민주노총

국회 앞 농성장에서 투쟁문화제를 진행 중인 금속노조 자동차판매연대지회. 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 자동차판매연대지회 농성장의 마이크와 스피커가 국회로 모인 시민들의 목소리를 전달했다.헌법 제33조 제1항은 노동3권을 규정하고 있는데 "근로조건의 향상을 위하여"라는 노동3권을 수식하는 목적요건이 우선 문제 된다. 마치 노동조합의 역할은 노동조건 결정문제에만 국한되어 있고, 노동3권은 사업장의 사용자만을 상대로만 권리를 행사할 수 있는 것으로 잘못된 해석의 여지를 줄 수 있다.언론 민주화 등 사회제도를 위한 투쟁이, 약자와 연대하는 파업이 불법으로 몰리고 오히려 이기적인 밥그릇 투쟁이 정당한 것으로 되는 법과 공익의 괴리가 발생한다. 노동조합의 목적은 단순히 경제적 이익을 위한 것만이 아니라 노동자 전체의 경제적, 사회적 지위 향상을 위한 것이어야 하고 개별 사용자의 범위를 넘어 전국적이고 전산업적인 요구뿐 아니라 국가를 상대로 입법, 정책 개선 요구를 위한 활동이 필요하다. 따라서 노동조합의 목적을 "경제적·사회적 지위 향상 및 노동조건의 유지·개선을 위하여"로 개정할 필요가 있다.다음으로 노동3권은 사회권적 속성뿐 아니라 자유권적 기본권의 성격도 같이 갖고 있다. 즉, 국가를 향한 생존권 보장을 요구하는 것과 국가와 사용자에게 간섭받지 않고 자주적으로 활동할 수 있는 권리가 병존한다. 특히 윤석열 정부를 비롯한 보수 정권에서는 노동조합 회계 공시 등을 요구하는 등 노동조합의 자주성을 침해하는 행위를 자행하였는데 이를 제한할 수 있는 헌법적 근거를 마련해야 한다. 따라서 '노동자는 자주적으로 단결할 자유를 가진다'라고 하여 노동3권의 자유권적 성격이 있음을 명시할 필요가 있다.마지막 헌법 제33조와 관련된 개정 포인트는 공무원과 방위산업체 노동자에 대한 노동3권 제한의 문제이다. 유엔 자유권규약, 국제노동기구(ILO) 협약 등과 같은 국제규범에 따르면 현행 헌법은 노동기본권의 본질적 내용을 침해하거나 최소 침해의 원칙에 어긋난다. 따라서 공무원의 노동3권 유보를 최소한으로 완화하고 방위산업체 노동자의 단체행동권 제한 조항은 삭제해야 한다.