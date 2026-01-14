동아일보

1월 14일 동아일보 6면 기사.민주당 소속 의원이었던 강선우 측에 공천헌금 1억원을 건넨 혐의로 경찰 수사를 받는 김경 서울시의원이 돈을 건넨 현장에 강 의원도 있었다는 주장을 한 것으로 파악됐다.동아일보에 따르면, 김경은 최근 변호인을 통해 서울경찰청 공공범죄수사대에 제출한 자수서에서 "2022년 지방선거를 앞두고 카페에서 돈을 건넬 때 나를 포함해 강 의원과 강 의원의 전 사무국장인 남아무개씨가 함께 있었다"는 취지로 주장한 것으로 알려졌다. 남씨는 지난 6일 경찰 조사에서 "차량에 (김경으로부터 건네받은) 쇼핑백을 직접 실었지만, 내용물은 확인하지 못했다"며 김경을 만난 사실은 인정한 것으로 알려졌다.그런데 동아일보가 보도한 자수서는 김경에게 돈을 요구한 적이 없다는 강선우의 주장과 정면으로 배치된다.지난해 12월 29일 MBC가 보도한 녹취록에서는 김병기 전 민주당 원내대표가 "1억 원을 받은 걸 사무국장(남씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 묻자 강선우는 "그렇다. 정말 아무 생각이 없었던 것"이라고 답했다. 강선우는 이틀 뒤 밤에 올린 페이스북 글에 "사실관계를 말씀드리면, 2022년 4월 20일 남 사무국장으로부터 (1억 수수) 보고를 받아 해당 사실을 인지한 즉시 당시 공관위 업무 총괄이었던 간사(김병기 의원)에게 보고했다"며 "보고를 받기 전에는 해당 내용과 관련한 사실을 전혀 인지하지 못했으며 하물며 이를 지시하거나 요구한 사실도 전혀 없다"고 썼다.경찰은 이 주장의 진위를 가리기 위해 김경에게 14일 조사를 받으라고 통보했고, 휴대전화 비밀번호 제출을 거부하고 있는 강선우에 대해서는 통신영장을 신청했다. 기지국 위치 등을 분석해 강선우와 김경, 남씨 세 사람이 당시 같은 장소에 있었는지 확인하기 위한 목적이다.동아일보가 강선우와 김경 측의 입장을 듣기 위해 여러 차례 전화를 걸었지만 연락이 닿지 않았다.한편, 한국일보는 김경이 평소 사용하던 노트북과 태블릿이 사라졌다고 보도했다. 서울시의회는 2022년 7월 11대 의회 개원 당시 시의원들에게 PC 2대와 노트북, 태블릿 각각 1대를 지급했으나 경찰이 압수한 물품목록에 노트북과 태블릿은 없었다. 경찰이 확보한 PC 4대 중 1대는 하드디스크가 아예 없는 '깡통 PC'였고, 1대는 지난해 10월 8일 하드디스크가 포맷된 상태였다고 한다.서울 시내버스 노사가 정기 상여금의 통상임금 포함 등을 놓고 이견을 좁히지 못한 가운데 13일부터 버스 파업이 진행되고 있다.서울시 버스운송사업조합과 전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합은 12일 오후 3시부터 서울지방노동위원회 특별조정위원회 사후 조정에서 협상을 벌였으나 13일 오전 1시 30분 결렬을 선언했다. 이로 인해 새벽 4시경 첫차부터 시내버스 7000여 대가 멈춰서면서 곳곳에서 '출퇴근길 대란'이 빚어졌다.파업의 쟁점은 정기 상여금을 통상임금에 포함할지 여부와 통상임금을 시간당 임금으로 환산하는 기준 시간을 어떻게 정할지다. 2024년 12월 19일 대법원 전원합의체는 정기 상여금이나 수당도 통상임금에 해당한다는 판례를 내놓았다.