김지형 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 지난 2025년 12월 22일 서울 중구 경사노위 대회의실에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 발언하고 있다.이재명 정부의 사회적 대화 정책은 선거 공약이나 국정 과제 어디에도 명시되어 있지 않다. 2026년 대통령 신년사에서도 대도약을 위한 대전환을 강조했지만, 대화와 타협을 통한 국민적 합의에 대한 언급은 없었다. 지난해 몇 차례 대통령 주재 회의에서 노동 유연성과 대타협을 언급했으나, 별다른 후속 조처는 없었다. 다만, 민주노총 위원장 출신의 고용노동부 장관 임명, 갈등 조정 경험이 풍부한 경제사회노동위원회 위원장 발탁, 그리고 간헐적으로 사회적 대화의 복원을 언급한 점을 감안하면, 사회적 대화에 대한 의지가 전혀 없는 것은 아니다.어느 시점에서는 민주노총이 참여하는 '완전체' 경사노위를 중심으로 위기 돌파를 시도할 가능성도 있다. 다만 이재명 정부가 경사노위를 어떻게 활용할지에 대한 명확한 구상은 아직 보이지 않는다. 현재의 정치·경제 상황을 고려할 때, 개점휴업 상태로 방치하기에는 아까운 자산이기도 하다.경사노위는 역대 정권에서 대통령의 의지에 따라 다양한 방식으로 활용되어 왔다. 한국형 사회적 대화는 유럽의 '합의주의(Corporatism)'나 일본의 '협의(coordination)' 모델과 달리, 정권의 성격과 과제에 따라 다양하게 진화해 왔다. 노태우·김영삼 정부에서 시작되어, 김대중·노무현 정부를 거치며 제도화되었다. 그러나 여전히 한국노총만이 노동계를 대표하는 '반쪽짜리 사회적 대화'라는 한계를 안고 있다.한국형 사회적 대화의 정체성과 최대 성과는 1998년의 노사정 대타협과 1999년의 법제화에 있다. 명실상부한 노사정 대타협과 국민적 합의, 이를 통한 위기 극복의 경험은 경사노위의 중요한 정치적 자산이다. 이재명 정부도 당면한 전환기 위기에서 어느 시점에선가 1997년 외환위기 당시처럼 대타협의 길을 선택할 수도 있다.신년사에서 밝힌 대로, 올해는 대전환과 대도약을 위한 개혁 드라이브가 본격화될 가능성이 있으며, 갈등을 줄이기 위해 대타협을 통한 개혁 패키지 도출은 하나의 현실적 선택이 될 수 있다.그러나 과거 진보 정권들이 사회적 대타협에 큰 기대를 걸었던 것과 달리, 이재명 정부의 국정 목표와 운영 방식으로 볼 때 그 가능성은 높지 않아 보인다. 당면한 개혁 과제가 국제적으로 통용되는 모델이 있는 것도 아니고, 노무현·문재인 정부의 실패 경험도 대타협에 대한 기대를 낮추는 요인이다. 필자의 판단으로는, 아직 개혁 어젠다가 구체화되지 않았고, 노사정 간의 신뢰 또한 부족한 상황에서, 현실주의자인 이재명 대통령이 쉽게 대타협에 나설 가능성은 낮아 보인다.물론 어느 시점에서는 이 계산이 바뀔 수도 있다. 지금 우리가 마주한 전환의 계곡은, 전인미답의 미로이자 선도국가로 가는 최전선의 장벽이기도 하다. AI 3대 강국 목표, 산업구조 및 공급망 재편, 지정학적 격변 등은 모두 노동시장에 큰 변화를 초래할 것이며, 고도성장기에 형성된 제도와 관행이 변화의 압력을 피할 수 없을 것이다. 이처럼 기업 활동과 노동 생활에 대격변이 예고된 상황에서, 사회적 대화 테이블이 이를 외면하는 것은 불가능하고, 바람직하지도 않다.이러한 전환기에는 대화와 타협을 통한 공감대 형성과 공동 대응이 당연하지만, 노사정 간의 신뢰 기반이 매우 취약하다는 점이 가장 큰 약점이다. 특히 민주노총이 포함된 '완전체' 사회적 대화를 지향하면서도, 동시에 노동계의 양보를 요구하는 구조개혁을 추진하려는 목표는 상충할 가능성이 크다.민주노총의 사회적 대화에 대한 불신은 1998년 대타협의 후유증에서 비롯되었다. 이후 대화 참여가 곧 투쟁을 포기하고 타협 노선으로 전환하는 것으로 인식되었고, 정파 간 갈등의 촉매제가 되면서 조직이 분열된 사례도 여러 번 있었다. 이로 인해 정부가 노동계의 양보를 요구하는 어떤 개혁 논의도 완전체 사회적 대화와는 양립하기 어려운 구조가 되었다.