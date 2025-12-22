위키미디어 공용

원폭 돔은 1915년에 건설된 일본 히로시마시의 상업전시관으로 1945년 8월 6일 제2차 세계대전 중 미국이 히로시마에 투하한 원자폭탄의 피해로 반파되고 남은 전쟁유적 중 하나이며 1996년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.비핵 3원칙의 태생 과정에서 확인되듯이, 일본 정부가 겉으로라도 이 원칙을 유지하는 최대 원인은 자국 국민들의 반핵 여론에 있다. 히로시마·나가사키 원폭 피해로 인한 일본 국민들의 공포심이 강력히 존재하는 한, 일본 정부가 이 원칙을 공식적으로 깨기는 쉽지 않다.그러나 3원칙을 지지하는 비율이 2022년의 <아사히신문> 조사 때는 77%로 나왔다가 이번에 <니혼게이자이신문> 조사 때는 46%로 나왔다. 북중러의 연대가 공고해질 뿐 아니라 중·러의 연합군사력이 일본열도를 위협하는 수준이 높아지고, 미국의 안보 지원이 예전만 못한 현실을 반영하는 변화다.이런 속에서 다카이치 사나에는 "제가 말씀드릴 단계가 아니다"라고 말하고, 총리실 간부는 사견을 전제로 "핵무기를 보유해야 한다"고 발언했다. 비핵 3원칙이라는 외피를 거추장스러워하는 일본 정부의 분위기가 읽힌다.