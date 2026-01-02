남소연

해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 12월 30일 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 답변하고 있다.이쯤 되면 쿠팡이 이토록 막 나갈 수 있는 이유가 궁금해진다. 미국 기업이라는 정체성과 미국 정계라는 뒷배경도 한몫했음을 간과할 수 없다. 또 정계, 언론계, 법조계를 망라하는 대관 조직의 역할도 그들에게는 믿는 구석일 것이다. 그러나 그게 다라고 할 수 없어 보인다. 사상 최대의 매출을 만들어주며 글로벌 기업으로 성장시켜 준 한국의 소비자들이 쿠팡 없는 삶으로 돌아갈 수 없다는 계산이 그들에게 신념처럼 자리하고 있기 때문 아닐까?정보 유출 사태가 있기 전에도 쿠팡은 장시간 야간 근무 등 과중한 업무로 인한 사망 사고가 끊이질 않았고 이때마다 유족을 회유하고 대관 조직을 이용해 입막음하는 데 급급했다, 노동단체, 시민단체, 소비자의 개선 요구는 번번이 찻잔 속 태풍에 머물렀고 시간이 지나면 쿠팡은 또다시 매출 기록을 경신했다.정부가 법대로 정보 유출 기업을 조사하고 제재해야 하는 건 당연하다. 그러고 소비자인 국민도 쿠팡 없는 삶으로 돌아갈 수 없다는 기업에, 책임을 다하지 못하면 한순간에 버려질 수 있다는 매서운 경고를 하지 않으면 안되는 시점이 됐다.쿠팡 정보 유출 사태를 접하면서 일부에서는 정부의 대응이 과하다는 주장도 나온다. 더 나아가 기업 규제가 커지면 경제 성장에 저해되고 결국은 거기에 몸담고 살아가는 물류 노동자나 새벽 배송을 필요로 하는 소비자들이 가장 직접적인 피해자가 될 수 있다는 우려도 있다.하지만 기업이 소비자의 개인정보와 안전을 내팽개치는데 소비자가 기업을 걱정하고 결국 소비자의 손해로 이어지리라 우려하는 건 앞뒤가 뒤바뀐 모순적 발상이다. 대한민국에서 먹고사는 기업에 올바른 역할을 기대하는 국민이라면 당연히 요구해야 하는 것 아닌가?오너 일가의 갑질과 기업의 반사회적 행위가 드러날 때마다 국민들은 분노했고 그때마다 불매 운동으로 이어졌다. 기업에 본때를 보여줘야 한다는 결기는 넘쳐나지만 지나고 보면 기업에 따끔한 회초리가 된 적은 많지 않다.쿠팡의 개인정보 유출에 국민 공분이 크다. 정부와 국회도 어느 때보다 높은 조사와 제제를 추진하고 있다. 그럼에도 쿠팡이 진실과 사과, 책임 있는 보상, 기업의 사회적 책무를 다하는 기업으로 거듭날 수 있을까에 대한 회의가 없지 않다. 기업 불매가 대통령 탄핵보다 힘들다는 농담이 단순히 농담으로 그치지 않아 왔기 때문이다.