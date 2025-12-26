기사를 스크랩했습니다.
9년 전 42.195km 풀마라톤을 완주한 적이 있다. 기록은 4시간 48분. 평소 농구와 축구를 취미로 하던 시기였지만 별도의 달리기 훈련은 하지 않았었다. 이십 대의 패기로 달렸다. 35km 구간부터는 좀비처럼 한 발을 끌며 달렸다. 훈련 없는 무모한 도전의 결과는 호되었다. 완주 메달과 발 한쪽, 흔한 말로 '쿨내 나는 거래'였다. 결국 일주일간 한쪽 발을 절뚝거렸다. 마라톤, 이제는 안녕.

이별한 줄로만 알았던 달리기가 복싱을 시작한 내 삶에 슬며시 나타났다. 올해 서울신인선수권복싱대회를 준비하면서 주 2회 달리기 훈련을 시작했다. 새벽 훈련을 수행할 열정은 없었지만, 달리기 훈련마저 하지 않는다면 내 안에 있는 스포츠 양심이 찔려 견딜 수 없었기 때문이다. 어느새 나는 다시 달리고 있었다.

늘 빗나가는 예상... 빙판과 눈 위를 달리는 겨울 마라톤

지난 12월 6일, 인생 첫 하프마라톤을 완주했다. 참가한 마라톤은 제22회 한강시민 마라톤대회다. 여의도 한강공원에서 한강을 따라 달리다가 반환점을 돌아오는 코스다. 날씨는 굉장히 추웠다. 입김이 나오고 발을 동동 구를 수밖에 없는 날씨. 대회장에 모인 참가자들이 함께 준비운동으로 몸을 풀었다.

지난 12월 6일 여의도 한강공원 일대에서 열린 한강시민마라톤대회에 참가했다.한강시민마라톤

오전 9시, 하프마라톤 참가자들이 먼저 달리기 시작했다. 전날 눈이 많이 와서 바닥에 눈이 쌓였지만 추운 날씨 때문에 녹지 않았다. 나는 대회사에서 준 긴팔 위에 민소매 경량패딩을 걸쳤다. 옷이 땀에 젖었지만 딱 적당했다. 이 추위에도 민소매와 반바지만 입고 달리는 이들이 많았다. 복장만 봐도 고수의 기품이 풍긴다.

복장에 정답은 없다. 다만 겨울 러닝에서 분명한 원칙은 있다. 두껍고 무거운 옷은 피할 것, 통기성이 좋은 옷을 여러 겹 겹칠 것. 그리고 자신에게 맞는 복장은 대회가 아니라 훈련 과정에서 여러 차례 실험을 거쳐 찾아야만 한다.

한강 산책로는 대부분 평지여서 달리는 데 크게 어려움이 없을 것으로 예상했다. 역시나 늘 예상대로 흘러가지 않아야 재밌는 법. 주로 일부가 눈이 녹지 않아서 눈이 쌓여 있기도 하고 어설프게 녹은 눈은 더욱 미끄러웠다. 하지만 이런 주로를 언제 뛰어보랴. 안전에 유의하면서 색다른 주로를 즐기기로 했다.

다 나와 같은 마음은 아닐 테다. 참가자들은 저마다 개인 목표가 있다. 첫 번째 참가라면 완주가 목표일 수 있겠지만 N번째 참가인 경우에는 자신만의 기록을 달성하고 싶은 목표가 있을 테다. 예상치 못한 변수에 당황하고 불만을 내뱉는 참가자도 보였다. 다행히도 위험한 구간마다 진행요원들은 미끄러운 길을 미리 주의하였다.

마라톤은 정말 '자신과의 싸움'일까

마라톤은 자신과의 싸움이라고 말한다. 순위보다 기록이 중요하고 경쟁보다는 자신만의 페이스관리가 중요하다. 잠깐 경쟁자보다 앞서는 것보다 내 페이스를 잘 유지하여 골인 지점에 이르는 기록을 단축시키는 게 중요하기 때문이다.

