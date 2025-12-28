기사를 스크랩했습니다.
19일 오전 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사) 심리로 진행된 체포방해 등 사건 15차 공판에서 윤석열씨가 재판부의 신속 재판 진행 방침에 반발해 발언을 하고 있다.서울중앙지방법원

지난 26일 내란 특검(특별검사 조은석)은 12·3 불법 계엄 이후 수사기관의 체포영장 집행을 방해하고 증거 인멸을 지시한 혐의로 기소된 전 대통령 윤석열씨에게 징역 10년을 선고해 달라고 법원에 요청했다. 윤씨가 받고 있는 재판 중 특검이 처음으로 제시한 구형이다.

윤씨는 현재 모두 7건의 재판을 받고 있으며, 이 가운데 내란 특검이 기소한 사건은 4건이다.

- 내란 특검 직접 기소 사건 4개
1. 체포방해 혐의 / 결심 12월 26일, 선고 2026년 1월 16일
2. 내란우두머리 혐의 / 결심 2026년 1월 중, 선고 2월 중 예상
3. 평양 무인기 투입 의혹 혐의 / 내란 예비·음모 성격
4. 한덕수 전 총리 재판 관련 위증 혐의 / 내란 사건 연계 파생

- 내란 특검 외 기소 사건 3개
1. 채해병 사건 수사외압 의혹 / 직권남용 등 혐의
2. 이종섭 전 국방부 장관 호주 도피 의혹 / 도피 방조·직권남용 혐의
3. 명태균 여론조사 수수 의혹 / 불법 여론조사 및 정치자금 성격 사건

체포방해 혐의, 내란 특검 기소 4건 중 가장 먼저 결론

26일 공판은 오전 10시 15분부터 열렸으며, 증인으로 예정됐던 이상민 전 행정안전부 장관과 최상목 전 경제부총리가 불출석하면서 증인신문 없이 곧바로 특검 측 구형 절차가 진행됐다.

특검은 윤씨가 불법 계엄을 선포한 뒤 관저에 머무르며 대통령경호처를 동원해 고위공직자범죄수사처의 체포영장 집행을 막은 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 또 허위 계엄 선포문을 작성해 폐기하고, 계엄에 연루된 군 사령관들의 비화폰 기록 삭제를 지시했으며, 계엄 당일 형식만 갖춘 이른바 '2분 국무회의'를 열어 국무위원 9명의 계엄 심의·의결권을 침해하고, 외신에 허위 내용을 전달하도록 지시한 혐의도 있다고 설명했다.

구체적으로 특검은 체포방해 혐의와 관련해 "전례 없는 공무집행방해인 점이 고려되어야 한다. 보다 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 징역 5년을 선고해달라고 했다. 국무위원 심의권 침해와 허위공보 등에 관한 혐의에는 징역 2년, 비화폰 통화기록 삭제 등을 두고 징역 3년, 허위 계엄 선포문 작성 혐의에는 징역 2년 의견을 냈다. 종합적으로 10년 구형이 나온 이유다.

재판부는 "이 사건 판결은 2026년 1월 16일 오후 2시 서관 311호 중법정에서 선고하겠다"고 선언했다.

속도 내는 내란 특검 기소 재판들

22일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 전직 대통령 윤석열씨의 '내란우두머리' 재판에는 12.3 비상계엄 당시 계엄사령관으로 임명됐던 박안수 전 육군참모총장이 증인으로 나왔다.서울중앙지방법원

체포방해 혐의 사건 외에도 내란 특검이 윤씨를 기소한 사건이 세 건 더 있다.

계엄 관련 핵심 사건인 '내란 우두머리 혐의' 재판은 내년 1월 9일 변론을 마무리할 예정이며, 2월 중순쯤 1심 선고가 나올 전망이다.

