지난 7월 6일, 서울의 한 고등학교 3학년 학생들이 '7월 모의고사'를 보고 있다.학교생활이 행복하지 않다는 아이들의 절규. 정부가 출범할 때마다 교육개혁을 앞세우는 이유다. 초등학교에서 중학교를 거쳐 고등학교로 진급할수록 아이들의 학교생활 만족도가 낮아진다는 건 여러 통계에서 공통으로 확인되는 바다. 대한민국의 고등학교는 군 생활 버금가는 인내와 극기의 훈련장이다.교육개혁의 성공 여부는 아이들의 표정에서 확인된다. 주말에도 학교에 가고 싶어 안달하는 아이들이 많아지는 것, 곧, 액자 속 교훈으로만 머물렀던 '즐겁고 보람찬 학교생활'을 제대로 구현하는 게 교육개혁의 본령이다. 교육개혁의 성공을 위해선 아이들의 목소리에 귀 기울이는 게 먼저다.노파심에서 전제한다면, '거대 담론'으로 접근하면 필패다. 역대 정부의 교육개혁이 매번 용두사미로 끝난 것도 그래서다. 대한민국의 '교육개혁사'는 학교 현장을 모르는 교육 전문가들의 탁상공론을, 보고서 작성에 이골이 난 관료들이 새 교육과정으로 포장해 상명하달식으로 일괄 적용해 온 역사나 다름 없어 보인다.교육개혁의 세부적인 방안을 모색하는 데는 아이들과의 만남으로부터 시작되는 게 맞다. 아이들의 '즐겁고 보람찬 학교생활'을 방해하는 요소와 영향의 인과관계를 따져가다 보면 자연스럽게 합리적인 대안이 도출될 수 있다. 학계와 시민사회를 대상으로 한 공청회는 그다음이다.기말고사가 끝나고 겨울방학을 앞둔 지금, 수업하다 말고 한 반 아이들에게 학교생활이 만족스러운지 물었다. 뜬금없는 교사의 발문에 이구동성 "이 세상에 좋아서 학교 다니는 학생이 어디 있겠느냐"라고 대답했다. 그들의 심드렁한 답변에는 짜증 섞인 표정과 피곤함만 가득하다.그나마 학교생활의 버거움을 달래주는 건, 친구들과의 운동과 수다, 무엇보다 점심 급식이라며 멋쩍게 웃었다. 학교 밖에는 함께 놀 친구가 없고, 끼니를 스스로 챙겨야 해서 불편하다는 뜻일 테다. 학교의 존재 이유라고 할 수 있는 '배움의 즐거움'을 손꼽는 아이는 단 한 명도 없었다.대학 진학이 당연시되는 분위기 속에 학업 성적에 대한 부담이, 예상했던 대로 학교생활의 만족도를 떨어뜨리는 절대적인 요인이었다. 학생의 본분은 공부라는 말은 백번 지당하지만, 생략된 단어가 있다. 공부 앞에 '대입'을 넣어야 완전한 의미의 문장이 된다. 아이들에게 대입을 위한 공부 외엔 '딴짓'일 뿐이다.곧, 교육개혁의 고갱이는 아이들의 학업 성적에 대한 부담을 줄이는 것이어야 한다. 오로지 대입을 위한 맹목적이고 획일적인 공부를 강요하는 학교에선 그 누구도 행복할 수 없다. 1등은 1등을 놓치게 될까 불안하고, 꼴찌는 종일 무의미한 수업 시간을 견뎌 내야 하는 게 고통스럽다.근본적으론, 대학 진학이 '의무 교육'처럼 여겨지는 사회적 분위기를 해소해야 한다. 아이들 대다수가 '친구 따라 강남 가듯' 진학해 온 대학 교육의 사회적 요구와 위상을 재정립해야 할 때다.지금 지성의 전당이라는 '상아탑'으로서 대학의 이상은 온데간데없고 '우골탑'의 피폐한 현실만 남았다. 천문학적인 자녀의 학비를 감당하기 위해 노년의 삶을 저당 잡히는 부모 세대가 사회 문제로 대두될 정도다. 대학 교육이 '밑 빠진 독에 물 붓기'라는 걸 그들도 모르진 않는다.인문학의 몰락과 학문 수준의 질적 저하 등 우리 대학 교육의 위기는 이미 오래전 시작됐다. 온존한 학벌 구조와 대학 졸업장이 신분증 역할을 하는 현실에 기대어 손 놓고 있다가 이제야 대학마다 존폐 위기라며 호들갑을 떨고 있다. 위기의식을 느끼게 한 건 되레 학령 인구의 급격한 감소였다.대학의 입학 정원보다 고등학교 졸업자 수가 더 적은 상황에서도 성적 경쟁은 조금도 완화되지 않았다. 서울의 상위권 대학의 경쟁률은 여전히 높고, 정원을 채우지 못하는 지방대의 경우엔 외국 유학생 유치에 사활을 걸거나 서둘러 '평생 교육 기관'으로 탈바꿈하고 있다. 입학 자격을 중장년층으로 넓혀 정원을 채우고 보려는 고육지책이다.이 와중에도 고래 심줄보다 질긴 학벌 구조 속에 아이들의 선택은 둘 중 하나다. 공부에 목매달거나 아예 포기하거나. 요즘 학교엔 '중위권'이라는 말이 없다. 점수 분포가 극단적으로 양분되어, 가운데가 봉긋한 정규 분포 곡선이 그려지지 않는다. 상위권과 하위권의 숫자로만 치면, 허리가 잘록하고 아래가 불룩한 오뚜기 형태다.어쩌면 소수의 상위권과 대다수의 하위권이라는 표현이 더 적확할지도 모른다. 중위권 아이들이 대입 공부에 찌들어 시나브로 하위권으로 추락하는 양상이다. 비율을 기준으로 나뉘는 등급으로는 도드라지지 않지만, 아이들 사이의 극심한 학력 격차는 이미 수습하기 힘든 임계점에 다다르고 있다.