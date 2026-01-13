▲
윤석열씨가 2025년 12월 29일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 '내란우두머리' 재판에서 발언을 하고 있다.서울중앙지방법원
"양형에 참작할 사유가 없고, 오히려 중한 형을 정해야 한다. 이에 피고인에게 사형을 선고해주시기 바란다."
내란특검팀과 조은석 특별검사의 결론은 사형이었다.
13일 내란우두머리사건 결심공판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에서 특검팀은 윤석열씨에게 법정 최고형인 사형을 선고해달라고 요청했다. 또한 김용현 전 장관은 무기징역, 노상원 전 정보사령관은 징역 30년에 처해달라고 했다. 조지호 전 경찰청장에게는 징역 20년, 김봉식 전 서울경찰청장에게는 징역 15년, 윤승영 전 국가수사본부 수사기획조정관에게는 징역 10년, 목현태 국회경비대장에게는 징역 12년, 김용군 전 대령에게는 징역 10년을 구형했다.
밤 9시 최종 의견 진술 시작… "피고인들이 반국가세력"
이날 특검팀이 공식적으로 발언권을 얻은 것은 오후 8시 57분이었다. 평소 오전 10시 15분 시작하던 재판을 45분이나 앞당겨 시작했지만, 윤석열씨 쪽 증거조사가 무려 11시간 11분(휴식 시간 포함) 걸렸기 때문이다. 비록 종일 기다렸지만, 내란죄의 구성 요건, 이를 뒷받침하는 각종 증거, 그리고 법리와 사실관계를 종합해 볼 때 피고인에게 적정한 처벌 수위에 관한 의견을 내는 마지막 발언 시간이기에 특검팀은 서두르지 않았다.
시작은 박억수 특검보였다. 그는 자리에서 일어나 "본격적인 논고에 앞서 이 사건 비상계엄 및 내란 범행과 관련하여 장기간에 걸친 심리와 다수의 공판기일을 통하여 실체적 진실의 규명에 최선을 다해주신 재판부의 노고에 깊은 경의를 표한다"고 말했다. "아울러 이 사건의 수사와 재판 과정을 엄중한 시선으로 지켜봐 온 국민 여러분께도 감사의 말씀을 드린다"고 덧붙였다. 윤석열씨는 그저 정면을 응시하고 있었다.
박 특검보는 12.3 비상계엄의 목적은 윤석열씨의 권력 독점이라고 강조했다. 그는 국회와 선관위에 계엄군을 투입한 일 등을 열거하며 피고인들의 행동을 볼 때 "이른바 반국가세력이 실질적으로 누구였는지를 명확히 드러낸다"고 지적했다. 또한 "친위쿠데타의 목적은 예외없이 독재와 집권 연장이라는 것을 잘 알고 이에 동참하거나 묵인한 그들이야말로 피고인 윤석열 등의 헌정질서 파괴행위, 소위 반국가활동에 동조한 반국가세력으로 평가받아 마땅한 자들"이라고 평했다.
"이번 내란은 국민의 저항과 국회의 신속한 조치로 극복할 수 있었지만, 이와 같은 공직 엘리트들의 행태는 전두환·노태우 세력의 내란을 단죄하였음에도 불구하고 향후 비상계엄을 수단으로 한 친위쿠데타에 의한 헌정질서 파괴 시도가 다시 반복될 위험성이 적지 않다는 것을 알 수 있게 한다.
따라서 이번 재판을 통해 공직 엘리트들이 자행한 헌법 질서 파괴행위를 전두환·노태우 세력에 대한 단죄보다 더 엄정하게 단죄함으로써, 대한민국이 형사사법시스템을 통해 스스로 헌정질서를 수호할 수 있음을 보여주어야 할 것이다."
"공직 엘리트들이 헌법 질서 파괴 자행… 중대 범죄"