이후 서울고등법원은 지난해 10월 서울시 버스노조 소속 동아운수지부 조합원 90여 명이 회사를 상대로 낸 미지급 임금 청구 항소심에서 정기 상여금이 통상임금에 해당한다고 판단하고 약 8억 4300만원을 지급하라고 판결했다.사측은 정기 상여금을 기본급에 포함하는 방식으로 10.3%의 임금 인상과 향후 대법원 판결에 따라 추가 인상분을 소급 적용하겠다는 안을 제시한 반면, 노조는 통상임금 문제는 소송 등 법적 절차가 진행 중이므로 이번 교섭과는 분리하고 임금 3% 인상을 요구했다.서울지방노동위원회는 임금체계 개편은 대법원 판단을 기다리되 일단 기본급만 0.5% 인상하는 중재안을 제시했으나 노조가 거부하면서 협상이 결렬됐다.13일 오전 9시 기준 서울 시내버스 7018대 가운데 6.8%인 478대만 운행했다. 버스 도착 정보를 알려주는 버스정류장 알림판은 '차고지' 문구로 도배됐고, 몰리는 인파로 인해 지하철역마다 극심한 혼잡이 빚어졌다.노조는 하루 단위로 파업 진행 여부를 결정한다고 밝혔는데, 양측의 입장 차이가 아직 커서 파업이 장기화할 가능성을 배제할 수 없다. 노사는 14일 오후 3시 서울지방노동위원회 사후 조정회의를 통해 협상을 이어갈 예정이다.전광훈 사랑제일교회 목사가 지난해 1월 19일 윤석열 구속 직후 서부지법에서 발생한 폭력 사태를 부추긴 혐의로 13일 구속됐다. 2020년 총선을 앞두고 광화문 집회에서 특정정당 지지를 호소하는 등 공직선거법 위반 혐의로 구속됐다가 무죄선고를 받고 풀려난 지 6년 만의 일이다.서울서부지법 김형석 영장전담 부장판사는 전광훈에 대한 구속 전 피의자 심문을 연 뒤 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.경찰은 전광훈이 신앙심을 내세워 신도들에게 심리적 영향력을 행사하고, 측근과 보수 성향 유튜버들을 관리·동원해 서부지법 폭동을 부추겼다고 보고 있다.경찰의 구속영장 신청서에는 "서부지법 판사는 모두 북한 편 드는 사람들", "공수처의 영장 청구 및 서부지법의 구속영장 발부 자체가 불법이라 판사를 타격하는 것이고 자신이 그런 명령을 발언한 것"이라는 전광훈의 지난해 11월 경찰 진술이 적혀 있다. 경찰은 "전광훈이 매주 주말 집회마다 국민저항권을 발동할 수 있다고 대규모 군중에게 지속적으로 설파함으로써 서부지법 침입자들에게 국민저항권 명목으로 합법적 절차를 건너뛰어도 된다는 잘못된 관념을 주입해 서부지법 폭동 사태와 같은 중대한 범행이 발생했다"고 밝혔다.사랑제일교회는 전광훈 구속 직후 입장문을 내어 "정치적 압박과 여론의 눈치를 의식한 결과"라며 "발언과 사상의 해석을 문제 삼아 구속으로 나아간 사례"라고 반발했다.국민의힘 윤리위원회가 당원게시판 논란과 관련해 한동훈 전 대표를 제명하기로 했다고 13일 새벽 발표했다.윤리위는 이날 오후 5시부터 6시간 넘게 회의를 열었는데, 당원 자격을 박탈하는 최고 수위의 징계를 내린 것이다.윤리위는 14일 새벽 1시경 배포한 결정문에서 "피조사인(한동훈)이 문제의 게시글을 작성한 것으로 판단된다"며 "가족이 행한 것으로 인정되는 조직적 게시글 활동은 그 내용과 활동 경향성으로 볼 때 당헌·당규 위반이 분명히 인정된다"고 밝혔다. 윤리위는 "한동훈은 당원게시판 사건과 관련해 가족들이 글을 올린 사실을 뒤늦게 알았다고 공개적으로 인정했다"며 "한동훈의 가족 계정들과 동일한 IP를 사용한 계정의 명의자를 특정하기 위해 당원 명부를 기준으로 동명이인 '한동훈' 전원을 조사한 결과, 해당 계정의 명의자가 한동훈으로 확인됐다"고 했다.