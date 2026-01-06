▲
6.3 대선을 앞두고 2025년 5월 22일, 이재명 당시 더불어민주당 대선 후보는 페이스북을 통해 기본사회 구상을 발표했다.이재명 페이스북 갈무리
취임사: 정의로운 통합정부, 유연한 실용정부
그러나 대선에서 승리한 뒤, 이재명 대통령은 취임사에서 전임 정부가 초래한 혼란을 극복하고, 무너진 나라를 재건하겠다는 강한 의지를 밝히는 한편, "정의로운 통합정부, 유연한 실용정부"를 만들겠다고 선언하며, 진보와 보수의 경계를 넘어 "박정희 정책도, 김대중 정책도 구별 없이" 활용하겠다고 강조했다. 또한 "AI, 반도체 등 첨단 기술 산업에 대한 대대적인 투자와 지원을 통해 미래를 주도하는 산업 강국으로 도약"하겠다고 밝히며, "개인도, 국가도 성장해야 나눌 수 있다"라고 천명했다.
이러한 취임사는 그간의 혼란을 넘어 미래에 대한 희망을 제시한 메시지였지만, 이재명 정부가 구상한 '기본사회'의 철학과는 결이 다른, 전형적인 '선(先)성장 후(後)복지' 논리에 더 가까운 것이란 해석을 낳았다.
물론 이 대통령은 같은 연설에서 "모든 국민의 기본적 삶의 조건이 보장되는 나라, 두터운 사회안전매트로 위험한 도전이 가능한 나라여야 혁신도 새로운 성장도 가능하다"거나, "지속적인 성장을 위해서는 성장 중심의 발전 전략을 대전환해야 하며, 균형 발전과 공정 성장 전략, 공정 사회로 나아가야 한다"라고 말하는 등 전통적인 민주당 노선을 재확인하기도 했다.
그럼에도 불구하고, 취임사의 전체 기조는 성장 전략에 대해서는 구체적이고 확신에 차 있었던 반면, 분배 전략에 대해서는 모호하고 수사적인 표현에 그쳤다는 인상을 지우기 어려웠다. 이후 여러 차례의 연설에서도 이러한 기조는 반복되었으며, 시간이 지날수록 경제 중심의 정책 방향이 더욱 뚜렷해지고 있다는 것이 복지 분야 전문가들의 공통된 평가다.
무게 실리지 못한 123개 국정과제
돌이켜보면, 문재인 정부와 마찬가지로 이재명 정부도 별도의 인수위원회 없이 출범했다. 이 경우, 인수위원회의 역할을 대신하는 '국정과제위원회'가 마련한 국정과제 보고서가 사실상 인수위 보고서의 기능을 한다. 이재명 정부의 국정과제위원회는 300여 회에 이르는 업무보고, 700여 회의 분과별 회의, 그리고 1만 3천여 건의 국민 제안을 수렴하는 과정을 거쳐 보고서를 완성했다고 밝혔다. 통상적으로 이러한 보고서는 정권 초기에 국정운영의 기본 지침이 될 뿐만 아니라, 청와대가 진행 상황을 수시로 점검하고 예산을 배정하는 데도 기준이 되기 때문에, 임기 내내 큰 영향력을 발휘하는 문서로 여겨진다.
그러나 이번 정부에서 보여준 청와대의 태도는 과거 정부들과는 다소 차이를 보였다. 국정과제 보고서를 바탕으로 예산까지 반영해 수립하는 실행 로드맵, 즉 '국정과제 이행계획서'는 기존 정부에서 항목별로 2~7쪽 분량이었던 데 비해, 이번에는 모두 1쪽으로 규격화되었다. 이 과정에서 상당한 내용이 삭제되어 문서 자체가 지나치게 단순해졌고, 정부가 예산을 배정하거나 실행 의무를 지는 핵심 내용들도 대부분 빠진 것으로 알려졌다.
이로 인해 국무회의에서 해당 보고서가 최종 의결되었음에도 불구하고, 그 정치적 중요성이 축소되었으며, 임기 내 정부 활동의 실질적 지침서로서의 구속력도 크지 않을 것이라는 평가가 나왔다. 만약 이러한 평가가 사실이라면, 이재명 정부가 앞으로 어떤 국정 과제를 추진할 것인지 예측할 수 있는 근거 자체가 희박해졌다는 의미이기도 하다.