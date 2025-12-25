▲
서강대교에서 동쪽으로 바라본 밤섬. 1968년 섬이 폭파된 이후, 그 자리에 다시 모래와 흙이 쌓여 지금과 같은 모습을 하고 있다. 1999년 서울시 최초로 생태경관보전 지역으로 지정됐고 2012년에는 다양한 생물종이 서식하는 지역으로 인정받아 생태계 보전지역인 람사르습지로 등록됐다.성낙선
한편 폭파 이후 완전히 사라졌던 밤섬은 1980년대 이후 그 자리에 모래가 쌓이기 시작하면서 풀등(강물 속에 모래가 쌓이고 풀이 자란 지형을 의미하는 순우리말)으로 복구되기 시작했다. 풀등 위로 버드나무가 자라고 물새들이 이곳을 보금자리로 활용하기 시작하면서 밤섬은 1999년 서울시 제1호 생태경관보전지역으로 지정되었다. 2012년에는 도심 속에 있는 물새 서식지의 중요성을 국제적으로 인정받아 람사르 습지로 등록되었다.
밤섬은 현재 위 밤섬과 아래 밤섬의 두 개 섬으로 되어 있는데, 위 밤섬은 영등포구에 속하고, 아래 밤섬은 마포구에 속한다. 당초 위 밤섬이 아래 밤섬보다 컸으나, 최근에는 아래 밤섬에 퇴적량이 증가하면서 그 크기가 비슷해졌다.
밤섬에서 가장 무성하게 자라는 수목은 버드나무 종류이다. 과거에는 선버들이라고 하는 나무가 가장 무성했다. 밤섬은 한강 하구에 있는 섬이기 때문에 매일 조수간만의 차가 발생한다. 적을 때는 수위 차가 50cm 남짓이지만 큰물이 질 때는 1m를 넘기기도 한다. 선버들은 수시로 물이 들고나는 지역에서 잘 살아가는 버드나무이다. 그래서 항상 뿌리가 물에 잠겨져 있는 곳에서 잘 자란다.
선버들은 모래가 물살에 씻겨 나가지 못하도록 단단하게 잡아주는 역할을 한다. 그래서 조수 간만의 차에도 밤섬의 모래가 흘러가지 않고 고정되어 있다. 선버들이 밤섬에 정착하기 시작하면서 밤섬 모래층 높이가 서서히 높아지기 시작했다. 1990년대 밤섬 이주민들이 위 밤섬 가운데 설치한 비석이 이제는 꼭대기만 보일 정도로 모래 퇴적량이 많아졌다.
모래 퇴적으로 인해 밤섬이 육화되면서 밤섬의 풍경과 생태계도 큰 변화를 겪고 있다. 밤섬이 육화되자 밤섬의 터줏대감이던 선버들은 물가로 밀려나고 밤섬 내부에는 비교적 건조한 환경에서도 잘 자라는 능수버들과 버드나무들이 세력을 넓혀가고 있다. 또한 환삼덩굴이나 가시박과 같은 덩굴성 식물들이 내부를 덮어 나무들의 생장을 방해하고 있다.