그런데 정말 자신과의 싸움일까? 다른 사람은 어떨지 몰라도 난 아니다. 부끄러운 고백을 하건대 내 앞의 누군가를 목표 삼아 경쟁심에 불타오를 때가 많다. 예를 들면 집 주변 산책로를 뛰다 보면 나를 앞질러가는 이가 있으면 괜스레 뒤꽁무니를 쫓게 된다. 나를 앞서 가지 않더라도 저 멀리 뛰어가는 이가 있으면 추월하고자 하는 욕구가 올라올 때가 있고, 그 욕구를 따라 추월하기도 한다. 혼자만의 올림픽이랄까. 참으로 미성숙한 모습이 불쑥불쑥 튀어나온다. 낯 부끄러운 순간이다.

대회에서 그 경쟁심과 미성숙함은 증폭된다. 혼자 달릴 때는 페이스를 잘 유지하며 자신과의 싸움에 집중하는 편이지만, 대회에서 달리다 보면 경쟁심이 부추겨지면서 페이스는 쉽게 무너진다. 혼자 달릴 때와 다르게 마라톤 대회에서만 느낄 수 있는 분위기와 에너지는 완전히 다르기 때문이다.

함께 달리는 사람이 어마어마하게 많다. 달리는 사람들이 지면을 딛는 발자국 소리는 흡사 말발굽소리 같기도 하다. 동서남북으로 들리는 마라토너 발자국 소리는 내 마음을 더욱 조급하게 만든다.

여기저기 달리는 모습이 도시의 풍경이 되었다.한강시민마라톤대회

그런데 초반에는 병목현상이 심해 추월조차 쉽지 않다. 축지법과 유사한 달리기 보법으로 좌우로 달리면서 적재적소 빈틈을 찾아 추월해야만 한다. 빈틈을 찾아낼 레이더 역할을 하는 눈도 발만큼이나 바삐 움직여야 한다. 하지만 5km 정도 지나면 마라톤 질서의 평화가 찾아온다. 속도가 빠른 이들은 이미 저 앞으로 앞서가고 속도가 느린 이들은 뒤처진다. 마치 자연의 법칙처럼 속도에 따라 그룹도 형성된다.

9년 전에 풀마라톤대회를 참가했을 때도 비슷한 실수를 했던 것 같다. 초반에는 주변 분위기에 휩쓸려 오버페이스를 하며 신나게 달렸지만, 하프 지점과 30km 지점을 통과하면서 급격하게 속도가 낮아졌다.

이번 하프마라톤에서도 반환점을 돌고 12~13km 지점에서 갑자기 다리가 자물쇠로 잠겨지는 것 같은 마법에 걸렸다. 게다가 초겨울 한강의 바람은 매서웠다. 강한 맞바람에 얼굴은 시리고 속도는 더욱 늦어졌다.

인간은 위기상황에서 번뜩이는 아이디어가 떠오르는 법이다. 어디서 본 건 있는지, 슬쩍 비슷한 속도로 달리는 참가자 뒤로 붙었다. 맞바람을 막아줄 인간 벽이 생긴 것이다. 다만 자물쇠에 잠긴 다리는 속도를 내고 싶어도 좀처럼 힘이 들어가지 않았고 차츰 페이스가 떨어져 갔다. 후반부에는 점차 나를 앞서는 이들이 많아졌다. 하지만 중간중간 서있는 진행요원의 응원소리에 힙입어 포기하지 않고 달렸다.

어느덧 골인 지점에 다다랐다. 최종 기록은 1시간 45분 59초. 1770명 중 220등이다. 다행히 큰 통증은 없었다. 9년 전 이십 대에 풀마라톤을 뛰었을 때는 며칠 동안 절뚝거리며 다녔고 근육통은 일주일 넘게 지속되었다. 이번 하프마라톤은 거리가 짧기도 했지만 며칠 동안 근육이 약간 뭉치는 정도였다.

달리기, 유행에서 문화로

여기저기 달리는 모습이 도시의 풍경이 되었다. 요즘 대회는 '접수령'이라는 말이 생길 정도로 접수부터 어렵다. 그만큼 달리기와 마라톤 대회가 열풍이라는 의미다.

