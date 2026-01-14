▲도톤보리의 글리코상
오사카의 상징 중의 하나인 글리코상. 도톤보리 강변에 있으며 관광객들의 1순위 촬영 대상이다.김용국
그런데 왜 하필 오사카냐고? 해외연구를 하려면 일정 수준의 어학점수가 필요하다. 미국, 영국, 캐나다 등 영어권 국가를 가려면 영어 성적이 좋아야 한다. 영어는 손을 놓은 지 오래. 오십줄에 영어학원까지 다닐 생각을 하니 끔찍했다. 스페인, 프랑스, 독일 등은 더 말할 것도 없었다. 더구나 생김새도 다르고, 생활방식도 완전히 다른 서양 사람 틈바구니에서 반년을 살고 싶지는 않았다.
자연스레 아시아권인 일본, 중국으로 관심을 돌렸다. 중국은 어학을 새로 시작해야 한다. 게다가 나로서는 연구할 만한 매력적인 주제를 찾지 못했다. 일본의 경우, 독학으로 조금씩 일본어 공부를 해왔고 관심 분야에서 우리와 비슷한 제도들이 많았다. 개인적으로는 우리에게 아직 남아있는 식민 잔재의 원인을 알아보고 싶기도 했다.
말은 장황했지만, 사실 어학 성적 통과가 가능한 나라는 일본 뿐이었다. 그리고 일본 대학 가운데 '연구원으로 받아달라'는 나의 호소를 흔쾌히 수용한 곳이 오사카대학이었다. 수십차례 메일을 주고 받고, 번역기를 돌려가며 연구계획과 이력서 등을 제출한 끝에 비자까지 받을 수 있었다.
'여행' 대신 오사카살이를 시작하다
오사카 뒤에 붙는 수식어는 여행이다. 그런데 나는 오사카 여행이 아닌 오사카살이를 하게 된다. 며칠 가서 먹고 자고 구경하다 오는 여행과, 연구 활동 외에도 장보기에 밥하기, 설거지, 빨래, 청소까지 하며 정착하는 삶은 차원이 다르다. 잘한 결정일까. 잘할 수 있을까.
가족들은 "지진도 많은 동네에서 굳이 살려고 하느냐"며 걱정한다. 내가 일본으로 간다는 말에 동료들은 "친일하지 않겠다고 맹세하라"는 농담까지 건넨다. 여행지로서는 몰라도 삶의 터전으로서 우리가 갖는 일본에 대한 반감은 컸다.
사람은 간사하다. 아니, 고백하건대 나는 간사했다. 해외 연구 기회만 얻게 되면 새 삶을 살 것처럼 간절했건만 막상 기회가 주어지니 다시 저울질을 하고 있다. 어쨌거나 주사위는 던져졌고, 나는 2025년 12월 인천발 오사카행 비행기를 예약했다.
한국을 떠나기 전 몇 달 동안은 많은 준비가 필요했다. 업무 인수 인계에, 연구 자료 정리에 숙소 구하기, 출국 준비까지 시간이 부족했다. 이런 내 사정을 아는지 모르는지 동료, 선후배들은 떠나기 두 달 전부터 환송식을 한다며 밤마다 나를 불러냈다. 명분은 다양했다.
"선배, 반년이나 못 보는데 찐하게 막걸리 한 잔 해요. 일본애들은 우리처럼 서로 술 따라주지도, 권하지도 않아요. 정이 없어요, 정이."
"치킨, 족발, 삼겹살, 일본 가면 이런 거 없어요. 있어도 맛이 달라요. 사줄 때 먹어요."
"너, 한국 소주가 일본에서 얼마나 비싼 줄 알아? 여기서 실컷 마셔, 원샷."
한국에는 있고 일본에는 없는 것들
당시에는 바쁜 나를 밤마다 괴롭히는(?) 동료들이 원망스러웠고 몸도 축나서 힘들었다. 그런데, 돌이켜보니 그게 떠나는 사람을 아쉬워하며 진하게 작별을 고하는 한국 사람의 사는 방식이었다(그리고 일본에 와 보니 그들이 했던 말은 신기하게도 다 맞는 말이었다).
드디어 출발 당일. 전날 잠을 설쳤지만 일찍 눈이 떠졌다. 내 짐은 3개. 여행용 캐리어, 백팩, 자전거 가방. 28인치 캐리어에는 옷가지와 필수품만 담았는데도 30Kg에 육박한다. 자전거 가방은 접이식 미니벨로와 부속품을 실었더니 20Kg, 노트북과 책 몇 권 등이 담긴 백팩은 15Kg이 나간다. 이 짐을 오롯이 감당하면서 오사카 숙소까지 가야 한다. 도저히 대중교통을 이용할 수가 없었는데 최근 30년 직장생활을 마치고 원하지 않게 '희망' 퇴직을 한 고향친구가 차를 몰고 집으로 왔다. "나 지금 백수라 시간이 많다. 공항까지 데려다주마."
일본에서 자전거가 필수일 것 같아서 챙겼지만 무리가 아닌가 싶었다. 수하물로 부치지 못하면 어쩌나 걱정도 했는데 다행히 통과다. 공항에 또 한 친구가 나왔다. 직업이 비행기 기장이라 아침에 하와이 갔다가 다음날 프랑스를 가는 식으로 전 세계를 누비고 다닌다. 이 친구는 "겨우 오사카 가면서 요란을 떠느냐"고 면박을 주면서도 외국생활의 조언을 잊지 않는다. 친구들의 환대를 받으며 출국장을 빠져나간다.