UPI/연합뉴스

"그때도 자네들 뉴스타파처럼 유튜브라는 게 있었으면, 그랬으면 우리도 자유롭게 오랫동안 일할 수 있었을 텐데… 40년이 이렇게 갔네."

지난 3일 플로리다주 팜비치 소재 마라라고 클럽에서 니콜라스 마두로 베네수엘라 체포 관련 기자회견 중인 도널드 트럼프 미국 대통령.그러나 지금 미국을 통치하는 부동산 사업가 출신의 트럼프의 생각은 다른 것 같습니다. 그의 자유는 한국에서 내란을 일으킨 윤석열씨의 자유와 비슷한 것처럼 보이지요. 자유와 민주를 말하지만, 그 자유와 민주는 점점 더 부자, 백인, 남자들만의 전유물처럼 보입니다. 미국 안팎의 약자나 약소국을 죽이거나 짓밟아서 뺏은 살육전의 전리품처럼 보입니다.미국의 저 오만은 얼마나 오래갈 수 있을까요? 한때 "미국적 자유"를 흠모해 마지 않았던 저는 그래서 2026년 한국에서 50대 중반의 나이로 살고 있는 게 행운이라고 생각합니다.1930년 한국에 태어나 한국전쟁의 참상을 거치지 않았다는 건 얼마나 다행입니까?1960년 한국에 태어나 남영동에서 고문을 당하지 않았던 건 얼마나 다행입니까?2024년 12월 3일 내란을 막아준 한국인들이 내 이웃이라는 건 얼마나 다행입니까?직장에서 2번이나 쫓겨나듯 나왔지만 뉴미디어 기술 덕분에 혼자서도 유튜브로 일하고 돈 벌어서 세금 내는 건 얼마나 감사한 일인가요? 10여 년 전 동아투위(동아자유언론수호투쟁위원회) 선배님 한 분이 이런 말씀을 하셨는데 저도 모르게 눈물이 그렁그렁했던 기억이 납니다.뉴스타파도, 제 개인 유튜브도 다 기술 문명의 덕분, 시대의 덕분, 운이었던 것이지요.앞으로의 한국은 결코 지금의 미국처럼 되지 않아야 합니다. 우리도 자주 저렇게 됐다가 빠져나왔지요. 우리는 우리 스스로 국운을 개척했습니다.지금의 미국은 남미의 부자들처럼 거대한 성 같은 집을 짓고 성 밖에 있는 사람들을 모두 잠재적 적으로 간주하며 총부리를 겨누고 있는 격입니다. 미국의 부와 권력을 지킨다면서 그들 스스로를 속박하고 있는 꼴입니다. 미국의 자유를 지킨다면서 "미국적 자유"를 잃어버리고 있습니다. 그럴수록 미국의 국운도 사그라들 겁니다. 미국은 지금 가장 미국적인 것을 잃어버리고 있기 때문입니다.