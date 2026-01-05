연합뉴스

▲시대별 국가안보전략에 들어있는 Western Hemisphere(서반구)와 Americas의 사용 빈도수 임상훈

그러나 트럼프 행정부에 들어서면서 이 언어는 급격히 교체된다. 2017년 국가안보전략부터 '서반구(Western Hemisphere)'라는 표현이 전면에 등장하고, 2025년 전략 문서에서는 미주를 지칭하는 사실상의 단일한 상위 개념으로 자리 잡는다. '아메리카스'가 관계의 언어였다면, '서반구'는 공간의 언어다. 그것은 협력의 장이 아니라 영향권을 의미하고, 다자적 합의가 아니라 차단과 우선순위를 전제한다. 서반구라는 단어를 선택하는 순간, 미주는 더 이상 여러 국가가 공존하는 지역이 아니라, 미국의 안보 계산 안에 들어온 하나의 관리 구역으로 재정의된다. 이 명명 자체가 이미 정치적 선언인 셈이다.



이 관점에서 보면 베네수엘라는 우연히 선택된 대상이 아니다. 미국이 서반구를 하나의 관리 단위로 설정하는 순간, 그 안에서 미국의 통제를 벗어난 정권은 곧 질서의 예외가 된다. 마약 혐의는 그 예외를 제거하기 위한 가장 간편한 언어다. 범죄와 안보를 결합하면 주권은 방어 대상이 아니라 처리 대상이 된다. '나르코 테러'라는 표현은 그래서 유용하다. 그것은 적대 행위를 전쟁으로 부르지 않으면서도, 군사력 사용을 정당화할 수 있는 회색지대를 제공한다.



새로운 질서의 결정적 결핍



▲지난 3일 화염이 치솟고 있는 베네수엘라 카라카스 푸에르테 군사 기지의 모습 AFP/연합뉴스

트럼프가 베네수엘라를 "운영"하겠다고 말한 순간, 이 전략은 더 이상 암시가 아니라 선언이 된다. 운영이란 말은 국제법의 언어가 아니라 관리자의 언어다. 그것은 협상이나 중재의 어휘가 아니라, 소유와 통제의 어휘다. 미국은 이번 사태를 통해, 서반구에서 벌어지는 일은 더 이상 세계적 합의의 대상이 아니라 미국의 결단 영역이라는 메시지를 던졌다. 그리고 그 메시지는 베네수엘라 하나로 끝나지 않는다.



결국 베네수엘라 사태는 마약과의 전쟁이 아니다. 그것은 미국이 더 이상 세계를 설득하지 않겠다고 선언한 사건이다. 자유주의 질서가 요구하던 규칙과 명분, 보편성의 언어는 이 장면에서 기능을 상실했다. 대신 등장한 것은 영향권과 관리, 차단과 통제의 언어다. 세계는 더 이상 '서구와 글로벌 사우스'로 나뉘지 않는다. 미국은 그 구도를 거부한 채, 세계를 '자신의 공간'과 '개입을 허용하지 않을 외부'로 다시 나누고 있다.



베네수엘라는 그 새 지도가 처음으로 적용된 시험장이었다. 주권은 존중의 대상이 아니라 처리 대상이 되었고, 법은 질서를 지키는 규칙이 아니라 개입을 합법화하는 도구로 호출됐다. 이것이 시작이라면, 다음은 질문이 아니라 계산의 문제가 된다. 어느 나라가 이 관리 구역 안에 있고, 어느 나라가 예외로 분류될 것인가.



이제 남는 질문은 하나다. 이 질서는 고착될 것인가. 21세기 전반기 역시 20세기 후반처럼 미국이 그린 지도로 굳어질 것인가. 힘의 분포만 놓고 보면 그 가능성을 부정하기는 어렵다. 미국은 여전히 세계에서 가장 많은 수단을 가진 국가이고, 트럼프 시대는 그 수단을 주저 없이 사용하는 방식을 제도화했다. 미국의 현대 정치는 분명 트럼프 이전과 이후, 자유주의적 세계관리와 신먼로주의적 영향권 정치로 나뉘게 될 것이다.



그러나 이 질서에는 결정적인 결핍이 있다. 그것은 미래를 설득할 수 있는 비전의 부재다. 미국은 관리하고 차단할 수 있는 힘을 과시했지만, 왜 이 질서가 유지되어야 하는지는 설명하지 못한다. 영향권은 선포되었으나, 그 안에서 어떤 세계가 가능해지는지는 제시되지 않았다. 강력한 힘이 있음에도 불구하고, 세계가 이 질서에 순응하고 따라야 할 이유는 보이지 않는다.



신자유주의 질서 역시 설득이 쉽지는 않았지만, 최소한 하나의 거래를 제시했다. 개방과 복종의 대가로 성장과 편입을 약속하는 거래였다. 지금의 새 질서는 그 거래조차 제시하지 않는다. 동의를 만들어낼 서사도, 감내를 요청할 철학도 없다. 철학의 빈곤,이것이 21세기 새로운 질서가 오래 버티기 어려운 이유다.