특히 내란 우두머리 혐의 재판부인 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 오는 29일부터 내년 1월 9일까지 2주간 동계 법원 휴정기임에도 12월 말부터 1월 초까지 내란 혐의 사건 피고인들의 재판 일정을 잡았다. 이는 내란특검법에 명시된 '1심 6개월 이내 선고' 조항을 준수하고 내년 2월로 예정된 법관 정기인사 전 이 사건 1심 재판을 마무리하기 위해서다. 형법상 내란 우두머리 혐의가 유죄로 인정될 경우에는 사형, 무기징역 또는 무기금고가 선고될 수 있다.

또 계엄 명분을 만들기 위해 평양에 무인기를 보냈다는 의혹과 관련한 '일반이적 혐의' 재판도 있다. 지난 1일 첫 공판준비기일이 열렸다.

구체적 혐의는 북한 도발이라는 비상계엄 선포 명분을 쌓기 위해 평양에 무인기 침투를 지시했다는 것으로, 일반이적(대한민국의 군사상 이익을 해하거나 적국에 군사상 이익을 공여)·직권남용권리행사방해가 적용됐다. 형사합의36부(재판장 이정엽 부장판사)는 내달 12일부터 본격적인 재판을 진행한다. 1월 주 2회 → 2월 주 3회 → 3월 주 4회 진행 계획도 밝혔다.

한덕수 전 국무총리 재판과 관련한 위증 혐의 등 재판도 내달 13일 첫 공판준비기일이 잡혔다. 재판부는 서울중앙지법 형사합의32부(류경진 부장판사)로 배당됐다.

앞서 특검은 윤씨가 지난달 한 전 총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 재판에서 허위로 증언한 혐의로 기소했다. 윤씨는 당시 재판에서 한 전 총리가 '합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의를 소집하자'고 건의했는지 묻는 특검 측 질문에 "국무위원들이 외관을 갖추려고 온 인형도 아니고, 너무 의사가 반영된 질문 아니냐"고 반발했다. 그러나 특검은 당초 국무회의 개최 의사가 없었던 윤 전 대통령이 '합법 외관 작출(꾸며 만들어내는 것)'을 위한 한 전 총리의 건의를 받고 국무회의를 뒤늦게 개최한 것으로 보고 해당 증언을 허위라고 판단했다.

켜켜이 쌓여 있는 다른 재판들

인공지능을 이용해 전직 대통령 윤석열씨를 비롯한 내란 중요임무 종사자들의 모습을 가상 기념사진으로 구성했다.오마이뉴스

이와 별도로 이종섭 전 국방부 장관의 호주 도피 의혹과 관련한 '직권남용 권리행사방해' 혐의 재판, 채해병 사망 사건 수사 외압 의혹, 명태균씨로부터 여론조사 결과를 제공받았다는 정치자금법 위반 의혹 등 재판이 남은 상태다.

채해병 특검(특별검사 이명현) 기소 사건이 윤씨의 5번째, 6번째 재판이다. 지난달 21일 법원에 접수된 채상병 순직 사건 수사 외압 의혹 사건(직권남용권리행사방해 혐의)은 형사합의27부(재판장 우인성 부장판사)에 배당됐다. 같은 달 27일 공소제기가 이뤄진 이종섭 호주대사 도피 의혹 사건(범인도피, 직권남용권리행사방해, 국가공무원법 위반 혐의)은 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)가 맡기로 했다.

김건희 특검(특별검사 민중기)도 지난 24일 명태균씨로부터 대선 여론조사 결과를 무상 제공받은 혐의(정치자금법 위반)로 윤씨를 기소했다. 앞서 구속기소된 김건희씨와 함께 한 공동범행이다.

한편, 윤씨는 지난 1월 26일 내란 우두머리 혐의로 구속 기소됐지만, 지귀연 부장판사의 구속 취소 결정으로 3월 8일 석방됐다. 하지만 특검에 의해 지난 7월 10일 고위공직자범죄수사처의 체포영장 집행을 방해한 혐의 등으로 다시 구속돼 수감된 상태로 재판을 받고 있다.

켜켜이 쌓인 혐의와 재판 앞에, 윤씨가 다시 석방될 가능성이 극히 낮다는 것이 법조계의 현실적인 전망이다.
