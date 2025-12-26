한강시민마라톤대회

여기저기 달리는 모습이 도시의 풍경이 되었다.그런데 초반에는 병목현상이 심해 추월조차 쉽지 않다. 축지법과 유사한 달리기 보법으로 좌우로 달리면서 적재적소 빈틈을 찾아 추월해야만 한다. 빈틈을 찾아낼 레이더 역할을 하는 눈도 발만큼이나 바삐 움직여야 한다. 하지만 5km 정도 지나면 마라톤 질서의 평화가 찾아온다. 속도가 빠른 이들은 이미 저 앞으로 앞서가고 속도가 느린 이들은 뒤처진다. 마치 자연의 법칙처럼 속도에 따라 그룹도 형성된다.9년 전에 풀마라톤대회를 참가했을 때도 비슷한 실수를 했던 것 같다. 초반에는 주변 분위기에 휩쓸려 오버페이스를 하며 신나게 달렸지만, 하프 지점과 30km 지점을 통과하면서 급격하게 속도가 낮아졌다.이번 하프마라톤에서도 반환점을 돌고 12~13km 지점에서 갑자기 다리가 자물쇠로 잠겨지는 것 같은 마법에 걸렸다. 게다가 초겨울 한강의 바람은 매서웠다. 강한 맞바람에 얼굴은 시리고 속도는 더욱 늦어졌다.인간은 위기상황에서 번뜩이는 아이디어가 떠오르는 법이다. 어디서 본 건 있는지, 슬쩍 비슷한 속도로 달리는 참가자 뒤로 붙었다. 맞바람을 막아줄 인간 벽이 생긴 것이다. 다만 자물쇠에 잠긴 다리는 속도를 내고 싶어도 좀처럼 힘이 들어가지 않았고 차츰 페이스가 떨어져 갔다. 후반부에는 점차 나를 앞서는 이들이 많아졌다. 하지만 중간중간 서있는 진행요원의 응원소리에 힙입어 포기하지 않고 달렸다.어느덧 골인 지점에 다다랐다. 최종 기록은 1시간 45분 59초. 1770명 중 220등이다. 다행히 큰 통증은 없었다. 9년 전 이십 대에 풀마라톤을 뛰었을 때는 며칠 동안 절뚝거리며 다녔고 근육통은 일주일 넘게 지속되었다. 이번 하프마라톤은 거리가 짧기도 했지만 며칠 동안 근육이 약간 뭉치는 정도였다.여기저기 달리는 모습이 도시의 풍경이 되었다. 요즘 대회는 '접수령'이라는 말이 생길 정도로 접수부터 어렵다. 그만큼 달리기와 마라톤 대회가 열풍이라는 의미다.오래전부터 마라톤을 취미로 해 온 이들 중 일부는 이 열풍이 빨리 식기를 바라기도 하지만, 필자는 달리기 유행 현상을 긍정적으로 본다. 여러 운동 중에서도 건강에 도움이 된다는 달리기가 유행이면 나쁠 게 없지 않겠는가.다만 달리기가 유행에서 문화로 가는 길에는 반드시 넘어야 할 산이 있다. 도로 통제, 일회용품 낭비 등이 대표적인 문제다. 참가했던 한강시민마라톤에서도 일회용 컵을 비롯한 수많은 쓰레기들이 버려지는 걸 목격했다. 음료수 한 모금 축이며 나도 일조했다.무엇보다 일상 속에서 마라톤 동호회가 운동장 트랙이나 길을 점유하며 달리는 건 분명히 자성해야 할 부분 아닐까. 2~3명만 그룹을 지어 달리는 방식을 자체적인 달리기 문화로 만들어간다면 여럿이 모인다는 이유만으로 비난 받을 이유가 전혀 없을 것이다. 여러모로 시간이 흐르면서 점차 개선이 되리라 믿는다.달리는 사람들은 연말이면 '런말정산'을 한다. 1년 혹은 매달 달린 거리를 정리하고 되돌아보는 것이다. 달린 거리가 늘어날수록 대회 후 부상이 적고 기록도 단축된다. 2025년 한 해 동안 내가 달린 거리는 243km 밖에 되지 않는다. 거의 뛰지 않은 1,2월을 제외하면 1주일에 5km 정도 뛴 것이다.