말로 정책의 민주적 정당성을 확보하는 유일한 길이기 때문이다.결국 숫자와 과학은 우리 사회의 필요를 반영해 정책을 구현하는 유용한 도구일 뿐, 시민의 삶을 규율하고 통제하는 주인일 수 없다. 우리 사회의 방향과 우선순위를 결정하는 문제는 주권자인 시민의 권리이자 책임이다. 이제 숫자의 감옥에 갇힌 우리의 미래를 풀어줄 때다. 그 결정의 무게를 온전히 마주하며, 삶을 위한 정치를 시민의 것으로 되찾아오자.