영화 <국보> 스틸컷(주)NEW
3세대 재일한국인(재일조선인) 이상일 감독의 영화 <국보>를 보면서도 비슷한 질문이 떠올랐다. <국보>가 보여주는 예술의 경지, 영혼과 몸의 공력이 들어간 예술의 경지에 몸이 없는 AI는 이를 수 있을까? 설령 AI가 휴머노이드 로봇에 장착된다고 하더라도 그게 가능할까?
<국보>는 일본에서 22년 만에 실사영화로서 1천만 관객을 넘는 흥행을 했다고 한다. 이 영화는 일본의 전통 예술인 가부키(歌舞伎)를 소재로 삼는다. 이런 소재의 영화가 흥행에 성공했다는 게 뜻밖이다. 영화의 시작 부분에서 가부키의 역사와 온나가타(女形)를 소개한다. 온나카다는 가부키에서 여성 역할을 맡는 남성 배우를 가리킨다. 1620년대 풍기 문란을 우려해 여성 배우의 출연이 금지되면서 남성 배우가 여성 캐릭터를 연기하게 된다. 야쿠자 집안에서 태어난 키쿠오(요시자와 료)는 어떤 일로 부모를 잃는다.
우연히 그의 재능을 알아본 가부키 명문가의 한지로(와타나베 겐)는 키쿠오를 수습생으로 받아들인다. 키쿠오는 한지로의 아들인 슌스케(요코하마 류세이)와 우정을 나누며 배우로 성장한다. 두 젊은이가 보여주는 혈통(슌스케)과 재능(키쿠오)의 갈등은 많은 문학과 영화의 소재였기에 그것이 특별하지는 않다. 영화는 가부키의 주요 공연을 섬세한 촬영으로 화려하게 보여주는 재미를 주지만, 더 중요한 건 키쿠오와 슌스케가 10대부터 수십 년에 걸쳐 이뤄 가는 인연의 전개, 몸의 예술인 가부키의 대가가 되는 데 필요한 것이 무엇인가라는 질문, 다시 말해 '예술은 무엇인가'라는 질문을 제기하는 방식이다.
소설의 하위 장르(sub-genre) 중에 예술가 소설(Künstlerroman, the novel of artist)이 있다. 제임스 조이스의 <젊은 예술가의 초상>, 토마스 만의 <토니오 크뢰거> 등이 그런 작품이다. 이 소설들은 젊은 예술가의 모습을 그린다. 당연히 예술가가 되려는 청년이 느끼는 예술과 삶의 관계, 예술가가 되고 싶은 청년의 욕망과 그것을 가로막는 힘들(사회 제도, 이데올로기, 종교, 정치적 억압 등) 사이에 생기는 충돌, 자신을 이해하지 못하는 사람들 사이에서 느끼는 고독감 등을 다룬다.
<국보>에도 비슷한 주제가 나온다. 하지만 영화가 다루는 시대가 훨씬 길다. 가부키 전수를 하는 두 젊은이의 삶을 10대(1960년대)부터 60대(2010년대)까지 다룬다. 50여 년에 걸친 시대다. 그 시간의 흐름 속에서 키쿠오와 슌스케는 각기 다른 방식으로 삶의 상처를 몸과 영혼에 새기고 다시 가부키의 세계로 돌아온다.
진정한 예술의 힘