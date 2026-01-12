TSMC

TSMC 홈페이지에 소개된 팹(FAB) 위치. 반도체 팹은 리스크 관리를 위해서 분산 배치가 원칙입니다과연 지방에 반도체 클러스터를 조성하면 인력 채용에 문제가 생길까요? 외국의 사례는 어떨까요? 세계 최고의 팹을 운영하는 대만 TSMC의 본사는 북부 신주 과학단지에 있지만, 중부 타이중과 남부 타이난에 팹을 분산 배치해 놓고 있습니다. 이걸로도 부족해서 미국과 일본에 별도의 팹을 짓습니다.TSMC는 도쿄에서도 한참 떨어진 일본 구마모토의 시골 마을에 팹을 지었습니다. 일본 정부가 사활을 걸고 지원하는 일본의 반도체 기업인 '라피더스'의 팹 역시 도쿄에서 먼 홋카이도에 있습니다. 마치 수도 도쿄를 일부러 피해 남단과 북단으로 흩어진 형상입니다.인텔 또한 수십조 원을 들여 짓는 새 팹의 입지로 뉴욕이나 LA 근처가 아닌, 오하이오의 벌판과 애리조나의 사막을 택했습니다. 삼성전자가 시스템반도체 팹을 짓는 텍사스주 테일러 역시 허허벌판입니다.글로벌 반도체 기업들이 이런 입지를 고르는 이유는 명확합니다. 첫째, 반도체 제조에 필수적인 전력이 풍부한 곳이어야 하기 때문입니다. 최첨단 EUV 노광 장비 한 대가 쓰는 전력량은 웬만한 마을 하나를 감당할 수준입니다. 용인 클러스터 가동을 위해 원전 16기에 달하는 전력이 필요하다는 점을 고려하면, 전기가 있는 곳에 팹을 짓는 것은 상식입니다.둘째는 리스크 분산입니다. 천재지변이나 테러 등 예상치 못한 사고로 국가 전략 산업이 한꺼번에 멈추지 않도록 분산 배치하는 것입니다. 대만, 일본, 미국은 클러스터라는 이름 아래 모든 위협을 한 곳에 몰아넣는 위험천만한 선택을 하지 않습니다. 유럽의 팹들은 아예 팹을 각각 다른 나라에 배치합니다.그렇게 팹을 분산 배치해도 인재들을 채용하는 데 어려움이 없습니다. 반도체 팹을 운영하는 기업들은 대부분 세계적으로 이름난 기업일 뿐 아니라, 직원들에 대한 대우도 세계 최고 수준으로 해 주기 때문입니다. 미국 텍사스의 이름도 낯선 지방 소도시에 짓고 있는 삼성전자의 팹에도 한국에서 파견된 직원들이 잘만 일하고 있습니다.지방에 팹을 지으면 인재가 안 온다는 주장은 인과관계가 뒤바뀌었습니다. 국가가 모든 인프라와 기회를 수도권에만 몰아주니, 인재들이 수도권 밖으로 나가는 것을 추락으로 여기게 된 것입니다.과거 포항 제철소, 울산 조선소, 여수 화학단지를 만들 때 남방한계선 때문에 인재가 가지 않을까 걱정했었나요? 국가가 전략적으로 결단하고 교육, 의료, 문화 환경을 함께 조성한다면 인재는 자연스럽게 모여듭니다.반도체 팹은 연구소와 다릅니다. 웨이퍼를 생산하는 '제조 시설'입니다. 장비를 운용하는 오퍼레이터, 유지 관리를 담당하는 테크니션, 공정을 관리하는 엔지니어 등 다양한 숙련 인력이 필요하며, 이들은 반드시 수도권 연구소 옆에 살아야 할 이유가 없습니다.