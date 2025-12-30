▲
김용현 전 국방부 장관이 30일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 진행된 윤석열씨 내란우두머리 사건 39차 공판에서 증언하고 있다.서울중앙지방법원
"고통 겪고 있는 분들의 명예 회복을 위해 끝까지 싸우겠다."
내란 사태 1년이 지났지만, 김용현 전 국방부 장관에게 어떠한 반성이나 성찰도 찾아볼 수 없었다. 그는 30일 윤석열씨 재판 증인으로 나와 윤석열씨의 비상계엄 선포를 "위기에 빠진 대한민국을 구해내기 위한 고뇌에 찬 결심"이라고 말했다. 윤씨에게 불리한 정황이나 증언에는 모르쇠로 일관하면서 모든 혐의를 부인했다.
이날 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 윤석열씨 내란우두머리 사건 39차 공판이 진행됐다. 지귀연 재판장은 재판 첫머리에 ① 윤석열씨 내란우두머리 재판 ② 김용현(전 장관)·노상원(전 정보사령관)·김용군(예비역 대령) 내란중요임무종사 재판 ③ 조지호(전 경찰청장)·김봉식(전 서울경찰청장)·윤승용(전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관)·목현태(전 국회경비대장) 내란중요임무종사 재판을 병합했다. 내달 초 결심 공판과 내년 2월로 예상되는 선고 공판이 함께 이뤄진다.
병합 절차 직후 김용현 전 장관 증인신문이 시작됐다. 내란특검(특별검사 조은석)에서는 유병국 검사가 나섰다.
"한동훈 총으로 쏴 죽이겠다는 발언, 대통령이 하시겠나"
유병국 검사는 윤석열씨가 2024년 3~4월 사이 서울 삼청동 안가에서 당시 김용현 대통령경호처장, 신원식 국방부 장관, 조태용 국가정보원장, 여인형 국군방첩사령관과 만난 자리에서 시국 상황을 언급했는지 묻자, 김 전 장관은 존경이라는 말을 입에 올렸다.
"대통령께서는 제가 모시면서 정말 한시도 안 빠지고 24시간 국가, 국민, 민생만을 걱정해 오셨던 분이다. 처음엔 이상하다고 생각했다. 너무 과하다는 생각도 했다. 저분이 자식이 없어서 그러신가 오해도 했다. 시간이 지나면서 진심이라고 느끼고 존경하지 않을 수 없었다."
그날 모임에서 윤석열씨가 '군이 나서야 되지 않겠느냐', '적극적인 역할을 해야 한다'는 취지로 말했다는 신원식의 검찰 조사 내용이 제시되자, 김 전 장관은 "저는 들은 적이 없다"라고 말했다.
비상계엄 한 달여 전인 10월 1일 모임에서 윤석열씨가 비상대권을 언급했다는 곽종근 전 육군특수전사령관 증언에, 김 전 장관은 "그런 얘기할 자리가 아니었고, 들은 바 없다"라고 말했다.
유병국 검사 : "곽종근은 이 법정에서 (윤석열이 10월 1일 모임에서) 한동훈 등을 호명하면서 총으로 쏴서 죽이겠다고 했다고 증언했는데, 증인도 해당 발언을 들은 적 있나?"
증인 김용현 : "상식적으로 생각하면 답이 있다. 저런 얘기를 대통령이 하시겠나. 저는 이해할 수 없다."
김 전 장관은 경고성 계엄이었다는 윤씨 주장에 적극 호응했다. 그는 비상계엄 선포 이틀 전인 12월 1일 윤씨가 했다는 말을 전했다.
"'내가 하고자 하는 계엄은 좀 다르게 하고 싶다. 경종을 울리고 싶다. 그래서 거대 야당의 패악질에 대해서 경종을 울리고 국민들께 제대로 알려서 나라가 제대로 갈 수 있도록 해야되지 않겠냐. 이런 차원에서 (계엄을) 하고 싶다'고 했는데, 아, 그렇다면 가볍게 생각해도 되겠다, 저도 그런 생각을 가졌다."
유 검사는 '국회와 지방의회, 정당의 활동과 정치적 결사, 집회, 시위 등 일체의 정치활동을 금합니다'라는 내용의 계엄사령부 포고령 제1호 내용을 제시하면서 "경고성 계엄이라는 윤석열 주장과 배치된다"라고 지적했는데, 김 전 장관은 "계엄은 계엄이고, 경고성 말씀은 그 말씀에 따라 하면 된다"라고 답했다.