25.12.30
하버드 경영대학원의 종신교수인 문영미 교수의 베스트셀러 <디퍼런트>(Different)의 부제는 "경쟁적 무리에서 벗어나(Escaping the Competitive Herd)"입니다. 책의 부제에 책의 주제가 잘 담겨 있습니다. 경쟁할수록 똑같아지는 기업들을 비판하고 있습니다.

기업들은 자신의 약점을 보완하기 위해 경쟁사의 강점을 따라가는 경향이 있는데 그러다 보면 결국 비슷해지고, 대다수 기업들 제품이 비슷하게 평준화가 되면 소비자들은 더 이상 제품 간의 차이를 느끼지 못하게 되면서 오히려 소비자들로부터 선택받을 기회를 상실하게 된다는 지적입니다. "경쟁적 무리"로부터 벗어나 자신만의 고유한 정체성을 찾아야 소비자들로부터도 보편적인 사랑을 받을 수 있다는 주장이지요.

문영미 교수가 쓴 <디퍼런트> 표지Crown Currency

그래서 경쟁에서 이기기 위해서는, 과거에 하던 대로 경쟁사를 쫓아가는 행동을 해서는 안 된다고 말합니다. 그 무리에 섞여서 닮아가지 말고, 경쟁의 역설을 뛰어넘어 진정으로 차별화를 해야 기업의 고유한 가치를 지키면서도 번영한다는 것이죠.

여기서 말하는 '디퍼런트'는 단지 차별화만을 말하는 것이 아닙니다. 차별화만을 위한 차별화를 추구한다면 그 행위 자체가 "경쟁적 무리로부터 벗어나는 것"이 아니라 "경쟁적 무리처럼 행동하는 것"이 되니까요.

진정한 차별화는 1. 고유하지만 2. 보편적이어야 하고 3. 그래서 대중과 소통이 가능한 것이어야 합니다. 상품 제작자의 의도, 기업인의 진심이 대중과 클릭되지 않으면 아무리 차별적인 상품이라도 "팔리지 않는 이상한 제품"이 되고 말지요. 다르지만 이상하지는 않아야 된다는 뜻입니다.

다르지만 보편적이려면 어떻게 해야 할까요?

우리는 그런 경우를 봉준호 감독의 <기생충>에서도 봤고, <케이팝 데몬 헌터스>에서도 느꼈고, 거의 모든 국민이 함께 한 내란의 극복 과정에서도 경험했습니다.

한국적이었지만 보편적이었어요. 색다르면서도 공감 가는 부분들이 많았거든요. 달라 보이는데, 공감까지 되니 얼마나 매력적이었겠습니까?

다르지만 보편적인 이재명 정부의 정책 기조

이재명 대통령이 청와대로 첫 출근한 지난 29일 참모진과 차담을 하고 있다.연합뉴스

정치도 그렇다고 봅니다. 다르지만 보편적이어야 합니다. 고유한 정체성에도 불구하고 광범위한 대중에게 소구할 수 있는 포용력을 갖춰야지요.

지난 6개월여 동안 이재명 정부는 상당히 많은 경제 현안에서 과거 민주당 정부와는 상당히 다른 스탠스를 취했지만 그럼에도 꽤 보편적인 지지를 받아왔습니다. 미국 도널드 트럼프 대통령에게 갈취당했다는 일부 진보 진영의 비판은 한미 관세 협상 결과에 환호하는 대부분의 국민들에 의해 압도당했습니다. 배당소득세 분리과세는 민주당 내에서도 한때 강력한 반대 의견이 있었지만, 결국 여야 합의로 국회에서 통과됐지요.

SK하이닉스를 둘러싼 금산분리완화 논쟁에 대해서도 주병기 공정거래위원장의 초기 반발과 진보진영 학자들의 강한 반대가 있었지만, 정부는 SK하이닉스가 돈 벌기 편한 쪽(금산분리 원칙 조건부 완화 방안 발표)으로 정리를 해줬지요.

전통적인 민주당 진보 정부와는 다른 행태였지만 지지자들 대부분은 크게 비판하지 않았습니다. 아마도 진보적이든, 보수적이든 다수의 국민들에게는 아래와 같은 보편적 정서가 이미 형성되어 있어서였기 때문이겠지요.

