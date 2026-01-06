연합뉴스

삼성전자 주가가 지난 2025년 12월 30일 장중 사상 처음으로 '12만전자'를 기록했다. SK하이닉스도 66만 원에 바짝 다가서며 역대 최고가를 새로 썼다. 삼성전자 주가가 장중 12만 원을 돌파한 것은 사상 처음이다. SK하이닉스도 장중에는 65만9천 원까지 올라 사상 최고가를 새로 썼다. 이날 서울 종로구 연합인포맥스에 설치된 모니터에 삼성전자·SK하이닉스 장중 최고가가 표시되고 있다2016년, 10년 전 1000만 원을 은행 예금에 넣어놨다면 지금은 1257만 원에 불과하겠지만 코스피200에 가만히 놔두기만 했어도 3250만 원이 되어 있을 것이고, 삼성전자에 투자했다면 배당금을 재투자하지 않았다고 하더라도 5300만 원 정도가 되어 있을 겁니다. 그런데 그 1000만 원을 10년전에 테슬라에 투자했다면? 2026년 1월 4일 기준, 3억 5700만 원이 되어 있겠네요.리스크(Risk)는 사실 '위험'만을 의미하지 않습니다. '위험'과 '기회'라는 뜻을 동시에 내포하고 있습니다. 리스크의 어원은 라틴어 리지쿰(Risicum)에서 유래했다는 설이 가장 유력합니다. 라틴어의 리지쿰은 단순히 위험하다는 뜻보다는 용기를 내어 도전한다는 능동적인 의미가 숨어 있다고 하지요. 이 라틴어 리지쿰이라는 단어가 확장되어 중세 이탈리아 상인들은 리키카레(Risicare)라는 동사로 발전시켰다고 합니다.이탈리아어 리키카레의 뜻은 "암초 사이를 뚫고 항해하다", 즉 뱃사람들이 돈을 벌기 위해서 암초에 부딪힐지도 모르는 위험을 감수해가며 배를 띄워 항해에 나서는 것을 말하지요.바다로 나서지 않고 뭍에만 있다면 안전합니다. 그러나 뱃사람이 땅에만 머물러 있다면 만선의 기회도 사라지지요. 시간은 멈춰 서 있지 않습니다. 우리 인생도 그렇습니다. 시간의 변화에 따라 어차피 우리의 삶에는 다양한 도전과 시련이 닥칩니다. 위험이 뒤따릅니다.그 수많은 위험을 그냥 회피하면서만 안전하게 사는 게 정답일까요? 아니면 리스크를 적절히 관리하고 통제하면서 마치 시간의 영원한 동반자처럼 함께 춤추고 즐겨 보는 게 정답일까요?저도 정답은 잘 모르겠습니다. 어쩌면 시장에 따라, 시기에 따라 정답은 달라질 수 있을 겁니다. 그리고 지금 같은 강한 상승장에서는 사람은 쉽게 흥분할 수도 있고, 모든 사람들이 흥분하면 주가에는 큰 버블이 생길 수 있다는 말도 옳습니다.다만 부정만 하고, 행동하지 않고, 실패할 것이라고 두려워하기만 한다면 자본주의 시장에서 생존하고 번영하기는 불가능하다는 건 확실합니다.주식 투자를 성공과 실패의 결과로만 생각하지 마세요. 전 세계 다양한 기업들을 알아가게 되고, 그 과정에서 자본주의를 배우고 동시에 자신의 탐욕이나 공포마저도 거리두기를 하며 인간과 세상을 관조적으로 바라볼 수 있는 여유로움을 키워나가는 과정, 다양한 지적 작업을 통해서 "운이 좋다면" 물질적 풍요도 동시에 획득할 수 있는 기회라고 생각하시는 편이 좋을 것 같습니다.여기서 중요한 단어는 "운이 좋다면"이라는 단어입니다. 내가 주식시장에서 돈을 번 게 결국 "운"이었다는 걸 깨닫게 되는 과정을 거치게 된다면 여러분은 주식투자로 꼭 돈만 벌게 되는 건 아닐 겁니다. "시장에 대한 겸손"을 배우게 되겠지요. 평생. 저는 그렇게 평생 배우는 게 좋습니다. 자꾸 오만해지는 게 사람이니까요.