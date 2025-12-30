박순찬

김병기 더불어민주당 원내대표와 관련된 특혜 의혹이 연일 터져나오고 있다. 아들이 국정원 첩보 업무까지 의원실에 부탁한 의혹, 쿠팡 대표에게 인사 민원과 식사 접대를 받은 의혹, 대한항공으로부터 호화 호텔방 숙박권을 제공받은 의혹, 김 원내대표의 지역구에 있는 병원에서 가족들이 진료 특혜를 받았다는 의혹, 아내가 지역구 구의원의 업무추진비 카드를 사용한 의혹 등 구시대적 권력자의 탈선이 드러나는 중이다.한국사회가 독재정치와 부패정치의 잔재를 씻어내지 못한 결과 내란 사태를 맞았고, 시민들은 다시 추운 길거리에 나서 위기를 극복하였다. 그리고 지금의 집권여당은 내란을 청산하고 개혁을 이끌어나갈 막중한 임무를 부여받았다.그러한 시대적 임무를 수행하기 위해 집권여당이 책임있는 자세를 보여주기를 시민들은 기대하고 있다.