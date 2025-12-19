박순찬 대법원이 '국가적 중요사건에 대한 전담재판부 설치 및 심리절차에 관한 예규'를 만들기로 했다. 여당이 추진하는 내란전담재판부 설치법에 맞선 대법원의 자구책으로 보인다. 그러나 예규만으로도 내란전담재판부 설치가 가능한데 위헌이라며 호들갑을 떨었던 것이냐는 반응이 나오는 등 조희대 대법원에 대한 불신이 깊을 수밖에 없다. 내란범들에게는 마지막 믿음의 지푸라기인 것이다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #내란전담재판부 #조희대 #대법원 #예규 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 그날의 분노 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천1 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차306 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 그날의 분노 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크