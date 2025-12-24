강석호

"사진을 처음 찍기 시작할 때부터 4년간은 하루에 3차례 현장을 답사했어요. 아침 먹고 한번, 점심 먹고 한번 돌고, 4시쯤 또 한 번 나가고. 요즘은 나이가 들어서 그런지 하루에 한두 번 카메라를 들고 나갑니다. 어떤 날은 못 나가기도 하고요. 집사람이 아파서 간호도 해야지, 2천 평 정도 되는 한라봉 하우스 농사를 혼자 지어야 하니까 그만두어야 할 형편이지만 진실을 밝히는 일을 멈출 수는 없다는 생각이 드는 겁니다. 6년간 계속 조사를 해왔기 때문에 그리고 이 지역은 내가 구석구석 잘 알기 때문에 이왕 시작했으니 유종의 미를 거두어야 하지 않겠습니까.

신천부터 성산하수종말처리장까지 가장 많이 다닙니다. 처음엔 카메라가 없어 핸드폰으로 찍었는데, 새 전문가인 전북대 주용기 교수가 안 돼 보였는지 쓰던 카메라를 하나 주더라고요. 그동안 찍어 놓은 새 사진과 동영상이 6000∼7000건은 되는 것 같아요. 지금은 새들을 척 보면 저게 무슨 새인지 알 수 있지만, 처음엔 전문가들에게 물어보고, 도감도 찾아보고 했지요. 어떤 새가 법정보호종인지도 배웠고요.

새들은 소음이나 진동을 느꼈을 때, 바람이 세게 불 때, 또는 어떤 위험을 감지했을 때 갑자기 하늘로 날아오릅니다. 새들은 자신을 해치지 않으면 절대 도망가지 않습니다. 새들이 앉아 있는 바닷가 가운데로 들어가도 도망가지 않아요. 그런데 비행기가 뜨고 내릴 때 소리가 엄청나게 크면 날아오르는 겁니다. 헬리콥터가 신산 앞바다로 넘어갈 때 새들이 부닥치는 걸 몇 번 목격하기도 했어요. 새들은 피하는 게 아니라 직선으로 공중을 향해 올라갑니다. 충돌 위험이 큰 것이지요. 조종사가 새를 발견했을 때는 벌써 비행기가 새들의 무리 안으로 들어가는 것입니다. 아무튼 이곳은 정말 조류충돌 위험이 큰 지역입니다."

"현재 찬반 갈등이 심각합니다. 찬성 측은 다 권력자들, 돈 많은 사람들, 장사하는 사람들, 호텔 관광업자들 그리고 옛날 헐값에 산 땅이 공항이 들어서면 수십 배 보상을 받을 거라고 기대하는 사람들이고, 나머지 대부분의 농사짓는 사람은 반대합니다. 찬성·반대하는 사람들끼리 서로 공격해대고 지역 간에도 분열이 일어나는데, 도의회나 국회의원은 혹시나 이 문제를 잘못 건드려 표가 떨어지지나 않을까 바라만 보고 있어요.

어쨌든 간에 제주도든 도의회든 국회든 국토부든 제2공항만큼은 절대적으로 법과 원칙에 따라서 진실에 근거해 모든 문제를 해결해야 합니다. 그렇지 않으면 아무리 국토부가 환경영향평가를 해도 사업 못 할 겁니다. 진실이 밝혀지기 전까지는 절대 사업 안 됩니다. 대통령께서도 이걸 아셔야 합니다. 지금 제2공항 사업이 지역갈등과 분열만 야기하고 있고 실제로 피해만 주고 있지, 아무 득이 없어요.

국토부는 자기네가 잘못한 거 잘못했다고 솔직하게 시인하고 이해를 구해야 합니다. 여태까지 반대하는 측에 왜 반대하는지 한번 물어본 적도 없어요. 전혀 대화가 없습니다. 무안국제공항의 참사를 되돌아보면 공항으로 부적합한 지역임에도 지역발전이라는 명분 아래 건설을 강행하여 안전성과 경제성을 외면한 것이 불행한 결과로 나타난 것입니다. 환경적 요인이 무시된 개발사업은 결국 국민의 안전을 위협한다는 점을 뼈저리게 느껴야 할 것입니다."

▲ 하도 철새도래지 제주시 구좌읍 하도리 20여만 평의 철새도래지는 바다와 인접하고, 수심이 1ｍ 정도로 낮으며, 영양분이 풍부한 먹잇감과 습지식물이 많아 철새들이 월동하기에 최적지로 꼽힌다. 2024년 11월26일 오후 3시18분 촬영. ⓒ 강석호

▲ 갈매기떼 고공비행 제2공항 이착륙 예정지에서 불과 1㎞ 떨어진 성산읍 신산리 바닷가 상공에 갈매기떼가 높게 날아올라 비행하고 있다. 2022년 1월14일 오전 10시15분 촬영. ⓒ 강석호

▲ 신천 바닷가 오리들 크고 작은 바위가 많은 바닷가에서 오리류가 여유있게 떠다닌다. 2025년 12월13일 오후 1시44분 촬영. ⓒ 강석호

▲ 위험천만한 오리떼 성산읍 신산리 앞바다에 오리떼가 공중으로 높이 날고 있다. 이곳에서 1㎞ 떨어진 제2공항 이착륙 예정지에서는 항공기의 비행고도가 100ｍ 이하가 될 것으로 보여 새떼의 비상은 매우 위협적이다. 2024년 1월15일 오전 10시11분 촬영. ⓒ 강석호

혼인지로 유명한 성산읍 온평리도 제2공항에 인접해 있어 동굴 훼손에 대한 논란이 제기되고 있다. 온평리 바닷가에 재갈매기 가마우지 등이 휴식하고 있다. 2023년 3월27일 오후 6시18분 촬영.강석호씨는 이제 새 전문가 못지않게 이 일대의 조류 실태에 대해 해박하다. 신산리 토박이로 이 지역 구석구석 상황을 꿰뚫고 있는 점은 누구도 따라올 수 없는 그만의 장점이다. 그의 이야기를 듣다 보면 새의 생태에 관해 디테일하게 파악하고 있다는 생각이 든다. 새와 함께 살아가는 그의 일상을 좀 더 들여다보자.강석호씨와 이야기를 나누면서 느낀 것 중 하나가 제2공항 문제를 두고 국토부나 제주도 당국에 대한 불신이 무척 크다는 점이다. 그는 새들을 촬영하고 조사 연구한 내용을 일일이 사진 첨부해 매년 환경부에 보내는가 하면, 전략환경영향평가의 부당성을 조목조목 지적하며 국민감사를 청구하기도 했다.그러나 국토부 환경부 감사원 등을 대상으로 '진실한 조사'를 호소해 온 외로운 싸움에도 불구하고 그는 아무것도 바뀌지 않았다고 했다. 마지막으로 당국에 하고 싶은 말을 들어보았다. 노구를 이끌고 조류충돌의 위험성을 알리는데 온 힘을 기울이고 있는 그의 이야기를 공항 정책 당국자들이 귀담아들었으면 한다.