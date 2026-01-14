㈜바른손이앤에이

영화 <세계의 주인> 스틸컷주인이 겪은 상처와 트라우마가 지닌 의미에 대해서는 영화를 보면서 각자가 생각하고 판단할 일이다. 나는 다른 점에 주목하고 싶다. 영화에는 주인을 둘러싼 여러 사람이 나온다. 먼저 주인과 비슷한 처지에 있으면서도 자신의 고통이 크기에 주인에게 손길을 내밀지 않는, 못하는 사람들이 있다. 영화를 끌고 가는 미스터리로 주인에게 여러 번 전달되는 익명의 쪽지는 주인이 처한 단절과 고독함을 드러낸다. 주인이 쪽지를 발견하고 주위를 살피며 가만히 들여다볼 때 카메라는 우두커니 앉은 주인의 등을 멀리서 비춘다. 그리고 쪽지에 새겨진 내용은 주인의 고립감을 더욱 크게 만든다.주인은 같은 상처가 있는 언니들과 함께하는 봉사 자조(自助) 모임에서 일을 하며 힘을 얻는다. 그러나 주인이 기대던 미도(고민시)가 봉사활동에 데려간 주인의 남자 친구를 박대하고 주인에게 힐난하는 말을 던졌을 때, 주인은 집 화장실 문을 걸어 잠그고 나오지 않는다. 그런 주인의 모습을 카메라는 비추지 않는다.영화의 가장 인상적인 장면인, 세차장에서 주인의 엄마 태선(장혜진)과 주인과 나누는 대화 장면에서 드디어 주인의 억눌린 트라우마가 폭발한다. 카메라는 주인과 엄마의 뒷머리만 비춘다. 나는 이런 카메라 설정에서 주인의 고통을 함부로 재단하지 않으려는, 신중한 배려의 마음을 읽는다. 주인이 엄마에게 "내 얼굴만 보고도 알았어야지"라고 울부짖는 순간에도 카메라는 주인의 얼굴을 비추지 않고 거리를 둔다.나는 문학이든 영화이든 작가나 감독이 게으른지 아닌지를 판별하는 기준의 하나로 감상주의적인 장면이 얼마나 작품에 나오는지를 따져본다. 섬세하고 신중한 작가나 감독은 곤란한 장면을 감상주의로 덮지 않는다. 윤가은 감독도 그렇게 하지 않는다. 나는 이 장면 하나만으로 이 영화를 2025년 한국 영화로 꼽겠다.하지만 주인이 결국 '세상의 주인'으로 다시 씩씩하게 살아가게 만드는 힘도 주위 사람들에게서 온다. 사람의 일상을 지탱하는 가장 큰 울타리는 국가나 사회이다. 하지만 국가적 재난이 아니면 우리가 국가나 사회의 존재를 느끼는 경우는 많지 않다. 그런 일이 적은 사회가 좋은 사회다. 우리는 각자의 주변에 있는 가족, 친구, 동료와 맺는 작은 생활의 울타리 안에서 삶을 꾸리고, 때로는 상처와 위로를 주고받고 살아간다. 상처보다 위로를 더 많이 나누는 이들이 주위에 있다면 그는 행운아다. <세계의 주인>은 남의 일에 간섭하고 떠들기 좋아하는 한국 사회가 전제하는 가해자다움, 피해자다움에 문제를 제기하지만, 이주인만이 주목의 대상이어야 한다는 식의 정체성 정치(identity politics)를 거부한다.