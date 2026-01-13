박병찬

박병찬 교사는 10대 후반 근육병을 진단받고 교사 생활을 하며 휠체어를 이용하게 됐다. 사진은 휠체어를 이용하기 전 박 교사의 모습."2022년 근로지원인 문제로 장애인고용공단과 갈등이 있었다. 근로지원인 제도는 하루 8시간에 한정해 근무지에서 150m만 벗어나도 근무지 이탈로 인한 부정수급으로 처리한다. 장애인의 노동을 단순 노무, 단순 작업 등으로 협소하게 보는 탓이다. 공장처럼 한 공간에서만 일한다는 전제 하에 생긴 규정들로 다양해진 장애인 근무 형태의 특성을 반영하지 못하는 것이다.예를 들어 학교 밖 편의점에 가는데도 두 사람이 같이 있다고 사진을 찍어 올려야 한다. 또한 근로지원인은 업무 부수적인 일만 해야 하기 때문에 신체 지원은 안 된다. 나의 경우 손을 못 쓰는데 근로지원인이 물을 먹여줘도 안 된다. 이에 문제를 제기하는 과정에서 장교조를 알게 되었다.장교조와 제도개선을 이뤄낸 또 하나의 사례가 있다. 2018년 활동지원사가 나를 놓쳐 허벅지 골절이 되는 일이 있었다. 70 바늘 이상 꿰매는 중상을 입고 휠체어에 앉을 때마다 상처가 압박되고 터져나갔다. 상처 회복을 위해 질병 휴직을 하고 싶다고 했더니, '질병 휴직 시 완치 판정을 받지 못하면 의원면직이 될 수 있다'는 답변을 받았다. 내 경우 장애로 인해 완치 판정 자체가 불가능했는데, 이런 경우 규정이 없었다. 강력한 문제 제기로 교육부-장교조간 단체협약에 질병 휴직 제도개선 항목이 들어가게 됐다.이전까지 교직에 중증장애인은 나 혼자인 줄 알았다. 혼자 민원 넣고 제보하다가 장교조를 만난 후 동지들이 생겼다는 생각에 기뻤다. 나도 도움을 받지만 내가 도움을 줄 수도 있었다. 장애 당사자들과 라포를 쌓고 서로 도울 수 있다는 것이 보람차게 느껴진다.""2022년 가입해 2025년부터 경기도지부장을 맡고 있다. 장교조에 들어왔을 당시 단체협약이 진행 중이었는데 교육부에서 응하지 않았다. 한 번은 시위를 하는데 세종에 위치한 교육부 청사까지 전국에서 장애 당사자가 오기 힘들기 때문에 단 네 명이 참석했다. 나는 손을 쓸 수 없고... 플래카드를 잡아줄 손조차 부족했다. 오죽하면 맞은편에서 시위하던 전국교직원노조 선생님들이 오셔서 플래카드를 잡아주시더라. 다행히 시위를 계기로 단체협약을 맺게 되었다.""장애 당사자 교사로서 모모탐사대가 학생들에게 의미 있는 활동이라고 생각한다. 나는 학교 장애 이해 교육을 직접 하는데, 매번 동영상이나 활동지 수준에서 머무르는 게 늘 너무 아쉬웠다. 아이들은 '휠체어 재밌어 보여요', '편해 보여요'라고 말하는 경우도 있는데, 모모탐사대 활동에서 학생들이 직접 휠체어를 타 보며 장애인 개인의 문제가 곧 우리 모두의 문제가 될 수 있음을 직접 느낄 수 있어 보람 있었다.실제로 아이들이 운동장에서 휠체어를 밀어본 후 충격을 받았다. 교실에서 걸어서 2분 걸리는 거리가 휠체어를 타니 15분 이상 걸렸다. 한 아이는 '왜 이렇게 늦게 가냐'는 질타를 받고 울음을 터뜨리기도 했다. 그러나 타박한 학생도 정작 빨리 가지 못해 모두가 접근성 문제를 인식할 수 있게 되었다.""학교 접근성 제안 아이디어가 너무 좋다. 점차 접근성 탐사 범위를 넓혀가며 동네를 '모두를 위한 공간'으로 만드는 활동으로 확대되길 바란다. 실제로 사회 교과 동네 탐사 활동을 반에서 진행했는데, 아이들이 보도블록이 튀어나와 위험한 것을 깨닫고 안산시청에 시설물 개선 건의를 한 적이 있다.이렇게 모모탐사대에서도 '건의 게시판'을 마련해 관계자들이 건의 사항을 볼 수 있었으면 좋겠다. 물리적, 제도적 변화는 물론, 아이들이 '우리도 사회에 변화를 일으킬 수 있다'고 느껴 보다 의미 있는 활동이 될 것이다. 식당, 카페 등을 대상으로 접근성 우수시설을 선정한 것처럼 '휠체어 접근성 우수 학교'를 지정하거나, 리뷰 앱처럼 접근성에 대한 별점을 남길 수 있게 확대되어 가면 좋겠다."