윤리위는 "2024년 9월부터 11월에 걸쳐 당시 윤석열 전 대통령 부부 및 당내 고위 당직자와 인사들을 비판·비방하는 글이 1000건 이상 당원게시판에 올라왔다"며 "통상적인 격정 토로, 비난, 비방으로 보기에는 지나치게 과도하며, 조직적 경향성마저 보여준다"고 비판했다. 또 "1년이 넘어 상당한 시간이 지난 이후에 비로소 가족 연루의 사실관계를 공식 확인했다. 그 기간 소속 정당은 매우 심각한 분란과 분열, 갈등의 위기 상황으로 치달았다"며 "본인이 직접 게시글을 작성했다면 윤리적, 정치적 책임을 넘어 법적 책임까지 물어야 하는 사안"이라고 했다.윤리위의 결정은 지난달 30일 문제의 계정이 한동훈 가족 5명의 명의와 동일하다는 당무감사위원회 결론을 거의 그대로 인정한 것으로서, 이번 결정은 당 최고위원회 의결을 거쳐 확정된다.윤리위의 제명 결정은 당내 분란을 증폭시키는 촉매제로 작용하고 있다. 우재준 청년최고위원은 페이스북에 "이번 징계는 정당성이라 부를 만한 요소를 전혀 갖추지 못했다. 그럼에도 한동훈 대표를 제명한 이유는 결국 탄핵 찬성에 대한 보복"이라고 반발했다. 반면, 장동혁 대표와 가까운 박민영 대변인은 "여론 조작 등 해당 행위의 실체가 명확하고 당헌 당규상 정해진 절차를 적확하게 따른 만큼, 법원에서 문제 삼을 소지가 전혀 없다"고 윤리위를 지지했다.한동훈은 페이스북에 "국민과 함께 민주주의를 지키겠다"고 썼다.지난해 연말부터 반정부 시위가 이어진 이란에서 군의 발포로 민간인 피해자들이 크게 늘어나고 있다는 외신 보도가 쏟아지고 있다. 조선일보와 한겨레의 직접 취재가 눈에 띈다.조선일보는 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사진에 붙인 불로 담배를 피우는 모습을 촬영해 소셜미디어 X에 올린 중동계 여성과 온라인으로 인터뷰를 했다. 사흘 만에 630만 조회수를 기록한 영상의 주인공은 한때 AI 조작설에 휘말리기도 했으나 이 신문에 "이란인 여성으로서, 이제 침묵은 선택지가 아니라는 생각에 퍼포먼스에 참여했다"고 밝혔다.자신을 '모나'라고 밝힌 여성은 "권위의 상징인 하메네이의 사진을 불태우는 건 공포와 복종을 거부하는 의미"라며 "안전에 대한 우려 탓에 신원을 밝히는 것도 조심스럽다"고 했다.미국에 본부를 둔 이란 인권센터의 하디 가에미 전무이사는 한겨레와 전화 인터뷰에서 "최소 1000명이 사망했다고 본다"며 사망자 수는 "1000명에서 5000명 사이가 현실적"이라고 말했다.가에미는 "지난 8일 밤부터 역사상 전례 없는 대규모 학살이 시작됐다"며 "경찰이 뒤로 물러나고 혁명수비대가 진압을 주도했다"고 말했다.이란 인권센터가 공개한 인터뷰를 보면, 지난 6일부터 10일까지 이란에서 활동했던 한 의사는 "8일 밤부터 실탄 관통상이 급증하면서 상황이 완전히 달라졌다"며 "9일 밤에는 데샤카(DShK) 중기관총과 PK 기관총 소리를 들었다. 군인 출신이라 무기 소리를 구분할 수 있다"고 말했다. 익명의 이란 관리는 로이터통신에 사망자 수가 시민과 군인, 경찰을 합쳐 2000명에 달한다고 주장했다.▲ 경향신문 = 특검 "윤석열에 사형 선고해달라"▲ 국민일보 = 특검 "尹 장기집권 위해 계엄" 사형 구형▲ 동아일보 = '내란 우두머리' 尹 사형 구형▲ 서울신문 = '내란 우두머리' 尹에 사형 구형▲ 세계일보 = 특검 '내란 우두머리' 尹 사형 구형▲ 조선일보 = 尹 사형 구형 특검 "반성 기미 없어… 전두환보다 엄정 단죄해야"▲ 중앙일보 = 과거사, 쉬운 것부터 푼다▲ 한겨레 = '내란 수괴' 윤석열 사형 구형▲ 한국일보 = 특검, 尹 사형 구형… "전두환보다 엄정 단죄"