연합뉴스

"마음으로는 세 명도 낳았다. 그런데 워킹맘으로서 정말 쉽지가 않다."

"버는 돈에 비해 너무 무리하는 거 아냐? 그 정도의 가치가 있는 건지 잘 모르겠네..."

2025년 9월 18일 배우 손예진이 부산 해운대구 동서대학교 소향씨어터 신한카드홀에서 열린 제30회 부산국제영화제 액터스 하우스 행사에 참석하고 있다.아이를 재우고 새벽 3시에 지방 촬영을 위해 출발한다는 한 여배우의 고백. 칸 영화제의 히로인, 배우 손예진씨의 이야기다. 출산 후 복귀작 <어쩔수가 없다>로 전 세계의 주목을 받는 화려한 스타도 워킹맘의 삶이 쉽지 않음을 고백한다. 그렇다면 스포트라이트 없이 진짜 '어쩔수가 없는' 매일의 영화를 찍고 있는 일반 워킹맘들은 어떨까.여러 지자체가 이해관계자인 회사에 다니는 워킹맘 A씨. 어느 해 특별히 외부 업무가 많았다. 각 지자체를 돌아다니는 것만 해도 한 해가 가득 찼고, 이동 시간은 무한정이었다.그렇다고 '워킹맘'이기 때문에 해당 업무를 맡지 않겠다고 할 수 있을까? 이동 거리가 길고 미팅이 많은 업무는 솔로인 직원에게 배당해 달라고 요청할 수 있을까? 현실에서는 명백히 '예스'를 외칠 수 없다.사실 문제는 회사가 아니다. 회사의 상사나 동료들은 이해관계 집단이기에 나의 사정을 마음속 깊이 공감하거나 배려할 이유가 없다. 조직 문화와 인지상정의 한국 정서상 어느 정도는 이해하지만, 한계는 명백하다.그런데 가정은 어떠한가? 남편과 아내, 두 어른이 주축이 되어 아이를 돌보는 가정에서는 서로의 사정이 씨줄 날줄처럼 얽혀 있다. 한쪽 실밥이 나가면 다른 쪽 실타래가 엉키기 마련이다. 그만큼 서로에 대한 긴밀한 이해와 공감대가 높아야 한다.하지만 A씨는 그해 외부 출장이 많은 업무를 맡으며 실밥이 나가기 시작했다. 아이들의 등하원, 등하교를 책임져야 하는 기본적인 육아 업무에 위기가 시작된 것이다. 그 틈을 채워가던 남편의 참다못한 한마디가 터져 나왔다.A씨의 연봉은 남편보다 낮다. 결국 그녀는 연말 희망부서 조사에 내근이 주된 타 부서를 썼지만 마음속 갈등은 계속됐다. 현재 업무가 몸은 고됐지만 보람이 있었고, 오로지 육아 때문에 원치 않는 부서로 이동하는 게 맞는지 확신이 없었기 때문이다.다행히 A씨는 남편에게 솔직한 심정을 고백했고, "그렇게까지 할 필요는 없다. 출장 횟수만 좀 조정해 달라고 부서장에게 말해봐라" 정도로 마무리됐다. 결국 그녀는 제출했던 희망부서 신청서를 번복했다.결론적으로 그녀가 희망부서에 희망하지 않는 부서를 쓰는 일은 하지 않았지만, 남편의 그 한마디는 분명히 자존감과 일에 대한 근로 의욕을 한풀 꺾이게 만들었다. 그리고 오롯이 그녀의 몫으로 묵묵히 받아들였던 육아에 대한 책임감과 만족감에도 그림자가 질 수밖에 없었다.