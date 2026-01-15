카카오맵

논과 밭의 평지임에도 공사에 10년이 넘는 시간이 걸린다.많은 이들이 반도체 공장 건설은 국가 개입이 아니라, 기업이 결정할 일이라고 한다. 맞다. 그러나 반도체 공장에서 사용될 전기 공급과 용수와 기반시설 등을 국민의 세금으로 국가가 감당해야 한다. 단순히 기업만의 문제가 아니다.인재가 수도권에서 먼 곳으로 내려가지 않는 것은 일부 사실이다. 이는 그동안 수도권에 집중된 잘못된 국가 개발 정책 때문이다. 반도체 공장 건설은 10년이 넘는 오랜 시간과 많은 예산이 투입된다. 인재가 내려갈 수 있도록 미래를 위한 균형 개발과 지원을 지금부터 함께 추진해야 하는 것이 진정한 국가의 역할이다.지난해 12월 10일 이재명 대통령은 반도체 산업 육성 전략 보고회에서 "과거에 (경기지사 시절) 용인 반도체 (클러스터) 유치할 때 저도 열심히 뛰어다녀서 경기도로 해놓고, 대통령이 되고 나니까 '내가 왜 그랬지' 이런 생각이 든다" 라며 "재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈길을 돌려 새로운 산업 생태계를 구축하는 데 관심을 가져달라"고 말했다.이 대통령 스스로 용인의 반도체 공장 건립은 잘못 끼운 단추였음을 시인한 것이다. 지산지소(地産地消) 원칙과 지역 균형 발전, 기후 위기 대응이라는 전제하에 올바른 대안이 제시되어야 할 것이다.지금도 전국토를 송전탑이 휘감고 있다. 전국을 수도권의 에너지 식민지로 만든 잘못된 국토 난개발의 결과물이다. 이제 바뀌어야 한다. 공장을 다 지어 놓고도 가동하지 못하는 최악의 사태를 맞기 전에 정부의 현명한 결정이 필요한 때다.