[표] 비수도권에서 수도권으로 향하는 초고압송전선들이 때문에 지금도 비수도권은 수도권에 전력을 공급해주는 '전력식민지'라는 지적이 끊이지 않고 있다. 이렇게 수도권으로 향하는 초고압 송전선을 많이 건설하다 보니 송전선 사고시를 대비해 '송전선의 전송한계량'을 설정해서 운영할 수밖에 없는 실정이다.가령 4GW를 송전할 수 있는 송전선이라고 해도 실제로는 그 1/3, 또는 1/4만 사용할 수 있는 것이다. 매우 비효율적인 시스템인 것이다. 이 모든 것은 전기를 많이 사용하는 소비처들(대공장, 대형건물)들이 수도권에 밀집해 있기 때문에 발생하는 일이다.그런데 무려 16개 원전이 감당할 수 있는 전력을 필요로 하는 반도체 공장을 용인에 짓겠다는 것은 , 무리하고 엄청난 부작용을 낳을 수밖에 없는 일이다. 그렇게 해서 과연 안정적인 전력공급이 가능할지도 의문이다.SK가 추진하는 반도체 일반산업단지도 문제가 심각하다. 원전 6기 분량의 전기가 용인은 물론이고 경기도에는 없기 때문이다. 그래서 비수도권인 강원도 등지에 초고압송전선을 건설하고 있다.그런데 윤석열 정권은 아무 대책도 없이 2023년 3월 원전 10기 분량의 전력이 필요한 반도체 국가산업단지를 추가로 발표했다. 그리고 뒤늦게 수립한 대책이라는 것이 '3GW는 용인에 6개의 액화천연가스(LNG)발전소를 건설해서 조달하고, 7GW는 비수도권에 송전선을 건설해서 끌어온다'는 것이었다. 주로 서남해안에서 생산한 재생가능에너지 전력을 끌어오겠다는 계획이었다.그러나 LNG발전소를 6기나 추가 건설한다는 것은 온실가스 감축에 역행하는 것이고, 7GW의 전력을 비수도권지역에서 끌어오기 위해 여러 개의 초고압 송전선을 건설한다는 것은 가뜩이나 어려운 비수도권을 초고압 송전탑으로 뒤덮겠다는 것이었다. 그런데도 제대로 된 의견수렴 과정도 없이 졸속으로 추진하기 시작한 것이다.그 결과, 전남과 전북, 충남, 충북, 세종 등지를 관통하는 34만 5천볼트 초고압송전선들이 동시다발적으로 추진되고 있다. 규모로 보면 역대급이다. 이렇게 많은 초고압송전선이 동시에 추진되는 것은 대한민국 역사상 처음이다.이것은 결국 비수도권을 더더욱 전력식민지로 만드는 것이고, 비수도권 국민들을 '2등 국민' 취급하는 것이다.