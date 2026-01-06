나눔과나눔

- 나눔과나눔은 봉사자에게 무언가를 요구하지 않잖아요? 그저 기다리는 시간이 많기도 하고요. 그 점이 당황스럽진 않았나요?

- 처음 장례를 마치고 갈 때 어떤 느낌을 받았나요?

- 그렇게 이어온 자원 활동이 어느덧 3년이네요?

- 요즘은 어떠세요? 어떤 마음으로 오시나요?

서울시 '무연고 사망자' 빈소 '그리다'"뭘 안 시키셔서 처음엔 약간 당황했어요. 자원 활동이니 몸을 움직이거나, 눈에 보이는 무언가를 해야 한다고 생각했거든요. 그런데 빈소에 계속 오다 보니까 그냥 애도하는 마음을 가지고 그 자리에 있는 것만으로 충분하다는 걸 시간이 지나면서 알게 된 것 같아요.""처음 제가 장례 현장에 왔을 때 만난 고인은 자살한 분이었어요. 고인의 사별자 분이 오셨는데, 그 분을 통해 고인이 부산 형제복지원 피해자였다는 얘기를 들었지요. 그 때문에 생전에 조현병이 있으셨다고요. 그 말씀이 인상 깊게 남았는데, 집에 가는 길에 핸드폰을 보니까 그날이 자살 예방의 날이더라고요. 심지어 자살 예방의 날이라는 이유로 제가 강의 제안까지 받았었거든요. 그걸 잊고 있다가 '오늘이 자살 예방의 날이었고, 오늘 만난 고인이 스스로 생을 마감했다'라는 사실이 이어지면서, 제가 보지 못하고 스쳐 지나갔던 것들을 한 번씩 다 일깨워준 느낌을 받았어요. 그리고 매일 같이 '무연고 사망자'분들의 장례가 있다는 것, 그런 사실들이 인상 깊게 마음에 남아서 자원 활동을 꾸준히 할 수 있었던 것 같아요."※ 형제복지원 사건은 당시 내무부 훈령 제410호에 근거해 1975년부터 1987년까지 부랑인 단속이라는 명분으로 3천 명 이상의 무고한 시민을 강제로 감금하고 강제노역, 폭행·살인 등을 저지른 인권유린 사건이다. 복지원 기록에 따라 공식적으로 확인된 사망자만 551명이다.(부산시보 발췌)"2025년에 이 자원 활동만 250시간을 했더라고요. 그래서 올해엔 300시간을 넘기는 게 목표예요."※ '무연고 사망자' 장례 지원 자원 활동은 하루에 4시간의 자원 활동 시간을 부여합니다. 그렇게 계산했을 때 동글은 2025년에 약 62일을 나오셨네요."시간이 쌓이다 보니 승화원에서 뵙는 분들과 안부도 묻게 되었어요. '오늘은 또 어떤 분들을 만나게 될까?'라는 생각도 하게 되고요. 장례 지원 자원 활동을 하면서 저는 우리가 서로 이어져 있다는 생각을 하게 되었어요. 엄청 가까운 건 아니지만 은연 중에 이어져 있다는, 그런 공동체성을 느끼고 있고요. 또 고인분들의 마지막 길을 배웅하면서 '이 자리에 있어 다행이다'라는 생각을 되게 많이 해요. 저는 이것을 '살아있었음에 대한 증인이 된다'라고 표현하거든요. 비록 돌아가신 분들이지만, 위패나 영정을 보면서 그분이 얼마 전까지 살아계셨다는 것을 확인하는 거죠. 그런 것들이 큰 의미가 있다고 생각해요. 승화원에 있는 고양이들을 만나는 것도 저에게는 힐링이고요."