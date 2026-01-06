연합뉴스

"성장을 하는 목적은 두터운 사회안전매트를 만들기 위한 것이다."

"성장의 결과를 공정하게 나누어야 다음 단계의 성장이 가능하다."

"성장발전전략을 대전환하기 위해 분배의 구체적 전략을 세우겠다."

정은경 보건복지부 장관이 22일 정부서울청사에서 열린 통합돌봄정책위원회에서 발언을 하고 있다. 2025.12.22경제의 렌즈로 복지를 바라보는 시각에서는 사회정책이 근본적인 개혁안이 나오기는 어렵다. 이런 관점에서 경제 분야는 확실한 목표와 전략이 수립되고 대규모의 전략적 예산이 투입되지만, 사회정책은 고유의 목표도, 전략도 없이 단편적 정책들이 나열되게 된다. 예산의 총액은 많을 수는 있지만, 소위 '야마'는 없다. 국정운영에서 사회정책은 이렇게 주변부화하고 있다.복지의 관점에서 경제를 바라보는 것은 불가능한 것일까?이런 연설을 들을 수는 없는 것일까? 경제가 중요하지 않다거나, 복지를 통해 경제를 보는 관점만이 옳다는 것이 아니라, 두 개의 시각을 대칭적으로 배치하고 국정을 균형 있게 들여 보아야 한다는 뜻이다. 돌이켜 생각해 보자. 한국에서 집권당이 교체되고 정부가 바뀐다고 정책이 얼마나 변했던가? 냉정하게 말해 이재명 정부의 사회정책은 윤석열 정부와 정책과 얼마나 다른가. 또는 윤석열 정부의 사회정책은 문재인 정부의 정책과 얼마나 달랐던가. 경로의존성은 이재명 정부만의 문제가 아니다.정권은 바뀌는데 왜 정책은 변하지 않을까? 근본적인 원인은 정당 발전의 지체로 정당이 정책을 주도하지 못하는 데 있다. 한국 현대사에서 개발독재 시절 정당은 정당답게 발전할 수가 없었다. 첫 집권 시기에 민주당은 충분한 이념과 정책 능력을 갖춘 상태가 아니었기에. 외환위기의 극복 과정과 국정운영을 관료에 의지하지 않을 수 없었다. 그런 사정은 보수당도 마찬가지다. 지금도 양대 정당 모두가 부족한 정책 능력을 청와대와 국회에 배치되어 있거나 (형식상 퇴직하고) 잠시 정당에서 근무하는 공무원에게 크게 의존한다. 결국 정권이 바뀌어도 정책은 크게 바뀌지 않는다.박정희 정부는 '정부의 역할'과 '보건복지 제도'의 초기 모형을 형성했다, 경제성장 위주의 정부 역할, 낮은 세입과 낮은 세출의 작은 정부와 큰 시장, 조세 방식이 아닌 사회보험 방식의 사회보장, 정부의 보건복지 서비스 제공자(service provider) 역할 기피 등 중요한 경로가 이때 설정되었다. 그 이후 어떤 정부도 이 틀을 크게 벗어나지 못했다. 지금도 '박정희 모형'은 여전히 살아 있다.이재명 정부에서 경로 탈출이 가능할까? 시도한다면 "현행 (사회보험형) 복지제도는 완전고용을 전제로 한 것이고 그 한계가 분명하다. 완전히 다른 접근이 필요하다"라는 지난해 5월 22일의 '기본사회' 구상이 실마리일 것이다. 지금은 아니더라도 이런 개혁을 구체화한다면 엄청난 공헌을 하는 것이다. 이런 언급을 한 대통령(후보)은 이재명이 유일하다.이재명 대통령은 임기 초부터 일머리가 좋다는 평을 받았다. 윤석열 전 대통령의 쿠데타 시도와 탄핵으로 국정의 위기가 극에 달하고, 대외적으로 트럼프의 관세 압력이 겹치는 상황에서 판단력 좋고 추진력 강한 대통령이 있다는 것은 다행스러운 일이다. 국무회의 등 대통령이 주재하는 각종 회의에서 송곳 질문이 이어지면서 많은 화제를 낳았다. 호불호가 있겠지만 대통령의 국정 장악력이 강해지고 정부 각 부분에 큰 자극을 주고 있는 것은 분명하다.정부마다 특징이 있고, 장단점이 있기 마련이다. 이재명 정부의 특징은 대통령의 뛰어난 '일머리'다. 부지런하고 장악력과 추진력이 좋아서 일 처리가 빠르다. 적어도 지금까지는 이로 인해 성공한 부분이 많다. 문제라면 국정의 동력이 너무 많이 대통령에게서 나온다는 것이다. 내각의 장관들보다 대통령과 주변의 참모들이 주로 보이고, 미리 준비된 계획보다는 대통령의 현장 지시로 일이 돌아간다. 이런 방식을 나쁘다고는 할 수는 없지만, 5년을 이렇게 국정이 운영되는 것도 좋은 일만은 아닐 수 있다.현장 지시의 이행 가능성은 사안의 복잡성에 반비례한다. "산재 사망을 없애라"는 지시는 사이다처럼 시원했으니 쉽게 줄지는 않는다. 복합한 원인들이 난마처럼 얽혀 있는 일임을 누구나 안다. 그러나 "용산어린이정원 출입 통제를 해제하라"는 지시는 이튿날 해결되었다.