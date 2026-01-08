기사를 스크랩했습니다.
새해 들어 신년 여론조사가 다수 발표됐다. 그 중에서 특히 JTBC가 메타보이스(주)에 의뢰한 여론조사에서 나타난 재미있는 지점을 공유하고자 한다.

지난 2025년 12월 28~29일 통신3사 제공 가상번호를 활용한 전화면접방식으로 조사한 JTBC의 신년 여론조사는 응답자에게 주관적 이념 성향을 5점 척도로 물었다. 이념 성향은 보통 진보-중도-보수의 3점 척도로 묻게 되는데, 이렇게 물으면 잘 모르겠다는 응답자까지 포함해 45~50% 정도가 중도 성향자로 분류되고, 일반적으로 진보 성향자보다는 보수 성향자가 조금 더 많다.

그런데 이번 JTBC 조사에서는 매우 진보, 중도 진보, 중도, 중도 보수, 매우 보수 등 5점 척도로 설문했다. 이렇게 조사한 후 매우 진보와 중도 진보를 묶어서 진보, 매우 보수와 중도 보수를 묶어서 보수로 분류를 하면 중도 성향자보다 진보나 보수 성향자가 더 많아지기도 한다. 또 5점 척도에선 진보와 보수 어느 쪽으로 기울지 않은 순수(?) 중도 성향자가 추출될 수 있다.

'매우 보수'와 '중도 보수', 어떻게 다른가

이재명 대통령이 청와대에서 2026년 신년사를 발표하고 있다. 2026.1.1 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]연합뉴스

그런데 조사 결과를 보면 조금 놀라게 된다. 먼저, 국정 운영 평가를 보자. 이재명 대통령의 국정 운영에 대해 잘하고 있다는 비율은 전체 평균 62%로 높은 편이다. 이걸 5점 척도 이념 성향별로 보면, 긍정 평가는 매우 진보 중 90%, 중도 진보 중에서도 같은 수치인 90%로 나타나, 진보 성향자 중에서는 성향 강도에 따라 차이가 없다. 중도 성향자 중에서도 67%, 2/3가 긍정 평가하는 것으로 나타났다.

그렇지만 보수 성향자들의 양상은 조금 달랐다. 매우 보수에서는 긍정 17% 대 부정 83%로 부정 평가가 확실히 높았다. 주목해야 할 부분은 중도 보수인데, 긍정 45% 대 부정 52%로 나타났다. 매우 보수와 중도 보수의 응답 분포가 사뭇 다르다.

대통령실 입장에서는 중도 보수 긍정률을 높이면 국정 긍정률을 더 높일 수 있다는 판단이 설 수 있는 대목이다. 내친 김에 다른 지표도 살펴보자.

JTBC가 의뢰해 메타보이스가 조사한 신년 여론조사에서 5점 척도 이념 성향별로 주요 지표를 보여준 결과다. 매우 보수와 중도 보수 성향의 의견 분포가 다른 것을 알 수가 있다.JTBC

이재명 대통령 국정 평가를 보면, 중도 성향자도 긍정 평가가 더 많다는 점에서 매우 진보, 중도 진보, 중도 성향자까지를 하나로 묶을 수가 있다. 앞서 설명한 것처럼 매우 보수와 중도 보수는 의견 분포가 다르다는 점을 한눈에 볼 수 있다.

중도 보수, 국민의힘 지지세도 상대적으로 약해

지지하는 정당의 경우에도 매우 진보, 중도 진보뿐 아니라 중도 성향자 중에서도 더불어민주당 지지세가 상당한 것을 볼 수 있다. 이 세 집단에서 국민의힘 지지도는 전체 평균 대비 낮았다. 그런데, 매우 보수 성향자 중에서는 75%가 국민의힘을 지지하고, 중도 보수 성향자 중에서는 46%가 국민의힘을 지지해 쏠림 현상은 매우 보수에서 특히 강하게 나타났다.

지방선거 프레임을 보면 일꾼론(정당과 상관 없이 지역 일꾼을 뽑는 선거) 응답이 46%로, 높게 나타났는데, 중도에서는 61%였다. 그런데 매우 진보 성향자 중에서는 국정 안정론(정부 여당을 지지해 국정 안정에 힘을 실어주는 선거)가 57%로 다수였다. 중도 진보에서는 국정 안정론과 일꾼론이 45% 동률로 나타났다.

진보 성향자 내 성향의 강도별로 의견 분포가 다르게 나타났는데, 보수 성향자 중에서도 뚜렷하게 달랐다. 매우 보수 성향자 중에서는 정부 견제론(정부 여당을 견제해 야당에 힘을 실어주는 선거) 선택 비율이 48%로 우세했지만, 중도 보수 중에서는 일꾼론이 45%로 더 높은 비율이었고, 견제론은 31%였다.

