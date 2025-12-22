KTV 캡처

지난 12일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고에서 이학재 인천국제공항공사 사장이 이재명 대통령의 질문에 답하고 있는 모습.이런 맥락에서 생각해 볼 사건이 얼마 전 발생했다. 사실 발생했을 때는 단순한 해프닝이라고 생각했지, 여러 사람이 입을 모아 이렇게 오랫동안 이야기할 사건이 될 것이라고 상상하지 못했다. 지난 12일 사상 최초의 생중계 정부 부처 업무 보고를 받던 이재명 대통령은 이학재 인천국제공항공사 사장을 질책했다. 이 사장이 이 대통령의 질문에 제대로 답하지 못했기 때문이다.그런데 이 눈에 띄는 호된 질책을 놓고 많은 사람들이 나름의 분석을 이어갔다. 가장 많이 보였던 추측은 이재명 대통령이 윤석열 정부에서 임명된 공사 사장이자 내년 지방 선거에서 인천시장 후보군으로 분류되는 이학재 사장의 기선을 제압하기 위해 그랬다는 것이다. 또한 이 사장은 새누리당과 자유한국당에서 국회의원 3선을 한 경력도 있다.하지만 업무 보고 과정에서 답변이 시원치 않을 때, 이재명 대통령이 출신이 여야인지를 따지지 않고 호된 반응을 보였다는 점에서 이는 그리 설득력 있어 보이지 않는다. 그리고 개인적으로 이 사안의 배경에 이 대통령의 다른 의도나 복잡한 의중이 깔린 것 같지도 않다. 내 생각에 이재명 대통령이 강한 질책을 한 이유는 의외로 단순하다. 보고를 받고 질의응답을 하는 과정에서 이학재 사장과의 소통이 매우 원활하지 못했는데, 이건 전적으로 이 사장이 대답을 잘 못했기 때문이다.왜 그런가. 당시 상황을 다시 돌아보자. 이학재 사장에 대한 이재명 대통령의 질문은 아주 명료했다. 1만 달러 이상의 현금을 해외로 가져가지 못하도록 되어 있는데, 외화 뭉치를 책갈피에 끼워서 나가면 공항 보안 검색에서 걸리지 않는다는 주장이 있다. 이것이 사실인가? 보통 사람이 이 정도로 명료한 질문을 할 때는 같은 수준의 명료한 답을 기대한다. 즉, 사실인지 아닌지를 답하면 된다. '외화 뭉치를 아무리 책갈피에 끼워도 보안검색에서 모두 적발이 가능하다, 그 주장은 사실이 아니다'라고 답하거나 혹은 그 반대의 답을 하면 된다. 만약 예상하지 못한 질문이라 준비가 되어 있지 않다면 그냥 모른다고 말하거나 답을 할 다른 사람을 찾으면 된다.왜 이렇게 답을 해야 할까. 그래야만 이야기가 그다음으로 넘어가고 결론을 내는 게 가능하기 때문이다. 이재명 대통령이 들은 주장이 사실이 아니고, 외화 뭉치를 보안 검색으로 잡아내는 게 가능하다면, 관련하여 현황에 대해 더 구체적인 질문을 하거나 연계된 다른 주제로 이동할 것이다. 잘 안 된다면 왜 안 되는지 이유를 파악하고 대안을 함께 고민하면 된다.만약 이학재 사장이 관련 내용을 제대로 파악하지 못하고 있다면 한마디 따끔하게 듣고 다음에 다시 보고하라는 지시를 받으면 된다. 하지만 이 사장은 어떻게 했는가. 처음에는 인천공항에서 주로 유해물질을 검색한다고 답하며 업무 소관이 다르다는 이야기를 했다. 그럼 외화반출은 단속을 안 하냐고 이 대통령이 재차질문하자 그건 아니고 적발한 사례가 있다고 답했다. 이어서 이재명 대통령이 다시금 명확하게 검색 가능 여부를 질문했지만 이학재 사장은 앞서 한 이야기를 반복하며 중언부언했다.