이재명 대통령이 17일 정부세종컨벤션센터에서 행안부(경찰청, 소방청)·인사처 업무보고에서 발언하고 있다.윤석열에서 이재명으로 대통령 바뀌고 주가지수 4000을 넘나들고 있다고 너무 들뜨지 마세요. 한국경제의 펀더멘털은 여전히 취약합니다.일본보다는 외환보유고가 취약하고, 대만보다는 중소기업 경쟁력이 취약한데, 대기업 일자리 비중은 14%로 OECD 최하위 수준입니다. 그래서 고용은 중소기업들이 대부분 하고 있지만, 중소기업의 임금은 대기업 대비 60% 수준이니까요. 대기업 대비 80% 후반대를 기록하는 미국이나 일본에 비해 중소기업들의 임금이 지나치게 낮지요.이렇게 직장인 대부분이 중소기업에 취직해 있는데 임금은 상대적으로 낮으니 당연히 내수가 취약할 수밖에 없고, 이는 소득의 양극화에 이어 미국과 같은 극단적인 자산의 양극화가 수십 년간 이어졌습니다. 하지만 부동산 보유세는 건들지 말라는 목소리가 아주 커서 30억 원짜리 주택도 미국의 5분의 1 정도만 보유세를 내라고 해도, '너무나 심하다'고 무주택자들까지 아우성치는 나라입니다.서울 특정 지역 아파트값 올라서 열 받는데 됐고 무조건 보유세를 전부 다 확 올려버릴까요? 그럼 유권자들의 표도 표지만, 세금 부담 때문에 내수 기반이 더 줄어들 겁니다. 쓸 돈이 줄어드니까요.중소기업 임금을 확 높여버릴까요? 그럼 내수가 좋아지겠지요? 그런데 정부가 무슨 수로 중소기업의 임금을 확 높일 수 있을까요? 정부가 소유한 것도 아닌데. 대기업의 팔을 비틀어서? 얼마큼, 무슨 기준으로 대기업의 이익을 줄이고 중소기업에게 이익을 더 주라고 하지요?물론 금리를 확 높이면 집값을 잡을 수도 있겠지요. 달러 대비 원화 환율도 안정될 겁니다. 수입물가도 낮아질 겁니다. 그러나 기업들이 돈 쓰기 어려워지면, 투자가 줄 것이고, 고용이 줄어들고, 결과적으로 성장률이 줄면 경기가 침체되겠지요? 그럼 다시 금리를 확 낮춰야 되겠네요.모든 정책에는 부작용이 따릅니다. 트럼프가 어떤 정책을 써도 자신의 마음대로 경제가 움직여지지 않는 이유입니다. 미국처럼 기축통화국인 나라도. 환율정책에서는 세계 어떤 나라보다도 자유로운 나라인 미국도 이런데, 준기축통화국에도 못 끼는 한국이 할 수 있는 경제정책이라는 게 사실 많지 않습니다. 정책의 보폭이 클 수도 없고요. 정책의 보폭이 너무 크면 그에 따르는 부작용도 클 수 밖에 없으니 조심스러울 수 밖에 없지요.그래서 이재명 대통령으로 바뀌고 주가지수가 4000을 넘는다고, 주가지수가 1만을 간다고 해도 나라 경제는 상전벽해 바뀌지 않는다는 걸 명심하셔야 합니다. 이 구조는 아주 오랫동안 이대로 갈 겁니다.그래서 우리가 개인으로선 주식시장에서의 재테크, 사회적으론 취약한 펀더멘털을 조금씩 하나씩이라도 우선순위를 합의해서 고쳐보는 것. 그것 말고는 무슨 답이 있을까요? 그러니 너무 낙담도, 너무 큰 기대도 품지 마세요. 정권에 상관없이 평정심을 유지하시기 바랍니다.그게 나라를 위해서도, 내 재테크를 위해서도, 또 대통령을 위해서도 좋습니다. 대통령이 모든 일을 다 처리할 수 있는 것처럼, 굉장히 유능하게 보이는 건 대통령 자신에게도 결코 좋은 일이 아닙니다.