이처럼 같은 진보나 보수 성향자라고 하더라도 성향의 강도에 따라 의견 분포는 다르게 나타남을 알 수 있고, 특히 중도 보수 성향자의 의견 분포는 매우 보수와 달라 주목됐다.

'윤어게인'에 대한 태도에서 나타난 뚜렷한 차이

그런데 다음 두 문항에서는 매우 보수와 중도 보수가 완전히 다른 방향으로 의견 분포를 보여 놀라웠다. 먼저 재판 중인 윤석열 전 대통령이 메시지를 내는 등 정치활동을 이어가는 데 대해 적절한지를 묻는 문항의 결과를 보면, '적절하지 않다'는 응답이 매우 진보, 중도 진보, 중도, 중도 보수까지 많이 나타났다. 매우 보수에서만 '적절하다'라는 응답이 71%로 더 많았다.

세분 이념 성향별 윤어게인 태도(JTBC-메타보이스)윤석열 전 대통령 관련 두 문항에서는 뚜렷하게 매우 보수와 중도 보수의 의견 분포가 달랐다.JTBC

또한 국민의힘이 윤 전 대통령 지지 세력인 윤어게인과의 관계를 어떻게 해야 하는지를 묻는 문항에서도, '윤어게인과 연대해 지지층을 결집해야 한다'라는 응답이 더 높은 비율로 나타난 집단은 매우 보수뿐이다. 중도 보수까지는 '윤어게인과 절연해 중도층을 공략해야 한다'라는 응답이 더 많았다.

이렇게 윤 전 대통령이나 윤어게인에 대한 인식에서 중도 보수와 매우 보수가 매우 다른 분포를 보여준다는 점에서, 전체 보수 성향자 내의 균열을 가져온 원인이 바로 윤 전 대통령과 윤어게인이라는 점을 알 수가 있다. 즉 보수 성향자는 이제 하나의 이념 집단으로 볼 수 없게 된 건데, 그 원인이 윤 전 대통령에 대한 평가에서 비롯된다는 거다.

'중도 보수'가 선거 승패 좌우

국힘 장외집회에 나부낀 '윤어게인' 현수막국민의힘 주최로 지난 2025년 9월 28일 서울 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 일부 참가자들이 '윤어게인' 현수막을 펼치고 있다.남소연

결국, 지난 윤석열 정부의 국정 난맥, 비상계엄과 탄핵, 그리고 조기 대선으로 이어지는 정국 속에서 나타난 윤어게인 현상, 그리고 이제 제1야당이 된 국민의힘 내의 혼란이 보수 성향자를 분화시켰다고 봐야 할 것이다. 그 한가운데에서 중도 보수가 갖는 특이한 성격을 중심으로 세부 이념 성향의 특성을 정리한다면 다음과 같다.

첫째, 매우 진보와 중도 진보의 의견 분포는 엇갈리게 나타나지 않음
둘째, 중도 성향자의 의견 분포는 진보 성향자와 비슷한 방향으로 쏠림현상이 나타남
셋째, 보수 성향자 내에 성향 강도에 따라 중도 보수와 매우 보수는 의견 분포가 갈리기도 함
넷째, 특히 중도 보수는 윤어게인에 대한 태도에서는 매우 보수와 반대로 쏠림현상이 나타남
다섯째, 중도 보수는 '정부 견제론'과 '일꾼론' 두 프레임 중 하나를 선택할 가능성이 큼

위 첫째 표의 세부 이념 성향별 사례 수를 본다면, 중도 보수가 중도 성향자(270명) 다음으로 많은 257명이라는 점도 확인해야 한다. 중도와 비슷한 정도로 큰 규모라는 점에서 중요성이 큰 데다가, 지금은 다섯 가지로 정리했듯 어느 쪽으로 기울어지지 않은 스윙보터 다수 분포 성향층이라는 점에서 중요성이 더 크다.

즉, 대통령실의 경우 매우 보수와 다른 중도 보수에서 충분한 지지세를 얻는 게 국정 동력을 확보하는 데 도움이 크게 될 것이고, 더불어민주당의 경우 지방선거에서 승리하려면 중도와 함께 중도 보수가 관심 갖는 일꾼론에 주목해야 할 것 같다.

반대로 국민의힘은 윤어게인과의 절연을 확실히 하지 않으면 중도 보수 내 캠페인에서 효과적인 득표를 하기 어려울 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다. 장동혁 대표가 계엄 사과 발언에 이어 윤어게인과의 절연이라는 입장까지 갈 수 있는지 지켜봐야겠다.

[인용 여론조사]
JTBC 의뢰 메타보이스(주) 조사(공동 조사: 글로벌리서치), 통신 3사 제공 무선 가상번호 활용 전화면접 방식, 전국 12월 28~29일 1005명 조사(응답률 7.6%). 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%P.

더 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(nesdc.go.kr) 참조.