오래전부터 마라톤을 취미로 해 온 이들 중 일부는 이 열풍이 빨리 식기를 바라기도 하지만, 필자는 달리기 유행 현상을 긍정적으로 본다. 여러 운동 중에서도 건강에 도움이 된다는 달리기가 유행이면 나쁠 게 없지 않겠는가.

다만 달리기가 유행에서 문화로 가는 길에는 반드시 넘어야 할 산이 있다. 도로 통제, 일회용품 낭비 등이 대표적인 문제다. 참가했던 한강시민마라톤에서도 일회용 컵을 비롯한 수많은 쓰레기들이 버려지는 걸 목격했다. 음료수 한 모금 축이며 나도 일조했다.

무엇보다 일상 속에서 마라톤 동호회가 운동장 트랙이나 길을 점유하며 달리는 건 분명히 자성해야 할 부분 아닐까. 2~3명만 그룹을 지어 달리는 방식을 자체적인 달리기 문화로 만들어간다면 여럿이 모인다는 이유만으로 비난 받을 이유가 전혀 없을 것이다. 여러모로 시간이 흐르면서 점차 개선이 되리라 믿는다.

런말정산, 올해 총 243km를 달렸다

달리는 사람들은 연말이면 '런말정산'을 한다. 1년 혹은 매달 달린 거리를 정리하고 되돌아보는 것이다. 달린 거리가 늘어날수록 대회 후 부상이 적고 기록도 단축된다. 2025년 한 해 동안 내가 달린 거리는 243km 밖에 되지 않는다. 거의 뛰지 않은 1,2월을 제외하면 1주일에 5km 정도 뛴 것이다.

한여름 주말 이른 아침에도 달리는 사람들이 많았던 남산이현우

요즘 마라톤계에 핫한 낭만러너 심진석씨는 월 600~700km를 달리는 것으로 알려져 있는데, 내가 1년 동안 달린 거리는 그가 한 달간 달린 거리의 절반에도 미치지 못한다.

훈련 시간이나 달린 거리가 충분치 않음에도 하프마라톤을 부상 없이 2시간 안에 들어올 수 있었던 이유는 복싱 때문이다. 정말 노력이 배신하지 않는다는 말이 운동만큼 잘 적용되는 분야는 없는 것 같다. 물론 달리기와 복싱은 다른 운동이지만 심폐지구력과 근지구력 훈련은 유사하기 때문에 도움이 되었다.

1년 동안 달리기를 하며 나에게 남은 건 체력뿐만이 아니다. 달리기를 꾸준히 할 수 있었던 건 '사람' 때문이었다. 독서모임을 함께 하는 형들과의 모임이 한몫했다. 국내 달리기 열풍이 독서모임에 마저 스며든 것이다. 평소엔 혼자서 달리다가도 시간이 맞으면 함께 달렸다. 경복궁, 남산, 한강에 모여 달렸다.

역시나 한 해 동안 달리기를 꾸준히 할 수 있었던 비결은 즐거움이었다. 함께 달리면 혼자 달릴 때와는 또 다른 재미가 있다. 1년 동안 달리기가 늘어난 만큼 술 마시는 횟수도 늘어난 건 조금 민망한 일이다. 우리 달리기 모임은 달리기 후에 알코올로 수분 보충(?)을 하는 게 문화로 자리 잡았기 때문이다.

건강하지 않은 달리기 모임이라고? 그렇지 않다. 30~40대 유부남이 모여 달리기뿐만 아니라 이런저런 세상 이야기를 하며 웃음꽃이 핀다. 알코올 때문에 훼손된 건강이 웃음으로 인해 만회되리라 믿어 의심치 않는다.

올해 나를 비롯한 많은 이들이 달리기 시작했다. 여유가 될 때 런말정산을 해보는 건 어떨까. 다른 건 몰라도 달리기는 마이너스 날 일은 절대 없을 것이다. 달린 거리도 늘었고 소중한 사람들과 추억도 쌓였다. 즐거운 뒤풀이 술자리까지, 전부 플러스다.

겨울이라 달리기가 귀찮아지려던 참에 카톡방에 메시지가 왔다. 런트립 계획도 세우고 새해에 함께 모여 달리자는 제안이다. 새해 달리기는 이렇게 다시 시작된다.
