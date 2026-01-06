이혁진

공공기관에 설치된 건강계단 이미지이처럼 복합적 의미가 있어서일까, 건강을 위한 공공 정책을 수립하기란 매번 쉽지가 않다. 예시를 들어보자.뇌졸중과 심장질환(합쳐서 심뇌혈관질환이라고 부른다)은 한국인의 5대 사망원인 중 하나다. 이로 인한 사망을 줄이려면 어떻게 해야 할까? 적시에 치료 받을 수 있는 의료기관과 의료 인력을 마련하는 것도 중요하겠지만, 이보다 앞단에선 당뇨와 고혈압과 같은 중증 질환의 위험 요인을 잘 관리해야 한다. 한 단계 더 앞에서 만성 질환에 걸리지 않도록 적절한 체중을 유지하고 건강한 식생활을 하는 일 역시 중요하다.이게 끝이 아니다. 애초에 어떤 사람은 건강한 식단과 규칙적인 생활을 하지만, 또 다른 사람은 좀처럼 건강한 생활 습관을 유지하지 못하는 이유는 무엇일까? 문 열고 나가면 광안리 해변이 펼쳐지는 아파트에 사는 수영구민과 집 근처를 좀 걸어보려고 해도 좀처럼 안전하고 쾌적한 길이 나타나지 않는 사상구민들의 걷기 실천율에 차이가 나는 데에는 개인의 의지 이상의 무언가가 있다.이처럼 사람들의 건강에 영향을 미치는, 보다 근본적이고 또 구조적인 요인을 건강의 사회적 결정요인(Social Determinants of Health)이라고 부른다. 이 문제에 천착하는 사람들은 사회가 건강에 개입하는 방식이 보다 상류(upstream)로 이동해야 한다고 주장한다. 건강은 단지 얼마나 열심히 운동하고, 무엇을 먹고, 술과 담배를 얼마나 절제하느냐의 문제를 넘어선다. 인구집단의 건강이 어떤 동네에 살고 어떤 일자리를 가지고 있으며, 하루의 시간을 어떻게 배분할 수 있는 조건에 놓여 있는지와 깊이 연결되어 있다고 생각하기 때문이다. 따라서 건강을 둘러싼 공공정책의 질문은 "사람들이 어떻게 건강에 더 좋은 선택을 할 수 있을지"가 아니라 "좋은 선택이 가능한 사회적 조건을 어떻게 만들지"로 바뀐다. 이 전환을 공중보건에서는 흔히 '상류로 이동하기(Moving upstream)'라고 부른다.건강의 상류 결정요인에 개입하는 일이 보다 근본적이고 중요하다는 데에 동의하지 않는 이는 별로 없다. 문제는 그것이 훨씬 어렵다는 데 있다. 한국인의 정신건강에 유의미한 영향을 미친다는 통근 시간을 줄이기 위해 정부는 어떤 일을 할 수 있을까. 취업하면 의무적으로 회사 근처에 사택을 제공하도록 한다거나, 거주지에서 30분 이내 직장에만 취업할 수 있도록 규제하는 법을 만든다거나? 멀리서 사는 직원을 위해 근무시간을 매일 한 시간 줄여주거나? 퇴사가 복지가 될 수 있는 튼튼한 실업급여 제도를 만든다거나? 고민하면 할수록 무엇 하나 "말이 된다"라고 생각하기 어려운 사회에 우리가 살고 있단 사실을 떠올리게 될 뿐이다.반면, 조금 더 걷고 뛰자고, 오늘 먹는 밥에 콩을 섞어 보자고 이야기하는 일은 한결 쉽고 나도 금방 할 수 있을 것만 같다. 지금 당장 나의 의지로 무언가를 해낼 수 있고, 지금 내가 직접 할 여력이 되지 않는다면 영양잡곡 간편식을 택배로 시켜 냉장고에 쟁이는 것처럼 약간의 돈을 써서 개선을 구매할 수도 있다. 일주일에 세 번 헬스장에 나가는 것 보다 헬스장 3개월 장기권을 끊는 게 쉽고, 매일 스쿼트를 100개 하는 일보다는 한 달 오만원 하는 복합비타민을 사 먹는 게 더 쉽다. 개인 수준에서도 하류로, 대개는 쇼핑으로 떠내려가는 데는 다 이유가 있는 셈이다.