▲
<시티헌터> 한글 완전판 1권. 주인공 사에바 료학산문화사
나의 이중성을 극명하게 드러내는 일본 작품은 <시티헌터>다. 중학생 때였던 것 같다. 내 기억 속 첫 번째 <시티헌터>는 돌려 볼 대로 돌려봐서 너덜너덜해진, 손바닥만 한 크기의 만화책이었다.
훤칠한 키에 단단한 근육, 짙은 눈썹과 멋진 눈매를 가진 주인공의 첫 한국 이름은 '방의표'. 허나 방의표가 촌스럽다는 반응이 많았던 탓인지, 해적판 속 이름은 진화를 거듭해 마침내 '우수한'으로 정착했다. 여전히 이 이름은 슬램덩크의 강백호와 어깨를 나란히 할 만큼 어울린다는 평가를 받고 있다.
주인공의 원래 이름은 '사에바 료'다. 그는 도쿄 신주쿠를 배경으로 사건을 해결하고 보수를 받는 해결사다. 그런데 이 남자, 단순한 뒷골목 깡패가 아니다. 최고의 청부업자로 선수들의 세계에서는 전설로 통한다. 상대방의 총알을 피하며 357 매그넘 콜드파이선 단 한 발로 헬리콥터를 격추시키는 사에바 료의 모습은 적들에게 선망과 공포의 대상이다. 그를 부르는 방법은 오직 하나, 신주쿠역 전언판에 'XYZ' 남기는 것. 단, 남자는 제외다. 오직 예쁜 여성만 그에게 일을 맡길 수 있다.
모든 게 완벽한 사에바 료에게도 문제가 있었다. 심각한 호색한이라는 것. 다행히 사망한 파트너 마키무라의 여동생이자 현재 조수 카오리가 곁에 있어 료가 발작할 때마다 거대한 망치로 그의 음탕함을 부숴버린다.
사에바 료는 본래 <캣츠 아이>라는 작품에 잠시 등장한 카메오였다. 시티 헌터의 원작자 호조 츠카사는 1981년 세 자매 미녀 괴도를 다룬 <캣츠 아이>를 소년 점프에 연재했을 때, 같은 세계관을 공유하는 사에바 료를 잠시 출연시켰다. 대히트를 친 <캣츠 아이>의 후속을 고민하던 호조 츠카사는 1985년 사에바 료를 주인공으로 한 <시티헌터>를 세상에 내놓았다.
화려한 네온사인을 내뿜는 도쿄의 빌딩들, 신주쿠를 움직이는 유흥가와 그 속을 살고 있는 밑바닥 인생들, 그리고 법의 관할을 벗어나 도쿄에서 벌어지는 범죄와 이 모든 것을 아무렇지도 않게 해결하는 완벽한 남자와 동료들의 활약상이 <시티헌터>의 주요 스토리다.
짙은 쌍꺼풀, 푸른 눈동자, 9등신의 몸, 시티 헌터 속 인물들은 매력적이다. 하지만 보편적으로 떠올리는 일본인과 동떨어져 있다. 이런 설정은 '탈아입구', 80년대 일본이 아시아를 벗어나 유럽이 되고자 했던 욕망을 적나라하게 보여주는 표상 중 하나다.
이런 흔적은 1987년부터 방영된 TV 애니메이션에서 절정에 이른다. 화면 속 도쿄는 더 이상 아시아의 도시가 아니다. 뉴욕이나 런던과 어깨를 나란히 하는 세계의 수도로 그려진다. 일본을 방문한 서양인들은 유창한 일본어를 구사하고, <시티헌터>의 인물들은 어설픈 영어를 거리낌 없이 내뱉는다. 그 장면들 속에는 당시 일본 사회가 스스로를 세계의 중심에 두고 바라보던 시선이 고스란히 담겨 있다.
네온으로 반짝이는 도쿄의 불야성, 와인과 위스키로 밤을 지내는 사람들, 이를 배경으로 흐르는 낭만적인 시티 팝, 호조 츠카사는 시티 헌터를 통해 버블 시대의 도쿄를 하나의 완벽한 판타지로 박제했다.
20년 만에 돌아온 시티헌터