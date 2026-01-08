JTBC

JTBC가 의뢰해 메타보이스가 조사한 신년 여론조사에서 5점 척도 이념 성향별로 주요 지표를 보여준 결과다. 매우 보수와 중도 보수 성향의 의견 분포가 다른 것을 알 수가 있다.이재명 대통령 국정 평가를 보면, 중도 성향자도 긍정 평가가 더 많다는 점에서 매우 진보, 중도 진보, 중도 성향자까지를 하나로 묶을 수가 있다. 앞서 설명한 것처럼 매우 보수와 중도 보수는 의견 분포가 다르다는 점을 한눈에 볼 수 있다.지지하는 정당의 경우에도 매우 진보, 중도 진보뿐 아니라 중도 성향자 중에서도 더불어민주당 지지세가 상당한 것을 볼 수 있다. 이 세 집단에서 국민의힘 지지도는 전체 평균 대비 낮았다. 그런데, 매우 보수 성향자 중에서는 75%가 국민의힘을 지지하고, 중도 보수 성향자 중에서는 46%가 국민의힘을 지지해 쏠림 현상은 매우 보수에서 특히 강하게 나타났다.지방선거 프레임을 보면 일꾼론(정당과 상관 없이 지역 일꾼을 뽑는 선거) 응답이 46%로, 높게 나타났는데, 중도에서는 61%였다. 그런데 매우 진보 성향자 중에서는 국정 안정론(정부 여당을 지지해 국정 안정에 힘을 실어주는 선거)가 57%로 다수였다. 중도 진보에서는 국정 안정론과 일꾼론이 45% 동률로 나타났다.진보 성향자 내 성향의 강도별로 의견 분포가 다르게 나타났는데, 보수 성향자 중에서도 뚜렷하게 달랐다. 매우 보수 성향자 중에서는 정부 견제론(정부 여당을 견제해 야당에 힘을 실어주는 선거) 선택 비율이 48%로 우세했지만, 중도 보수 중에서는 일꾼론이 45%로 더 높은 비율이었고, 견제론은 31%였다.이처럼 같은 진보나 보수 성향자라고 하더라도 성향의 강도에 따라 의견 분포는 다르게 나타남을 알 수 있고, 특히 중도 보수 성향자의 의견 분포는 매우 보수와 달라 주목됐다.그런데 다음 두 문항에서는 매우 보수와 중도 보수가 완전히 다른 방향으로 의견 분포를 보여 놀라웠다. 먼저 재판 중인 윤석열 전 대통령이 메시지를 내는 등 정치활동을 이어가는 데 대해 적절한지를 묻는 문항의 결과를 보면, '적절하지 않다'는 응답이 매우 진보, 중도 진보, 중도, 중도 보수까지 많이 나타났다. 매우 보수에서만 '적절하다'라는 응답이 71%로 더 많았다.