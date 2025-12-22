서울중앙지방법원

조재철 검사 : "당시 전투통제실에 있던 사람 중에 '대통령께서 언성을 높이면서 김용현 장관에게 국회의원부터 잡으라고 했는데 뭘 한 거냐 했고, 김 전 장관이 인원이 너무 부족했다고 하자 계속해서 다시 (계엄을) 걸면 된다. 두 번 세 번 하면 된다. 국회에서 의결했어도 새벽에 다시 걸면 했다'고 한 사람이 있다(관련기사 : 3시간 23분 미스터리... 윤석열 "두번 세번" 발언 목격자들" https://omn.kr/2fo6r)".



박안수 전 총장 : "제 기억에 없다. 제가 (결심지원실에) 조금 늦게 들어간 부분이 있긴 하지만, 전투통제실에서 결심지원실로 들어가는 순간에, 그때 어떤 상황이 있었는지 모르겠지만, 세 명이 있을 때는..."

조재철 검사 : "세 명이 있을 때뿐만 아니라 전투통제실에서 들은 기억 없는가."

박안수 전 총장 : "네네."



조재철 검사 : "김철진(당시 국방부 장관 군사보좌관)은 '대통령이 몇 명 정도 투입됐는지 물어보니 김용현이 500명 정도라고 답했고, 대통령이 그것 봐라 부족하다고 하지 않았냐, 1000명은 보냈어야지라고 말했다'고 진술했다. 이 사건 법정에서도 같은 취지로 증언했다. 기억나는가."

박안수 전 총장 : "장관님, 그리고 김철진 보좌관하고 앞에 들어갈 때 제가 안 들어가서 정확히 모르겠다."



조재철 검사 : "홍창식 국방부 법무관리관은 잠시 결심지원실에 가서 피고인의 지시를 받고 국회법 출력물을 가져다준 사람인데, 이미 갔더니 (김철진 보좌관이 찾아온) 국회법 법령집이 놓여있던 상황이고, 대통령이 짜증난 표정으로 장관에게 '장관이 이런 걸 준비하려면 철저히 해야지. 준비가 철저하지 못했네요'라며 질책하는 걸 들었다고 한다. 장관이 당황하니까 피고인이 '우리 이야기 좀 하게 다 나가세요'라고 말했다는데 기억하는가."

박안수 전 총장 : "죄송하다. 잘 모르겠다."

22일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 전직 대통령 윤석열씨의 '내란우두머리' 재판에는 12.3 비상계엄 당시 계엄사령관으로 임명됐던 박안수 전 육군참모총장이 증인으로 나왔다.1년 전에도 '몰랐다'는 답변만 반복하던 전직 계엄사령관은 증인 신분이 되어서도 크게 달라지지 않았다. '피고인 윤석열'에게 불리한 정황조차 '모른다'는 말만 되풀이하던 그가 퇴장하자 방청석에선 박수가 터져 나왔다.22일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 12.3 비상계엄 당시 계엄사령관으로 임명됐던 박안수 전 육군참모총장을 증인으로 불렀다. 통상 계엄이 선포되면 관련 업무를 총괄하는 합동참모본부를 이끄는 합참의장이 계엄사령관으로 임명될 것으로 추정됐다. 훈련 상황도 비슷했다. 하지만 1년 전 윤씨는 예상과 달리 박 전 총장을 사령관으로 임명했다. 그는 '합참의장은 북한의 도발 등에 대비해야 하기 때문'이라고 주장했다.그런데 '계엄사령관 박안수' 이름으로 포고령까지 선포했던 박 전 총장은 계엄 선포 계획도, 수방사와 특전사의 출동도, 방첩사가 주요인사 체포조 준비도 전혀 몰랐다고 말해왔다. 이날 법정에서도 마찬가지였다. 특히 그는 김용현 전 장관을 제외하면 지난해 12월 4일 오전 1시 16분부터 1시 47분까지 윤석열씨가 머물었던 합참 전투통제실과 결심지원실 모두 함께 있었던 유일한 인물임에도, 당시 상황과 관련해 '기억이 없다'거나 '잘 모르겠다'는 증언만 반복했다.박 전 총장은 단 세 사람만 남아있던 결심지원실에서 윤씨와 김 전 장관이 나눈 대화도 잘 듣지 못했다고 했다. 그는 윤씨가 직접 '장관과 계엄해제에 관한 의견이 있냐는 대화를 하고 있었는데 못 들었는가'라고 물었을 때도 "두분께서 해제라는 절차를 밟는다는 느낌 정도 있었지, 그런 걸 확실하게 캐치(catch) 못해서 제가 정확하게 말씀 못 드리겠다. 그냥 긴장된 상태에서 흘러가는구나 했다"고만 대답했다.유리한 국면을 맞이했다고 생각했을까. 윤씨는 평소보다 더 증인신문에 적극적이었다. 그는 박 전 총장이 검찰 조사 당시 그렸던 결심지원실 구조도를 띄운 화면이 법정 안 TV에 나오자 자리에서 일어나 이를 직접 짚어가며 "이 테이블이 이렇게 된 게 아니고 약간 T자형으로 되어가지고"라고 설명했다. 자신이 기억하는 박 전 총장 위치는 대각선 맞은편이라고도 했다. 박 전 총장은 방 구조상 대각선으로 보일 수 있는 것이라고 정정했다.