22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 플로리다주 팜비치에 있는 자신의 마러라고 별장에서 기자회견을 열고 미 해군의 새로운 '황금 함대' 구상을 발표하고 있다.AP 연합뉴스

정치는 때로 익숙한 상식을 뒤집는다. 피해를 말하는 쪽은 약자이고, 책임을 져야 할 쪽은 강자라고 생각하는 것이 보통이다. 그런데 최근 국제정치와 국내 정치에서는 전혀 다른 장면이 반복된다.

이미 권력을 가진 집단이 스스로를 피해자라고 부르고, 세계 최강대국의 지도자가 억울하다고 호소한다. 이 장면은 단순한 언어의 선택이 아니라, 오늘의 정치가 작동하는 방식을 바꾸는 중요한 신호다. 정치가 '힘의 언어'에서 '피해의 언어'로 이동하고 있기 때문이다.

이 변화의 중심에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 있다. 그는 대통령 시절 내내 "미국이 불공정하게 당하고 있다", "우리가 빼앗기고 있다"는 메시지를 반복했다. 특히 백인 유권자를 향해 "이제 백인이 차별받는다"는 감정을 자극하며 지지를 조직했다.

실제 조사 결과도 이를 보여 준다. 퓨리서치센터가 지난 3월 미국 성인 4000여 명을 대상으로 시행한 설문에서도 비슷한 흐름이 확인된다. 이 조사에서 공화당 성향 응답자의 약 55%가 "백인이 미국 사회에서 차별받는다"고 답했으며, 민주당 성향 응답자는 약 21%만이 같은 의견에 동의했다.

전체 백인 응답자 중에서도 약 45%가 백인이 차별받는다고 느낀다고 답한 점은, 실제 사회적 권력 위치와는 별개로, 백인 집단의 피해 인식이 정치적으로 강력한 정서적 자원이 되고 있음을 보여준다. 미국 사회의 정치·경제·문화 권력이 여전히 주로 백인 남성에게 집중되어 있음에도, '밀려난다'는 감정이 정치적 정체성으로 자리 잡았다는 사실이다.

그 결과, 과거에는 '백인의 우월'을 말하던 정치가 이제는 '백인의 피해'를 말하는 정치로 옷을 갈아입었다. 노골적인 우월주의 대신, 억울함과 상실감을 내세우는 새로운 정치 전략이 등장한 것이다. 중심이었던 집단이 스스로를 새로운 약자로 선언하는 이 장면이 만들어내는 감정적 효과가 오늘의 미국 정치를 움직이고 있다.

미국 극우가 만들어 온 '백인 피해'의 상징

5월 21일(현지시간) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 백악관 집무실에서 시릴 라마포사 남아공 대통령과의 회담 도중 '백인 농부 학살' 의혹 관련 기사 뭉치를 들고 해명을 요구하면서 정상 간 공방이 이어졌다.AP 연합뉴스

이 맥락에서 주목해야 할 또 하나의 무대가 남아프리카공화국이다. 최근 미국 우익 담론에서 남아공은 다시 중요한 상징이 되었다. "남아공에서 백인 농민이 조직적으로 살해되고 있다", "백인 학살이 벌어지고 있다"는 이야기가 퍼졌다. 트럼프 역시 이를 직접 언급하며 남아공 정부를 비난한 바 있다.

그러나 남아공의 범죄와 폭력은 특정 인종만을 향한 체계적 박해라기보다는 사회 전반의 불평등과 치안 불안이 낳은 구조적 문제라는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 냉정한 통계와 현실을 놓고 보면 "백인 학살"이라는 극단적 표현은 성립하기 어렵다.

그런데도 이 서사는 쉽게 사라지지 않는다. 그 이유는 남아공이 단순한 외교 현안이 아니라, 미국 극우와 백인 민족주의 세력이 오랫동안 자신들의 정체성 정치에 활용해 온 상징이기 때문이다.

1930년대 이후 미국 보수 진영은 남아공 백인을 '서구 문명의 최후 방어선'으로 묘사했고, 아파르트헤이트(백인 정권의 유색인종에 대한 차별 정책) 체제가 무너진 이후에는 이를 "백인의 몰락" 이야기로 재구성했다. 남아공은 "백인이 피해자다"라는 서사를 설명하기 좋은 모델이 되었고, 지금도 그 역할을 이어가고 있다.

