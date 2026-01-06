▲
새해를 맞이하며 하는 다짐 중 가장 흔한 항목은 아마도 건강이 아닐까 싶다. 내년에는 꾸준히 운동하겠다고 약속하고, 술을 줄이고 담배를 끊겠다고 결심한다. 누군가는 매일 늦게 자고 빠듯하게 일어나는 고된 생활을 청산하고 하루 7시간 푹 자겠다고 결의를 다질지 모른다. 몸에 좋다는 영양제를 선물로 주고받고, 새 조깅화와 스포츠 의류를 구매하는 사람들도 있다.
건강이란 무엇인가
의과대학을 비롯해 공식 교육 기관에서 사용하는 건강의 정의는 흔히 "질병이 없거나 허약하지 않은 상태만을 말하는 것이 아니라, 신체적·정신적·사회적으로 완전히 안녕한 상태(Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity)"다. 국제연합(United Nations)은 제2차 세계대전 이후 평화가 구축되며 건강한 개인들이 모인 사회가 세계 평화의 기초라고 보았다. UN의 산하 기구인 세계보건기구(World Health Organization)에서 회원국들이 무려 1946년에 합의한 건강의 정의가 지금까지 널리 인용되는 건, 아마도 건강을 규정하는 이토록 포괄적 접근이 가지는 장점 때문일 테다.
하지만 저토록 이상적인 건강 상태에 도달할 수 있는 사람은 얼마나 되며, 각자가 인생에서 그토록 안녕한 순간은 얼마나 될까? 저명한 의사 연구자인 페트르 스크라바넥은 세계보건기구의 건강 정의가 "오르가슴 후나 약물을 했을 때나 느낄 만한 상태"라고 농담하곤 했다고 한다(출처: 셰이머스 오마호니 - 『병든 의료』
, pp. 309-310). 건강에 대한 세계보건기구의 규정이 대단히 유토피아적 이상을 담고 있다는 의미다.
반대로 혹자는 "건강이란 없다"고 단언하기도 한다. 도저히 도달 불가능해 보이는 완전한 건강에 대한 강박으로 정상적인 삶을 의료화하며 모두를 잠재적 환자로 만드는 힘에 대한 비판이 담긴 말이다. 한국 사회의 구성원으로 살아가면서 세계보건기구가 인류 모두의 천부적 권리라고 약속한 복된 상태를 유지하는 일은 실로 어렵고, 건강이 사회의 가장 중요한 목표가 될 수도 없다. 가령 작년 12월, 내란 이후 바쁜 연말 시간을 쪼개어 내란을 진압하기 위해 거리로 나서 찬바람 속에서 민주주의를 외치고 밤을 지새우던 기억을 떠올려 보자. 내란성 불면과 집회 후 몸살의 건강 비용을 셈해 볼 수야 있겠지만, 건강에 해롭지 않아도 독재는 나쁘다.
건강을 잃으면 모든 것을 잃는다는 말 역시, 불건강으로 인한 삶의 제한과 가능성의 상실을 환기하는 효과가 있지만 현실과 동떨어진 말이다. 질병과 장애와 같은 몸의 상태는 계급이나 젠더, 학력과 유사하게 삶에 영향을 미치는 일상의 조건일 뿐 그 자체로 한 사람의 삶을 규정하지 않는다. 더 나아가 일상의 희로애락과 불안, 수면 부족과 과로를 모두 불건강의 위험 요인이라고 생각하며 피하고자 애쓰는 것이 건강한 삶이 되어서도 곤란하다. 그런 식이라면 우리는 심신을 어지럽게 만드는 정치 뉴스와 사회 문제를 외면한 채, 시시포스라도 된 것처럼 한 걸음 오를 때마다 수명이 연장된다는 계단을 영원히 오르고 있어야 할 것이다.
건강을 위한 공공 정책과 건강의 사회적 결정요인