연합뉴스

1. 1경 원이 넘는 국가의 부가 부동산에만 집중되어 있어서는 안 된다

2. 대대적인 머니무브가 일어나야 할 시점이다

3. 1·2차 베이비부머들의 대규모 은퇴를 앞두고 장년층 이상의 현금흐름이 원활하지 않으면 국가경제에도 큰 악영향을 미칠 수 있다

4. 내수가 회복되고 잠재성장률이 회복되려면 돈을 많이 버는 쪽에 돈을 몰아주는 것도 방법이다

5. 유상증자를 하게 되면 SK하이닉스의 주가가 떨어질 것이고, 그럼 정부의 주식시장 활성화 정책에도 역행할 뿐만 아니라 주주들의 반발도 심할 것

6. 수백조 원의 현금을 대주주로서의 지위는 빼앗기지 않게 내·외부로부터 조달해서 반도체 공장 더 짓고, 물 들어올 때 노 젓게 하는 게 최태원 회장에게뿐만 아니라 국가경제 전반에 좋을 것이라는 전략적 판단.

이재명 대통령이 청와대로 첫 출근한 지난 29일 참모진과 차담을 하고 있다.정치도 그렇다고 봅니다. 다르지만 보편적이어야 합니다. 고유한 정체성에도 불구하고 광범위한 대중에게 소구할 수 있는 포용력을 갖춰야지요.지난 6개월여 동안 이재명 정부는 상당히 많은 경제 현안에서 과거 민주당 정부와는 상당히 다른 스탠스를 취했지만 그럼에도 꽤 보편적인 지지를 받아왔습니다. 미국 도널드 트럼프 대통령에게 갈취당했다는 일부 진보 진영의 비판은 한미 관세 협상 결과에 환호하는 대부분의 국민들에 의해 압도당했습니다. 배당소득세 분리과세는 민주당 내에서도 한때 강력한 반대 의견이 있었지만, 결국 여야 합의로 국회에서 통과됐지요.SK하이닉스를 둘러싼 금산분리완화 논쟁에 대해서도 주병기 공정거래위원장의 초기 반발과 진보진영 학자들의 강한 반대가 있었지만, 정부는 SK하이닉스가 돈 벌기 편한 쪽(금산분리 원칙 조건부 완화 방안 발표)으로 정리를 해줬지요.전통적인 민주당 진보 정부와는 다른 행태였지만 지지자들 대부분은 크게 비판하지 않았습니다. 아마도 진보적이든, 보수적이든 다수의 국민들에게는 아래와 같은 보편적 정서가 이미 형성되어 있어서였기 때문이겠지요.진보 진영의 많은 인사들이 반대하는 부분들도 많았지만, 저는 대체로 공감하고 지지 의사도 표명한 바 있습니다.이런 정서 안에서라면 이재명 정부의 정체성은 중도보수, 또는 혁신보수라고 규정될 수 있습니다. 그렇다면 이재명 정부는 우파와 좌파의 정책을 비교적 자유롭게 구사하면서 이전 민주당 정부와는 차별화된, 그러나 보편적인 국민의 지지는 받을 수 있는 유리한 위치를 앞으로도 유지할 수 있겠지요.