염형철

한강을 바라보는 시민들.강이 역사적 행위자라면 강은 왜 그런 행위를 하는가? 강은 왜 생각하고 소통하는가? 이와 관련하여 실천적인 지식인이었던 데이비드 그레이버(David Graeber)는 참신한 설명을 제시한 바 있다. 그레이버는 동물행동학을 예로 들어서 그동안 동물의 행동에 대한 이유를 설명하는 것이 대체로 경제적인 합리성에 의존했다고 보았다.동물의 행동은 먹이의 확보, 종의 번식, 유전자의 전파와 같은 경제적인 목적에 따라서 이루어지며, 목적 없는 에너지 소비를 인정하지 않는다. 이러한 입장에서 보면 동물은 합리적인 계산 기계이다. 그런데, 모든 동물들은 전혀 경제적인 목적이 없는 놀이(play), 즉, 순전히 즐거움을 위해서 노는 행동을 무수히 수행한다.상호부조론(mutual aid)을 제시한 표트르 크로포트킨(Peter Kropotkin)에 의하면, 자연에 경쟁도 있긴 하지만, 상호협력하는 것이 더 근본적인 원리이며, 생명체는 '넘쳐나는 힘의 발현'과 '살아있음의 순수한 기쁨'을 위해 협력하고 놀이를 한다고 주장했다. 자신의 역량을 최대한 발휘하는 것 자체가 목적이며, 즐거움은 그 자체로 설명할 필요 없는 삶의 연장선상에 있다는 것이다. 그레이버는 우리가 왜 '즐거움이 즐거운지' 설명할 수 없다는 점을 지적하며, '놀이 원칙'(the play principle) 혹은 '유희적 자유의 원리'(principle of ludic freedom)가 모든 물리적 실재의 근저에 깔려있다고 제안한다.그레이버는 유명한 장자(莊子)와 혜자(惠子)의 물고기의 즐거움에 대한 논쟁 이야기에 대해 설명하면서, 이 이야기의 핵심은 두 사람이 절친한 친구로서 이런 식의 논쟁을 즐기며 시간을 보내는 것에서 재미를 느꼈다는 것, 일종의 놀이에 참여하고 있다는 것이라고 하였다.그레이버가 이해한 장자의 설명은 이렇다. "자네가 논쟁에서 나를 이기려고 애써야 한다고 느꼈고, 실제로 나를 이길 수 있어서 그토록 기뻐했다는 사실 자체가, 자네가 옹호하던 전제(우리는 타자의 마음을 알 수 없다)가 틀림없이 잘못되었다는 걸 보여주네. 만일 철학자들조차 주로 그런 즐거움, 곧 단지 행위 그 자체를 위해 자신의 가장 높은 능력을 발휘하는 즐거움에 의해 동기를 부여받는다면, 이는 분명히 자연의 모든 수준에 존재하는 원리일 수밖에 없기 때문일세. 바로 그렇기 때문에 내가 물고기들에게서도 그 원리를 자발적으로(spontaneously) 알아볼 수 있었던 거라네".그레이버의 해석이 맞다면, 인간이 물고기나 개미의 행복을 이해할 수 있는 것은 결국 우리의 마음 또한 이 자연의 놀이 원칙에 속해 있기 때문이다. 그러므로 행위자로서 강의 존재 이유는 강의 넘쳐나는 힘의 발현과 순수한 기쁨을 위해 놀이를 하는 것이라고 보아야 한다. 즉, 강은 인간이 이용할 수 있게 비옥한 퇴적층을 형성하기 위해 범람하는 것이 아니고, 자신이 가진 힘을 최대한 즐겁게 발현하느라 범람하는 것이다. 이것이 강의 자유의지고 강의 존재 이유인 것이다.근대화(modernization) 과정은 강을 경제적 합리성의 지배하에 두었다. 특히 자본주의 체제하에서 강은 자본축적과 이윤의 확대재생산을 위한 수단으로 전락하였다. 강의 물길을 직선으로 제어하고, 댐이나 보로 가두고, 강 안에 있는 섬을 허물거나 모래를 파고 쌓아서 집과 건물을 올렸다. 근대화의 이러한 폭력에 대해 브뤼노 라투르(Bruno Latour)는 대안적 패러다임으로 '생태화'(ecologization) 패러다임을 제안한다.모든 사물을 행위자로 보고, 그들 간의 네트워크와 협력을 중시하는 생태화 패러다임에서 강을 포함한 자연물들은 수단이 아니라 목적의 왕국에 속하게 된다. 이는 그레이버의 유희적 자유의 원칙과도 상응하며, 강이 본연의 자유와 즐거움을 누릴 권리를 인정하는 것과 마찬가지다. 우리가 댐을 만들어 강을 가두어놓는 것은 인간의 경제적 합리성에는 적합한 행동일 수 있어도 강의 자유를 구속하는 일이고, 강의 즐거운 놀이를 훼방하는 일이 될 수밖에 없다.강은 '물이 하는 놀이'다. 자유롭게 흐르면서 즐겁게 놀이하는 물과 모래, 수초, 물살이 들을 강이라고 해야 하지 않을까? 놀이를 바탕으로 강과 우리가 소통해야 하지 않을까? 우리는 강의 놀이에 어떻게 동참하며 강과 함께 즐거워할 것인가?우리와 소통하면서 놀이를 하는 강을 우리는 어떻게 대해야 할까? 생태화의 패러다임을 통해서 보자면, 강의 고유하고 독자적인 자유를 최대한 발현시키는 것이 윤리적으로 타당할 것이다. 하지만 여기에는 난점(難點)도 있다. 강의 자유를 발현시키는 최대 범위는 어디까지인가 하는 점이다. 무작정 강의 자유를 최대한 허용한다면 우리는 강의 즐거운 놀이에서 희생양이 되어야만 한다. 따라서 강의 자유와 인간의 자유가 어느 수준에서 조화와 균형을 이룰 것인가 하는 문제가 있다. 또 어느 시점의 강을 기준으로 복원을 할 것인가의 문제도 있다.