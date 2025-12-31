AP 연합뉴스

5월 21일(현지시간) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 백악관 집무실에서 시릴 라마포사 남아공 대통령과의 회담 도중 '백인 농부 학살' 의혹 관련 기사 뭉치를 들고 해명을 요구하면서 정상 간 공방이 이어졌다.이 맥락에서 주목해야 할 또 하나의 무대가 남아프리카공화국이다. 최근 미국 우익 담론에서 남아공은 다시 중요한 상징이 되었다. "남아공에서 백인 농민이 조직적으로 살해되고 있다", "백인 학살이 벌어지고 있다"는 이야기가 퍼졌다. 트럼프 역시 이를 직접 언급하며 남아공 정부를 비난한 바 있다.그러나 남아공의 범죄와 폭력은 특정 인종만을 향한 체계적 박해라기보다는 사회 전반의 불평등과 치안 불안이 낳은 구조적 문제라는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 냉정한 통계와 현실을 놓고 보면 "백인 학살"이라는 극단적 표현은 성립하기 어렵다.그런데도 이 서사는 쉽게 사라지지 않는다. 그 이유는 남아공이 단순한 외교 현안이 아니라, 미국 극우와 백인 민족주의 세력이 오랫동안 자신들의 정체성 정치에 활용해 온 상징이기 때문이다.1930년대 이후 미국 보수 진영은 남아공 백인을 '서구 문명의 최후 방어선'으로 묘사했고, 아파르트헤이트(백인 정권의 유색인종에 대한 차별 정책) 체제가 무너진 이후에는 이를 "백인의 몰락" 이야기로 재구성했다. 남아공은 "백인이 피해자다"라는 서사를 설명하기 좋은 모델이 되었고, 지금도 그 역할을 이어가고 있다.문제는 이 지점이다. 남아공은 현실을 차분히 들여다보기 위한 사례가 아니라, 이미 만들어진 '백인 피해'라는 이야기 틀을 강화하기 위해 활용되는 상징적 무대로 기능하고 있다. 이 현상은 단순히 선동적인 정치인의 언어에서 끝나는 문제가 아니다. 여러 학문 연구는 이를 구조적 현상으로 설명한다.정치학자 로버트 호윗츠는 현대 정치에서 피해 정체성 자체가 중요한 정치 자원이 되었다고 분석한다. 한 집단이 "우리는 피해자다"라고 말하는 순간, 그 발언은 도덕적 정당성을 자동으로 얻고, 비판을 어렵게 만들며, 동원을 훨씬 쉽게 만든다는 것이다.사회심리학 연구 역시 비슷한 결론을 내린다. 실제 권력이 줄어들지 않았더라도, 이전에 누렸다고 믿었던 지위가 흔들린다는 감각만으로도 강력한 피해감과 분노가 형성된다. 최근 연구들은 지배적 집단일수록 오히려 피해 담론에 더 쉽게 공감할 수 있다는 결과도 제시한다. 이미 많은 것을 가진 집단이지만, 변화 속에서 정체성이 흔들릴 때 '피해자'라는 자리가 새로운 안전지대가 되는 것이다.그래서 오늘의 정치에서는 익숙하지 않은 장면이 자연스러워진다. 힘 있는 집단이 먼저 피해자의 언어를 가져가고, 그 언어로 사람을 모으고, 권력의 정당성을 다시 세운다. 피해는 단순한 감정이 아니라 정치적 에너지로 전환된다.