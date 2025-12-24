(주)NEW

영화 <국보> 스틸컷앞에서 나는 AI가 인간의 사유와 글쓰기를 급격히 잠식해 가는 현실에서 인간이 쓰는 글의 고유성은 기계(AI)가 갖지 못한 몸으로 쓰는 글의 힘에서 나올 거라고 썼다. 나는 그걸 몸으로 쓰는 글만이 지닌 정념이라고 표현하겠다. 몸이 없는 AI가 멋지게 조립한 글이 그런 정념을 가질 수 있을까? 글의 예술인 문학이 아니라 가부키같이 몸으로 표현하는 예술은 더욱 그럴 것이다. 영화에서는 마음과 감정이 담기지 않은 몸의 움직임을 질타하는 스승들의 모습이 나온다. 그들은 이렇게 말한다. "네 춤에서는 감정이 느껴지지 않아." 아무리 그럴싸하게 포장해도, 기예를 닦아도, 감정이 담기지 않은 춤, 영혼이 담기지 않은 글은 표가 난다는 뜻이다.<국보>에서 키쿠오는 악마와 거래해서라도 최고의 가부키 배우가 되고 싶다고 말한다. 그래서 숨겨 놓은 아내, 딸도 버린다. 그렇게 해서 최고의 배우, '인간 국보'(일본 중요무형문화재 보유자)가 된다. 질문은 이것이다. 과연 최고의 예술이 삶을 대체할 수 있는가? 영화에서는 자신을 버린 주인공을 질타하는 딸이 하는 말이 나온다. 삶과 예술의 선택지에서 예술을 선택한 아버지에 대한 비난이다. "당신을 아버지로 생각한 적 없지만, 당신의 가부키를 보면서 다른 삶으로 끌려가는 느낌을 받았다. 결국에는 박수를 쳤다." 이게 예술의 힘이다. 때로 예술은 삶을 초월하거나 삶에서 도망가는 것처럼 보이지만, 결국에는 삶으로 돌아와 사람들에게 다른 삶의 모습을 보여준다. 그냥 돌아오는 게 아니라 몸과 영혼에 새긴 삶의 가르침이 관건이다.영화의 마지막 대사가 인상적이다. "참으로 아름답구나." 예술은 삶의 모방이 아니다. 현실의 삶은 전혀 아름답지 않다. 그러나 현실의 삶이 아무리 추하고 끔찍하고, 지금 우리가 목도하듯이 인간 말종이 득세하는 것처럼 보여도, 예술은 현실에서 사라진, 현실에서 감춰진 아름다움을 느끼게 해준다. 보이지 않는 걸 보이게 만든다. 그래서 삶을 돌아보게 만든다. 우리가 예술을 찾는 이유다. 그리고 그런 예술의 힘은 인간의 몸과 그 몸에 배어 있는 수많은 정념을 버릴 수 없는 한, 다시 김수영이 말한 온몸으로 쓰는 글쓰기, 온몸으로 행위를 하는 예술에서 나올 것이다. <국보>가 설득력 있게 보여주는 점이다.