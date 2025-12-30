서울중앙지방법원

"비상계엄은 헌법이 보장하고 있는 대통령의 고유권한이다. 비상계엄을 대통령님께서 고도의 통치수단으로 생각하시고, 정말 위기에 빠진 대한민국을 구해내기 위해서 고뇌에 찬 결심을 하셔서 비상계엄을 선포하셨고, 선포에 따라서 주무장관인 제가 필요한 후속조치와 필요한 업무를 수행했다. 그러한 과정에서 우리 많은 장병들, 군경, 모든 분들이 많은 헌신적인 노력을 해준 점 감사하게 생각한다. 고통을 겪는 부분에 대해서 미안하게 생각한다. 앞으로 고통을 겪고 있는 분들 명예 회복을 위해 끝까지 싸우겠다."

윤석열씨가 29일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 '내란우두머리' 재판에서 발언을 하고 있다.김 전 장관은 구체적인 내란 혐의를 전면 부인했다. 언론사 단전·단수 의혹과 관련해 "제 머릿속에 언론사 점령 계획은 없었다"라고 강조했다. 그는 "사실이었다면 어느 부대든 이러한 임무가 부여됐을 것 아닌가. 이런 임무를 부여받은 부대가 없었다면 허위일 가능성이 높다"라고 주장했다.그는 계엄군을 국회에 출동시킨 이유를 두고는 "대통령께 지시받은 건 질서유지다. 본청에 불특정 다수인이나 불순세력들이 테러를 하거나 불법 점령할 걸 대비해 본청을 방어하고 확보하는 임무를 수행하는 걸로 임무를 부여한 걸로 기억한다"라고 말했다. 국회 봉쇄 목적이 없었다며 "국회의원 들어올 때 저지당한 사람 있나? 한 분도 없었다"라고 했고, "국회의원을 끌어내라 이런 얘기한 적 없다. 그럴 상황도 아니었다"라고도 했다.정치인 체포 명단과 관련해서도 "일부 관심을 가져야 할 인물들을 생각나는 대로 이름을 불러주고, 동정을 살펴봐라 이렇게 얘기한 것"이라고 설명했다. "체포된 사람이 있느냐"라고 반문하기도 했다. 그는 마지막으로 하고 싶은 말이 있느냐는 유 검사의 말에 아래와 같이 답했다.윤석열씨 호칭을 두고 내란특검과 윤씨 쪽이 설전을 벌이기도 했다. 배의철 변호사는 "유병국 검사가 반복적으로 피고인 윤석열, 윤석열 이렇게 말하는데, 전 국민이 보고 있는 재판이다. 국가최고통수권자 전직 대통령 예우를 지키지 않고 있다"라고 반발했다. 서성광 검사는 "피고인 윤석열은 정식 명칭이다. 지나치게 가치를 부여해 판단하는 것 같다. 공문서인 공소장에 나오는 대로 하면 될 것 같다. 소송지연의 한 전략으로 불필요한 이의제기다"라고 반박했다.이후 윤갑근 변호사가 재차 "정중히 요청 드리겠다. 변호인 입장을 떠나서 국민의 한 사람으로서 '피고인 윤석열'이 귀에 거슬린다. 피고인으로 해도 될 것 같고, '윤석열 피고인'으로 해달라"라고 요청했다. 결국 유 검사가 이름을 부르지 않고, 피고인으로 호칭하겠다고 하면서 논란을 마무리했다.이날 내란특검 주신문이 마무리됐고, 윤씨 변호인 반대심문은 내달 5일 진행된다. 김 전 장관 변호인들은 재판 말미 변론을 통해 정치적인 이유로 재판에 넘겨진 것이라면서 공소 기각 또는 무죄가 선고돼야 한다고 주장했다.