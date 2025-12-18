SNS

온라인에서 공유되는 '영포티 스타터팩'이라는 이미지온라인에서 돌고 있는 '코리아 영포티 스타터팩'이라는 이미지는, '영포티'라는 말이 굉장히 정치와 밀접하게 연결되어서 사용되고 있다는 예시이기도 합니다. 실제로 2030 남성들이 자주 찾는 커뮤니티 '에펨코리아' 등을 살펴보면 여권 성향의 유튜브 방송인 '매불쇼'나 '김어준의 뉴스공장'은 영포티들이 즐겨 보는 방송이자, '신뢰할 수 없는 콘텐츠'의 대명사처럼 폄하당하는 것을 볼 수 있습니다.물론 단순히 정치적 인식의 차이로만 설명할 수 없는 지점이 있습니다. 정년 연장 추진·국민연금 개혁안 등에 대한 반감 등 기성세대들에게 사회적 자원이나 기회가 과도하게 쏠려 있다는 청년 남성들의 인식도 '영포티' 현상과 무관하지 않습니다. 청년(15~29세) 고용률은 19개월째 하락중이고, 취업이나 구직 활동을 하지 않는 '쉬었음' 상태의 30대 인구도 31만 명을 넘어선 상황입니다.또한 일자리를 갖게 되더라도 회사에 고연차 직원이 훨씬 많은 역피라미드 구조 속에서, '주니어' 기간이 비정상적으로 길어지고 승진도 어려운 상황에 봉착하게 됩니다. 그러니 비교적 경제적으로 여유가 있고 높은 직위에 있으며, 심지어 그 자리에서 내려올 생각이 없어 보이는 4050 남성에 대한 반감이 커질 수밖에요.실제로 정부가 발표한 '2025년 가계금융복지조사' 결과를 보면 39세 이하 가구주의 평균 자산은 1년 전보다 0.3% 줄었습니다. 반면 40대와 50대 가구주의 평균 자산은 각각 7.7% 늘었고, 60대도 3.2% 증가했습니다. 405060이 자산을 서서히 늘려나가는 반면에, 2030은 자산이 그대로거나 오히려 줄고 있는 상황이라는 것을 뜻합니다.그렇다고 이들이 여론을 뒤바꿀 힘도 없습니다. 무엇보다 인구가 적습니다. 2002년 당시 노무현 열풍의 주역이었던 2030은 전체 인구의 35.02%를 차지했습니다. 하지만 2025년 현재 2030은 전체 인구의 25.12%에 불과합니다. 반면 2002년 당시 2030이었던 이들은 2025년엔 405060세대가 되어서 여전히 한국 사회의 다수를 이루고 있습니다. (40대 14.93%, 50대 16.76%, 60대 15.18%). 정치·경제·문화 등 모든 부문에서 이들의 힘이 가장 센 상황입니다. 청년들 입장에서는 기성세대가 자원을 독식한다고 느낄 수밖에 없고, 그 불만과 누적된 분노를 '영포티'라는 조롱으로 푸는 것이겠지요.정훈님, 그런데 왜 '영포티' 현상은 청년 남성의 '중년 남성' 공격이 된 것일까요? 살펴 보면 영포티는 대부분 남성에게 국한되어 쓰이는 걸 알 수 있습니다.그것은 중년 여성이 중년 남성만큼 '기득권'이 아니라는 인식에서, 또 자신들의 '몫'을 빼앗는 라이벌이 아니라는 데서 기인했을 겁니다. 하지만 다행이라고 말하긴 어렵습니다. 한편에선 청년 남성들은 또래 청년 여성들을 겨누고 있으니까요. 여성의 교육 수준이 높아지고 사회 진출이 늘어나자, "오히려 남성이 더 차별받고 있다"고 주장하면서 '안티 페미니즘'이나 '남성 피해자론'을 이야기하는 식으로요. 실제 임금격차를 비롯해 수많은 통계가 여전히 구조적 성차별이 극심한 사회라는 것을 증명하고 있음에도 말입니다. 이러한 청년 남성들의 '남성 피해자론'은 성평등과 같은 사회적 과제를 무력화시키고, 끊임없이 '역차별이 일어난다'는 착시 현상을 일으킨다는 점에서 더더욱 문제적입니다.그런 점에서 중년 남성들을 공격하는 '영포티' 밈도 우려스러운 부분이 있습니다. 단순히 위선적이거나, 갑질이나 성희롱하는 남성에 대한 비판으로 이 말을 쓴다면 상관없습니다. 하지만 앞서 언급했듯 진보적인 가치나 이념에 대해 이야기하는 순간 곧바로 '영포티'라는 조롱이 나오는 게 현실입니다. 충분히 고민하고 토론해야 하는 혐오와 차별에 대한 의제를, '영포티'라는 말로 쉽게 튕겨낼 수 있는 분위기라면 보수화나 극우화는 더 가속화될 수밖에 없고요.〈시사IN〉·한국리서치 '6·3 대선 이후 유권자 인식 여론조사'[1]를 살펴보면, '차별금지법 제정'에 대해 응답자의 61%가 찬성했습니다. 그러나 20대 남성은 29%만이 찬성해, 모든 연령/성별 중 가장 찬성 응답 비율이 낮았습니다. 장애인 의무고용제에 대해서도 응답자의 68%가 찬성했지만 20대 남성과 30대 남성은 각각 47%만이 찬성했습니다. 이 역시 모든 연령/성별 중 가장 찬성 응답 비율이 낮았고요. 이어 '고위 공직자 여성 할당제' 찬성 여부를 물어보자 20대 남성의 13%, 30대 남성의 19%만이 찬성했습니다 (전체 평균 45% 찬성)반중정서도 굉장히 강력했습니다. '우리나라의 부정선거에 중국이 개입했다는 주장'에 대한 의견을 묻자, '동의한다'는 응답이 20대 남성에선 34%, 30대 남성에선 25%나 나왔습니다 (전체 평균 18% 동의). 또한 '중국의 보복으로 인해 한국이 경제적 타격을 입더라도 중국과 거리를 두고 한미동맹을 강화해야 한다'는 주장에 대해서도 20대 남성의 57%가, 30대 남성의 55%가 동의했습니다 (전체 평균 37% 동의).이런 상황에서, 기성 세대들이 소외계층의 기회 확대 등을 비롯한 진보적 가치를 이야기했을 때, '영포티'라는 말이 진보적인 가치를 조롱하면서 동시에 기각시키는 강력한 무기가 될 수 있다는 겁니다. 논쟁이 불가능해지고 조롱만 난무하는 구조에서는, '반이재명(민주당)-반중-반페미니즘-반장애인-반차별금지'라는 일련의 흐름에 제동을 거는 일이 점점 어려워집니다. 더 이상 '영포티'라는 말이 우습게 들리지 않는 이유입니다.