"선배, 반년이나 못 보는데 찐하게 막걸리 한 잔 해요. 일본애들은 우리처럼 서로 술 따라주지도, 권하지도 않아요. 정이 없어요, 정이."

"치킨, 족발, 삼겹살, 일본 가면 이런 거 없어요. 있어도 맛이 달라요. 사줄 때 먹어요."

"너, 한국 소주가 일본에서 얼마나 비싼 줄 알아? 여기서 실컷 마셔, 원샷."

▲국적불명의 기내식인천발 오사카행 비행기 안에서의 기내식. 한국식도, 일본식도 아닌 국적을 알 수 없는 메뉴다. 김용국

정체불명의 기내식에 마음은 더 '심란'



이제 실감이 난다. 6개월간 나는 무엇을 해야 하나. 무엇을 얻어서 가야 하나. 막막한 기분으로 비행기에 올랐다. 이내 기내식이 나온다. 국적기를 탔건만 정체불명의 식사가 나왔다, 한국식도 아니고 일본식도 아닌. 그래선지 나의 복잡한 심정이 더 심란해진다.



식사를 마치고 잠시 음악을 듣고 있자니 기내방송이 나온다. "우리 비행기는 잠시 후 간사이 공항에 도착합니다."



저 멀리 창밖으로 인공섬으로 만들어진 간사이 공항이 보인다. 공항에 도착하니 직원이 재류카드를 바로 발급해 준다. 3개월 이상 일본에 체류하는 외국인에게 주는 신분증이다.



▲하늘에서 본 간사이 공항하늘에서 본 간사이 공항. 비행기 창밖으로 인공섬으로 만들어진 간사이 공항이 보인다. 김용국

백팩을 메고 캐리어를 끌고 자전거를 들고 공항을 나선다. 숙소 근처로 가는 공항버스가 있다는 정보를 듣고 버스 정류장을 찾았다. 잠시 후 버스가 도착한다.



버스 기사가 내 짐을 보더니 "이 자전거를 직접 가져왔느냐"고 묻길래 그렇다고 답했다. 이런 걸 가져왔냐는 듯 약간 놀라는 눈치다. 다행히도 버스 트렁크에는 짐을 2개까지 실을 수 있어서 버스도 승차완료.



여기서 다시 1시간 반을 외곽으로 가야 숙소에 도착한다. 낯선 도시의 낯선 버스에 몸을 맡긴 채 헛헛한 마음을 달래고자 음악을 듣는다. 유튜브에서 '한국 가요'를 검색해서 무작위로 들었다. 알고리즘 때문인지 내가 자주 듣던 김광석, 이문세, 김현식 노래가 나온다. 그러다가 황가람의 '나는 반딧불'이라는 곡이 흘러나온다. 멜로디는 익숙했지만 가사는 제대로 알지 못했는데...



나는 내가 빛나는 별인 줄 알았어요

한 번도 의심한 적 없었죠

몰랐어요 난 내가 벌레라는 것을

그래도 괜찮아 난 눈부시니까

노랫말 하나하나가 귀에 들어왔다. 나를 위로하는 노래인 것도 같았다. 그러고 보니 내가 버스로 향하는 지역은 호타루가이케(蛍池). 우리 말로 하면 반딧불 연못쯤 되겠다. 예전에 이 근처에 반딧불이 많은 연못이 있었다지. 묘한 인연이다. "우주에서 무주로 날아온 밤하늘의 별들이 반딧불이 돼 버렸"다는데 내가 사는 파주에서 오사카로 날아온 나는 무엇이 될 것인지.



▲한국에서 가져온 짐한국에서 비행기에 실어서 가져온 짐. 28인치 캐리어 30Kg, 접이식 미니벨로와 부속품이 담긴 자전거 가방 20Kg, 노트북과 책 몇 권 등이 담긴 백팩 15Kg. 이걸 가져오느라 애를 먹었다. 김용국

파주에서 오사카로 날아온 나는



버스는 호타루가이케에 짐을 내려주고 떠났다. 여기서 숙소까지는 2km 정도를 더 가야한다. 짐 때문에 택시를 이용하는 수밖에 없다. 택시기사가 낑낑거리며 짐을 싣는데 트렁크에 실린 자전거는 문이 닫히지 않아 고리를 걸어야 했다.



10분 정도 거리에 요금은 1300엔, 1만3천 원 정도가 나왔다. 일본 대중교통 요금 실상을 실감한 순간이다. 숙소 앞에 도착한 시각은 밤 8시경. 캐리어와 가방, 자전거만 덩그러니 놓여있다. 이제 오롯이 혼자다. 파주에서 오사카로 날아온 나는 이제 어디로 가야 하나.



▲숙소에서 바라본 전경오사카 숙소에서 바라본 전경. 앞쪽에 보이는 건물은 전부 대학 건물이다. 김용국

말도 잘 통하지 않고 모든 것이 낯설고 물선 이 도시에서 나는 반년동안 살아남을 수 있을까. 갑자기 허기와 함께 후회가 밀려왔다. 무슨 부귀영화를 누리겠다고, 이제라도 다시 돌아간다고 할까. 그냥 모든 걸 포기하고 다시 직장생활 열심히 하겠다고 부탁해 볼까. 시간을 돌릴 수만 있다면.



아서라. 그러기엔 너무 늦었다. 이제 의지할 것이라곤 휴대전화, 미니벨로 자전거, 그리고 몇 푼의 돈뿐이었다.



