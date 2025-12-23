▲민간-공공협력 결핵관리사업에서 결핵관리전담간호사와 결핵관리전담요원의 업무 범위
민간-공공협력 결핵관리사업의 중심에는 결핵전담간호사가 있다. 실제 사업 지침 역시 결핵전담간호사를 중심으로 개발돼 있다. 이들은 확진된 환자를 등록하고, 환자들과 치료에 대한 교육과 상담을 진행한다. 치료가 시작되면 환자들을 추적 관찰하면서 환자의 치료 순응도와 이상반응 등 확인하고, 필요시 사회복지 자원을 연계하는 등 결핵 치료 전 과정을 돕는다.
치료 성공률을 높이고 중단율을 줄이는 민간-공공협력 결핵관리사업의 성공적인 효과는 잘 알려져 있다. 한편, 그 이면에 커진 지역 간 결핵 발생률 격차, 치료의 불평등, 환자의 삶이나 입장보다는 결핵균 사멸을 목표에 두는 방식에 대한 논의도 이루어지고 있다. 뿐만 아니라 민간-공공협력 결핵관리사업은 그 '성공'이 누군가의 노동의 결과라는 사실을 자꾸만 망각한다.
결핵전담간호사들의 열악한 처우와 이로 인한 고통은 사업 초기부터 꾸준히 제기되어 왔지만 언제나 공론화되지 못했고, 따라서 해결의 기미가 보이지 않는다. 연간 계약을 통해 이루어지는 '사업'이다 보니 일부 종합병원을 제외하면 대부분의 병원에 속한 결핵전담간호사들은 계약직이다. 그나마 무기계약인 경우가 상대적으로 안정적이다. 이들은 다른 간호직에 비해 급여도 매우 낮다. 이직률은 높고, 업무 지속성은 낮다.
사업 지침이 결핵전담간호사 업무와 역할을 중심으로 구성돼 있다는 건 한편으로 모든 책임이 이들에게 부과되어 있다는 뜻이기도 하다. 사실상 계약 당사자인 정부와 병원이 책임을 방기하는 동안 결핵전담간호사는 상시 구인난을 겪고 있고, 별도 관리 사업이라는 이유로 병원은 내부 다른 인력을 재배치해 주지 않는다.¹ 이로 인한 업무의 과중은 상대적으로 고용이 안정적인 개인의 몫으로 돌아간다.
필수노동과 젠더 역설
한국은 현대 정부수립 이래 사회복지 서비스 공급을 으레 민간에 의존해 왔다. 이전 글
에서 언급한 청소년성문화센터를 포함, 2023년 보건복지통계연보에 따르면 6만 3766개의 등록 사회복지시설 가운데 지자체가 직접 운영하는 경우는 채 1%가 되지 않는다. 대부분의 경우 민간에서 직접 설치운영하거나(약 84.2%), 지자체가 설치만 하고 운영을 민간에 위탁을 주고 있다(약 14.3%). '전국민건강보험' 덕인지 보건의료는 공공 역할이 상대적으로 강조되지만, 실제 서비스 공급 역시 전적으로 민간 의존적이다.
민간위탁 사업 일자리는 대부분 불안정성이 높다. 더욱이 민간에 의존한 사회 및 의료서비스는 주로 여성을 동원한다는 공통점을 가진다. 의료와 돌봄을 포함, 국가가 제공하기로 약속한 필수 사회서비스를 제공하는 일자리에는 대부분 고용조건이 불안정하고, 따라서 지역 여성 노동자가 배치되어 있다. 민간위탁 제도가 제공하는 저임금과 불안정한 일자리는 구조적으로 지역사회의 가장 불안정한 여성 노동자를 활용할 수밖에 없도록 설계되어 있는 셈이다.
사회서비스를 확대하면 여성 고용이 증가하는 것은 사실이지만, 그 노동은 여전히 여성들이 '시민'의 자격을 인정하지 않는다. 지역 여성의 노동시장 참여율을 높인다거나, 일견 경력단절 여성에게 재취업 기회를 제공하므로 '여성 친화적' 정책의 지표로 활용되지만, 실상 저임금과 불안정 고용이 체계적으로 이들을 노동시장의 주변부에 위치시킴으로써 불평등을 심화하는 모순을 가져온다.
지난해 이맘때쯤 Health Socialist Club은 국가 인플루엔자 예방접종 사업에서 보이지 않는 노동자와 주민의 행방을 물으며, "'국가적 성공'으로 가는 길에 '사람'만 없다"고 평가했다(바로가기
). 민간-공공협력 결핵관리사업의 '성과'는 기적에 가깝다. 국가는 어떤 책임을 지역 노동시장에서 가장 취약한 이들에게 미루기보다는, 그 성공이 누구의 노동 위에 서 있는지 되돌아볼 때다.
¹ 정부는 오히려 다른 기관 간 결핵전담간호사 재배치를 제안하지만, 이는 실제 고용 계약을 맺는 사용자인 병원을 또 다시 책임으로부터 자유롭게 한다는 점, 이 경우에도 절대적인 인원 수의 재배치지 인력의 고용을 유지하지는 않는다는 점에서 고민이 필요하다.
