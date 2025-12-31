연합뉴스

- 그런데 12월 7일, 윤석열 대통령 탄핵 소추안 표결을 보이콧했다.

- 의원실 벽에 '국회의원 선서'가 걸려 있다. 언제 걸었나.

- 국회의원 선서는 결국 12

7 탄핵 보이콧에 대한 후회의 결과물인가.

2024년 12월 14일, 한지아 국민의힘 의원이 국회 본회의장에서 윤석열 대통령 탄핵소추안 투표를 하고 있다. 한 의원은 전날(13일) 탄핵에 대해 공개 찬성 입장을 밝힌 국민의힘 소속 의원 7명 중 한 명이었다."후회한다. 혼란기였다. 안갯속을 걷는 거 같았다. 정답을 모르는 시기이기도 했다. 중진 의원분들이 '탄핵해 보니 국가가 더 혼란스러워지더라' 하셨다. 또 대통령이 국정에서 발을 뗀다고 했었다. 그래서 이번은 (탄핵을) 넘겨야 하는 건가, 그런 생각을 했다. 12월 7일 의원총회를 위해 다 모여있을 때, 옆에 있는 의원에게 물어봤다. '이래도 되는 거냐'고. '이게 맞는 거냐'고. '중진 의원들이 다 맞다고 하지 않냐'고 하시더라. 그 전제부터 맞지 않았다. 우리는 중진 의원에게 귀속된 사람이 아니었으니까. 더 깊이 고민했어야 했다. 내가 공부하고, 내가 생각하고, 내가 결정했어야 했다. 그 부분에 대해 대단히 죄송하다 생각이 든다. 12월 7일, 표결 끝나고 난 후부터 후회했다.혼란? 탄핵 안 해도 혼란스러웠다. 대통령이 물러섰다? 비상계엄을 일으킨 대통령의 선의의, 개인의 결정에 국가를 맡겨서는 안 됐다. 비상계엄을 일으킨 대통령의 업무를 시스템에 따라 정지시키는 게 정도(正道)였다. 혼란기에 시스템이 작동할 수 있게끔 할 부속품이 나였다. 국회의원은 헌법기관이니까. 그 부분에 대해 깊이 후회하고, 반성하고, 죄송하다고 생각한다.혼란기일수록 더 정도를 걸어야 했고, 그 정도는 시스템에 맡기는 일이었다. 법의 테두리 안에서 업무를 정지시켜야 했다. (12·7 탄핵 보이콧은) 대단히 위험한 결정이었고 생각이 짧았다고 반성했다. 내가 표결에 들어갔다고 해서 탄핵안이 가결되진 않았겠지만, 그게 안 들어갈 이유가 될 수는 없다. 질타는 온전히 받겠다.""12월 14일 탄핵안이 통과되고 국회의원 선서를 다시 봤다. 책상 위에 뒀다가 지난 가을께 방에 걸었다. 내가 국민에게 한 선서니까. 헌법을 준수해야 할 의무가 있고, 국민의 자유를 위해 움직여야 하며, 국익을 위해 최선을 다해야 한다고 적혀있다. 양심에 따라 성실하게 움직여야 한다, 모두 중요한 말 같다. 국회의원이 해야 할 핵심적인 사항들을 다 담고 있다.국민의힘 당헌·당규에도 국가를 위해 움직여야 한다고 돼있다. 비례대표는 당론을 따라야 한다고들 하는데, 개인적으로는 비례대표는 페이스 메이커라고 생각한다. 새로운 시각을 제시할 수 있는, 우리 당이 추구해야 할 가치가 무엇인지 상기시켜줄 수 있는 목소리일 수 있다고 생각한다. 그런데 쉽지 않다. 목소리 내고 할 때 여전히 두렵다.""맞다. 그렇다고 그 이후 정치적 선택들이 오롯이 '국회의원 선서'에 입각한 것은 아니다. 선서를 뛰어넘어, 상식적으로 해야 하는 일들이라고 생각했다."