문제는 이 지점이다. 남아공은 현실을 차분히 들여다보기 위한 사례가 아니라, 이미 만들어진 '백인 피해'라는 이야기 틀을 강화하기 위해 활용되는 상징적 무대로 기능하고 있다. 이 현상은 단순히 선동적인 정치인의 언어에서 끝나는 문제가 아니다. 여러 학문 연구는 이를 구조적 현상으로 설명한다.

정치학자 로버트 호윗츠는 현대 정치에서 피해 정체성 자체가 중요한 정치 자원이 되었다고 분석한다. 한 집단이 "우리는 피해자다"라고 말하는 순간, 그 발언은 도덕적 정당성을 자동으로 얻고, 비판을 어렵게 만들며, 동원을 훨씬 쉽게 만든다는 것이다.

사회심리학 연구 역시 비슷한 결론을 내린다. 실제 권력이 줄어들지 않았더라도, 이전에 누렸다고 믿었던 지위가 흔들린다는 감각만으로도 강력한 피해감과 분노가 형성된다. 최근 연구들은 지배적 집단일수록 오히려 피해 담론에 더 쉽게 공감할 수 있다는 결과도 제시한다. 이미 많은 것을 가진 집단이지만, 변화 속에서 정체성이 흔들릴 때 '피해자'라는 자리가 새로운 안전지대가 되는 것이다.

그래서 오늘의 정치에서는 익숙하지 않은 장면이 자연스러워진다. 힘 있는 집단이 먼저 피해자의 언어를 가져가고, 그 언어로 사람을 모으고, 권력의 정당성을 다시 세운다. 피해는 단순한 감정이 아니라 정치적 에너지로 전환된다.

억울함의 정치가 아닌 '지배의 재구성'

2월 15일(현지시간) 남아프리카공화국 프리토리아 주재 미국 대사관 앞에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 남아공 백인들이 모여 시위를 벌이고 있다.AFP 연합뉴스

결국 이 현상은 단순한 우연이 아니다. 강자가 스스로를 피해자로 말하고, 이미 중심에 있던 집단이 약자의 자리를 점유하며, 그 자리를 새로운 정치 자산으로 만드는 구조가 형성되었다. 트럼프의 백인 피해주의, 남아공을 향한 미국 우익의 집착, 그리고 '백인을 보호해야 한다'는 서사는 그 구조가 어떻게 작동하는지를 보여주는 대표적인 사례다.

이것은 억울함을 토로하는 정치가 아니다. 익숙했던 지위를 놓지 않기 위해 피해자의 도덕적 위치를 점유하고, 그 자리를 통해 권력을 다시 정당화하려는 지배의 재구성이다. 피해의 언어를 먼저 차지하는 순간 정치는 다른 방향으로 움직이고, 책임은 흐려지고, 정당성은 새롭게 만들어진다.

그리고 이 구조는 백인 정치 내부에만 머물지 않는다. 유럽의 반이민 담론에서는 다수를 이루는 국민이 스스로를 문화의 피해자로 규정하고, 경제 영역에서는 충분한 자원을 가진 집단이 자신을 역차별의 대상이라고 말한다.

교육과 문화 영역에서도 오랫동안 중심에 있었던 집단이 변화에 적응하지 못할 때 가장 먼저 "우리가 손해 보고 있다"고 주장한다. 우리 사회의 성별 갈등에서도 여전히 더 많은 권력과 자원을 가진 집단이 먼저 스스로를 새로운 약자로 호명하는 장면이 낯설지 않다.

강자가 약자의 언어를 점유하며 자신의 지위를 다시 정당화하는 장면이 이렇게 다양한 영역에서 동시에 등장하고 있다. 정치는 지금 피해의 언어로 이동했고, 그 피해의 자리를 강자가 선점하는 시대가 도래했다. 이것이 오늘 우리가 마주하고 있는 정치 현실이다.
이전글 '대통령 얼굴' 동전에 새긴다? 국민들이 원한 사람 따로 있다