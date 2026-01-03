연합뉴스

1973년 4월 29일 육군본부 보통군법회의에서 특정범죄 가중처벌 위반 행위에 대한 선고에서 '윤필용 사건'의 당사자인 윤필용 수도경비사령관(맨 오른쪽)이 재판 내용을 듣고 있다.1970년을 전후한 때부터 박 정권에서는 4인방이 형성됐다. 3선 개헌 국민투표(1969.10.17.)가 통과돼 박정희의 1971년 대선 출마가 가능해졌을 때의 일이다. 이후락 중앙정보부장, 박종규 경호실장, 김재규 국군보안사령관, 윤필용 수도경비사령관이 그 넷이었다. 이들이 상호 경쟁하며 정권을 떠받치는 속에서 박정희는 3선 관문인 4·27 대선을 통과하고 장기 집권 가도에 들어섰다.그런데 1972년 7·4남북공동성명을 계기로 4인방 구도에 변화가 생겼다. 이 공동성명을 위해 김일성을 만나고 온 이후락의 위상이 높아졌다. 이에 더해, 김재규와 윤필용 간의 경쟁 관계에도 변화가 일어났다. 김재규가 윤필용을 견제할 목적으로 수경사령관 사무실에 도청기를 설치한 사실이 발각돼, 1971년 9월 23일부로 김재규는 육군 제3군단장으로 밀려나고 강창성 소장이 보안사령관직을 맡았다.이런 상황에서 윤필용은 이후락에게 밀착했다. 이후락의 승승장구에 편승했던 것이다. 이로 인해 4인방 내부에서 힘의 균형이 깨지고 이후락에게 힘이 쏠렸다.박정희는 3선에 성공한 이듬해인 1972년 10월 17일에 유신체제를 선포했다. 3선 가도를 떠받쳤던 4인방 체제가 동요하는 속에서 그는 종신군주의 길로 나아갔다. 자신의 장기집권을 불안정케 하는 이 상황을 박정희는 오래 좌시하지 않았다.김충식 전 동아일보사 기자의 은 "73년 3월 2일 보안사령관 강창성은 박정희의 부름을 받고 청와대로 올라갔다"라고 한 뒤 박정희가 "수도경비사령관 윤이 괘씸한 짓을 하고 다닌다"라며 윤필용의 발언이 적힌 쪽지를 건넸다고 설명한다.그로부터 얼마 전에 윤필용·이후락과 신범식 서울신문사 사장의 만찬 술자리가 있었다. 당시 41세의 육군본부 정보참모부 과장으로 윤필용 사건 수사에 참여했던 노태우는 이 술자리에서 윤필용이 이후락에게 "우리 영감님이 연세도 드시고 장래에 무슨 일이 생길지 모르니 미리 후계자를 정해야 하지 않겠느냐?"라는 말을 했다고 <노태우 회고록> 상권에 썼다. 이 발언은 박정희의 골프 파트너인 신범식의 입을 통해 박정희의 귀에 들어갔다. 박정희는 괘씸하다고 느꼈다.왕조시대에는 왕세자를 정해두시라는 대신들의 발언이 정치상황이나 역학관계에 따라 충성의 표시로 해석되기도 하고 역모의 조짐으로 비화되기도 했다. 왕권이 신권보다 강력할 경우에는 후자로 해석될 가능성이 커졌다. 박정희가 군주의 마인드를 갖고 있지 않았다면, 후계자를 정해야 하지 않느냐는 발언을 모반사건으로 비화시키기는 힘들었을 것이다.이 사건에선 윤필용과 친분이 있다는 이유로 많은 사람들이 불이익을 받았다. 훗날 민주정의당(민정당) 사무총장과 대표위원이 될 권익현을 비롯한 장교 10명이 구속됐다. 31명은 예편되고, 24명은 인사이동을 당하고, 160여 명은 감시 대상이 됐다.술자리에서 윤필용의 추대를 받았다는 혐의를 받은 이후락은 초조한 마음에 김대중 납치사건(1973.8.8.)을 일으켰다가 이 때문에 중앙정보부장직에서 물러났다. 이 납치는 박정희의 최대 경쟁자인 김대중을 해하는 일이었다. 윤필용 사건 때문에 곤란해진 이후락이 박정희에 대한 충성심을 어떻게든 증명해야 했던 상황에서 이 같은 일이 벌어졌다.윤필용 본인은 반란을 모의했다는 혐의를 쓰고 3월 9일 수경사령관직에서 해임됐다. 그런 뒤 보안사에 끌려가 고문과 폭행을 당하다가 26일에 구속됐다. 군복을 벗은 것은 4월 20일이다.