1. 1경 원이 넘는 국가의 부가 부동산에만 집중되어 있어서는 안 된다
2. 대대적인 머니무브가 일어나야 할 시점이다
3. 1·2차 베이비부머들의 대규모 은퇴를 앞두고 장년층 이상의 현금흐름이 원활하지 않으면 국가경제에도 큰 악영향을 미칠 수 있다
4. 내수가 회복되고 잠재성장률이 회복되려면 돈을 많이 버는 쪽에 돈을 몰아주는 것도 방법이다
5. 유상증자를 하게 되면 SK하이닉스의 주가가 떨어질 것이고, 그럼 정부의 주식시장 활성화 정책에도 역행할 뿐만 아니라 주주들의 반발도 심할 것
6. 수백조 원의 현금을 대주주로서의 지위는 빼앗기지 않게 내·외부로부터 조달해서 반도체 공장 더 짓고, 물 들어올 때 노 젓게 하는 게 최태원 회장에게뿐만 아니라 국가경제 전반에 좋을 것이라는 전략적 판단.

진보 진영의 많은 인사들이 반대하는 부분들도 많았지만, 저는 대체로 공감하고 지지 의사도 표명한 바 있습니다.

이런 정서 안에서라면 이재명 정부의 정체성은 중도보수, 또는 혁신보수라고 규정될 수 있습니다. 그렇다면 이재명 정부는 우파와 좌파의 정책을 비교적 자유롭게 구사하면서 이전 민주당 정부와는 차별화된, 그러나 보편적인 국민의 지지는 받을 수 있는 유리한 위치를 앞으로도 유지할 수 있겠지요.

이혜훈 장관 후보자 지명, 이게 차별화인가?

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 들어서며 입장을 밝히고 있다.연합뉴스

그런데 이혜훈 기획예산처 장관 후보자는 어떻습니까? 다르지요. 이재명 정부의 다른 인사와는 차별화는 됩니다만 공감이 되는 영역의 정도와 수준에서 크게 차이가 납니다. 특히 내란 극복 과정에서 국민과 함께하지 않았습니다. 그런 의미에서 보편적 시대정신에도 맞지 않습니다.

그렇다고 이른바 "경제전문가"니까 큰 경제 성과를 낼까요? 지난 회에서 지적했듯이 어떤 권력도 시장을 제압할 수는 없습니다. 트럼프도 마음대로 못 한 시장을 이재명 정부가 어떻게 마음대로 할 수 있겠습니까? 대통령도 마음대로 못 하는 시장인데 이혜훈 전 의원이 장관이 된들 무슨 뾰족한 수가 나오나요?

이재명 정부는 지금처럼 시장 상황에 따라 어쩔 수 없이 현실적이고 유연한 정책을 펼쳐가며 민생경제의 안정적인 유지 관리에 힘쓰겠지요. 엄청난 진보적 개혁정책이 나올 것 같지는 않습니다.

그럼 내년쯤 민주당 지지자들 일부는 그렇게 생각할 수도 있겠지요.

"정권이 바뀌어도 그게 그거네."
"개혁정부라고 하더니 내 삶은 변하지 않는구나."
"그놈이 그놈 아니야."
"그거나 저거나 다 비슷하면 왜 우리가 꼭 이 정당을, 이 사람을 선택해야 하지?"

특히 이혜훈 장관에 대해서는 이런 의문이 끊이지 않겠지요.

"이혜훈이 만약 한덕수나 최상목 자리에 있었다면 윤석열 계엄 때 이혜훈은 어떻게 행동했을까?"
"한덕수도 최상목도 다 내로라하는, 이른바 경제전문가였는데 말이지."

이재명 대통령의 정체성은 현실적이라는 것입니다. 그 고유한 정체성이 대중에게 클릭되어서 대통령으로 뽑혔고 지금도 상당한 인기를 누리고 있습니다. 그러나 또 다른 정체성은 계엄 이후 내란 극복 과정에서 뽑힌 대통령이라는 점이에요. 민주당도, 대통령도 그런 측면을 강조해왔고요.

장관에 대한 인사는 그게 경제부처 장관이든 무엇이든 그 자체가 정치 행위입니다. 경제는 지금처럼 역대 민주당 정부와는 다르게 유연하고 현실적인 정책으로 차별화시키는 것, 반대하지 않습니다. 국민들도 공감할 부분들이 많을 겁니다. 그러나 정치까지 그렇게 차별화하려 한다면, 차별화를 시도하기 전에 스스로에게 한번 물어보세요.

1. 이건 차별화인가, 아니면 정체성의 훼손인가?
2. 국민들로부터 보편적 공감을 얻을 것인가?
3. 설사 보편적 공감을 얻지 못한다고 하더라도 용기를 내어 시도할만한 명분이 큰 일인가? 꼭 해야만 하는 일인가?
4. 그런데 그게 이혜훈이라고?
5. 왜 그래야 하지?
