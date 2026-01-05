▲
도널드 트럼프 지난 미국 대통령이 3일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하기 위한 '확고한 결의' 작전 진행 상황을 참모들과 함께 지켜보고 있다. 2026.1.4 [트럼프 트루스소셜 계정]연합뉴스
침공은 늘 새벽에 온다. 사람들이 잠든 시간, 도시가 숨을 고르는 순간에, 무력은 '전쟁'이라는 말 대신 '작전'이라는 이름으로 먼저 들어온다. 카라카스에서 시작된 베네수엘라 사태는 그렇게 쉽지 않을 2026년의 서막을 열었다. 그리고 이 사건은 21세기 세계가 다시 재편되는 흐름을 알리는 시보가 될 가능성이 크다. 그 재편의 핵심 키워드는 '서반구'다.
1월 3일(현지 시각) 새벽 카라카스 일대에서 폭발과 정전이 보고됐고 베네수엘라 정부는 이를 미국의 공격으로 규정하며 비상사태를 선포했다. 같은 시간, 도널드 트럼프 미국 대통령은 미 특수부대가 마두로 베네수엘라 대통령을 확보해 미국으로 이송했다고 발표했고, "안전한 전환"이 이뤄질 때까지 미국이 베네수엘라를 "운영"하겠다는 입장을 내놨다.
'서반구'라는 미국의 새로운 관리 구역
마두로는 현재 뉴욕에서 미국에 신병을 확보 당한 상태다. 미국은 그를 마약, 이른바 '나르코 테러'(narco-terrorism) 관련 혐의로 뉴욕에서 사법 절차에 세우겠다는 입장이다. 통상 이런 경우 연방법원에 첫 출석해 혐의가 고지되고, 구금 유지 여부가 정리된 뒤, 기소와 재판 일정으로 넘어간다. 즉 미국은 이번 사태를 먼저 "뉴욕 법정"이라는 사법의 궤도 위에 올려놓았다.
여기까지는 '법 집행'이라는 명분이 작동하는 구간이다. 국가 원수를 체포해 타국 법정에 세우는 것은 극단적 조치지만, 미국은 그 행위를 범죄 단속의 연장으로 포장할 수 있다. 마약 단속이라는 프레임 안에서는, 군사력은 경찰력을 대체하는 예외적 수단으로 설명될 여지가 남아 있다.
하지만 같은 사건에서 미국이 덧붙인 한 단어가 이 명분을 무너뜨린다. 트럼프가 "안전한 전환"이 이뤄질 때까지 미국이 베네수엘라를 "운영"하겠다고 말한 순간, 사건은 더 이상 체포로 닫히지 않는다. 체포가 특정 인물에 대한 사법 행위라면, 운영은 영토와 사회 전체를 대상으로 한 통치의 언어다. 범죄자를 붙잡는다는 설명은 개인에 한정되지만, 국가를 운영하겠다는 선언은 주권 그 자체를 유보시키며, 사실상 점령의 논리로 이어진다.
결국 이번 개입은 사법 절차로 시작해 통치로 넘어가는 사건이 아니라, 처음부터 사법의 외피와 통치의 의도가 한 장면 안에서 겹친 사건이다. 미국이 법정이라는 절차를 전면에 내세운 것은 정당화를 위한 궤도 설정이었고, "운영"이라는 표현은 그 궤도 밖의 목적이 무엇인지 드러낸 지점이다. 그래서 '절대적 결의' 작전은 더 이상 단순한 '마약과의 전쟁'으로 설명되기 어렵고, 미국이 세계를 다시 나누려는 질서의 언어로 읽히기 시작한다. 이 사건을 '마약'으로 읽으면 뉴욕 법정으로 끝나지만, '전략'으로 읽으면 시작점이 된다.
미국은 작년 말 발표한 국가안보전략에서 20세기 후반을 지배해 온 전략적 전제를 사실상 폐기했다. 냉전 이후 미국이 세계를 관리해 온 방식, 즉 자유주의 질서의 유지자이자 규칙의 설계자라는 자기규정은 더 이상 중심에 놓이지 않는다. 대신 미국은 '직접적인 이해관계가 걸린 공간'을 우선 관리하고, 그 공간에서의 외부 개입을 허용하지 않겠다는 노선을 전면에 내세운다.
그 전략의 핵심에 놓인 개념이 바로 '서반구'다. 이는 단순한 지리 용어가 아니다. 국가안보전략에서 서반구는 북미와 남미, 카리브를 하나의 전략적 공간으로 묶는 언어로 반복 호출된다. 그 안에서 미국은 더 이상 '국제사회의 일원'이 아니라, 이 공간의 질서를 규정할 권리를 가진 행위자로 등장한다.
문서 곳곳에서 강조되는 것은 규범이나 제도가 아니라, '역외 세력의 개입을 차단해야 한다'는 명제다. 이는 사실상 먼로 독트린의 부활이며, 다만 19세기의 수사가 아니라 21세기 안보 언어로 재작성된 형태다. 흔히 '신(新) 먼로주의'라 불리는 이 노선은, 미주 대륙을 미국의 우선적 영향권으로 명시하는 것을 넘어, 그 안에서 벌어지는 사태를 세계 질서의 문제가 아니라 '반구 내부의 관리 문제'로 격하시킨다.
이 변화는 단순한 용어 취향의 문제가 아니다. '서반구'라는 호명은 세계를 바라보는 좌표 자체를 바꾸는 정치적 선택이다. 오바마 행정부 시기 국가안보전략에서 미국은 미주 지역을 주로 '아메리카스(the Americas)' 혹은 '라틴아메리카와 카리브'로 불렀다. 이 표현들은 지리적 구분이기보다는 외교적 관계망을 전제로 한 명명이다. '아메리카스'라는 말 속에는 북과 남, 강대국과 중소국이 하나의 지역 안에서 병렬적으로 존재한다는 전제가 깔려 있다. 이때 미국은 관리자가 아니라 조정자였고, 규칙을 독점하기보다는 공유하는 주체로 자신을 위치시켰다.