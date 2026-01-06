▲
지난 2일 서울 영등포구 한국거래소 홍보관 현황판에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 2026년 병오년(丙午年) 첫 거래일인 이날 오전 코스피는 상승 출발한 직후 장중 사상 최고치를 경신했다.연합뉴스
연초부터 주식시장이 뜨겁습니다. 코스피 주가지수는 2026년 1월 2일 첫 개장일부터 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국을 대표하는 반도체기업들 주가가 크게 올랐습니다. 2025년초 17만 원이었던 SK하이닉스는 70만 원을 넘보고 있고, 5만전자라고 놀림 받던 삼성전자도 10만 원을 훌쩍 넘어섰습니다. 상승율로 따지면 SK하이닉스는 300%에 육박하고, 삼성전자도 120%가 넘습니다.
그러나 무섭습니다. 무서운 이유는 3가지입니다.
1. 가격이 너무 많이 오른 것 같아서 무섭습니다. 이렇게 많이 올랐을 때는 특히 그렇습니다. 그러나 기준이 가격이기 때문에 그렇습니다. 100만 원짜리면 무섭고, 1만 원짜리면 괜찮다. 그렇게 주식시장에 접근하는 건 기본이 안 되어 있는 것이지요. 현재의 주가가 높다고 무서워하면 안 됩니다. 그건 단지 몰라서 무서운 겁니다. 주가가 적정한지, 버블인지를 판단하는 기준이 없어서 그냥 무서워하는 겁니다.
보편적 기준은 2가지입니다. 하나는 주가수익비율(PER), 또 하나는 주가순자산비율(PBR)입니다.
주가수익비율은 기업의 수익성을 의미합니다. 기업이 본업으로 앞으로 얼마나 돈을 벌 것인가를 예측하는 전망치지요.
지금 당장 삼성전자나 SK하이닉스의 2026년 영업이익 전망치를 찾아보십시오. 뉴스에도 나와 있습니다. 증권사 모바일 앱을 통해서도 쉽게 확인하실 수 있습니다. 증권사 애널리스트들이 예측한 2026년의 예측치를 가지고, 그 영업이익의 80%를 순이익으로 추정해 보세요. 삼성전자의 경우 12월 중순부터 최근까지 85조원 정도부터 133조원까지 다양한 영업이익 전망치가 나와 있습니다.
이 전망치들을 바탕으로 보수, 중립, 낙관 3가지로 분류하십시오. 그리고 영업이익의 80%를 순이익으로 잡고, 그 전체 순이익과 시가총액을 비교해 보세요. 그게 주가수익비율 PER입니다. 그 PER와 한국 주식시장에서의 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 기업(내가 투자하고 싶은 기업)의 과거 수십 년 동안의 평균과 대비해 보시기 바랍니다. 2026년 연말, 1년 후 "미래의 PER"과 수십 년 동안의 데이터를 바탕으로 한 "과거의 평균 PER"을 비교해 보면 역사적으로 주가가 싼 지, 비싼지를 판단할 하나의 근거를 찾을 수 있습니다.
비슷하게 주가순자산비율(PBR)도 과거의 평균과 비교해 보시거나 또는 앞으로의 상승세를 감안한다면 미국이나 일본, 대만에 비교해 보셔도 좋을 것 같습니다. 코스피가 지난해 폭발적으로 상승했다고 하지만 주가순자산비율로 보면 우리는 미국뿐만 아니라 일본, 대만에 비해서도 아직 현저히 뒤처져 있습니다. 지난해 10월 한국의 코스피지수가 4000선을 돌파했을 때, 기재부
는 한국의 코스피 PBR은 1.3배, 미국은 5.6배, 일본은 2.6배, 대만은 3.1배라고 말한 바 있습니다.
2. 다른 종류의 무서움도 있지요. 혹시 이 강세장에서 나만 못 벌게 될까봐 무섭기도 합니다. 이른바 포머, FOMO(Fear of Missing Out)입니다. 주가지수는 치솟고, 여기저기서 100%를 벌었네, 돈을 억 단위로 벌었네하고 있는데 나는 아직 주식 투자를 하고 있지 않다면 낭패감이 들 수도 있지요. 그런데 이렇게 많이 오른 상황에서 지금 '들어간다면', 나만 고점에 물리는 게 아닌가 싶은 두려움도 동시에 엄습합니다.
3. 들어갈까 말까하는 두려움은 본질적으로 손실에 대한 두려움이죠. 비싸게 사서 손실이 날까 봐 두려운 겁니다. 당연합니다. 주식은 대표적 위험 자산입니다. 투자에는 리스크(Risk)가 따릅니다. 위험하다고 느끼지요.
그러나 반대로 현금을 그대로 들고 있거나 은행 예금에 넣어두면 돈을 잃을 염려는 없어집니다. 그러나 손실에 대한 두려움을 극복하지 못하면 인플레이션으로 자산 가격은 점차 상승하고, 내가 쥐고 있는 현금의 값어치는 결국 크게 떨어지게 됩니다. 우리가 이미 역사적으로 경험한 만고불변의 진리입니다.
"시장에 대한 겸손"을 평생 배우는 과정