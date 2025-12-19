성낙선

밤섬. 서쪽 끝 모래톱 위로 민물가마우지떼가 까맣게 내려앉아 있다.한강은 서울이 지닌 생태 역사 문화적 정체성의 핵심 기반이지, 상업 시설을 위한 사업 부지가 아니다.한강버스, 노들섬 개발을 비롯한 한강 관련 정책들을 바라보며 근본적인 질문을 던지지 않을 수 없다. 우리는 한강을 무엇으로 보고 있는가. 교통수단의 통로인가, 관광 상품의 무대인가, 혹은 정치적 성과를 과시할 수 있는 개발 부지인가. 만약 그렇다면, 그것은 서울이라는 도시가 지닌 가장 큰 자산이자 유산을 스스로 소진하고 파괴하는 어리석은 길이다.서울의 정체성은 고층 빌딩이나 대규모 이벤트에서 비롯되지 않는다. 이 도시는 산과 강이 함께 만들어낸 드문 수도이며, 그 중심에 한강이 있다. 한강을 개발의 대상으로만 인식하는 순간, 서울은 스스로의 뿌리를 잃는다.강은 '관계'의 공간이다. 강은 본래 흐르는 생태계다. 물은 단지 이동하는 자원이 아니라, 수많은 생명들의 순환 통로이며 완충지대다. 한강의 모래톱, 습지, 물가의 얕은 공간들은 홍수 시에는 범람을 흡수하고, 평상시에는 어류와 조류, 곤충의 서식처가 된다. 이는 도시의 안전과 직결된 생태적 기반 시설이다.그러나 한강을 '이용 효율'의 관점에서 바라보면, 이러한 공간들은 쓸모없는 여백으로 취급된다. 수상버스 항로 확보, 인공섬과 선착장 조성, 대형 구조물 설치는 흐름을 단절시키고 생태적 회복력을 약화시킨다. 단기적 편의와 가시적 성과는 얻을지 몰라도, 그 대가는 장기적으로 도시 전체가 치르게 된다. 기후위기의 시대에 강은 더 이상 개발의 대상이 아니라 도시를 지켜주는 생태적 방패다. 이를 훼손하는 정책은 시대착오적이다.강은 '지배의 대상'이 아니라 '맡겨진 창조물'이다. 인간은 주인이 아니라 관리자이다. 자연은 인간의 소유물이 아니라 위탁된 창조물이다. 성서에서도 자연에 대해 인간에게 주어진 권한은 '정복'이 아니라 '돌봄'이며, 이는 책임을 전제로 한다.강은 인간의 욕망을 시험하는 공간이다. 얼마나 더 개발하고 이용할 수 있는가가 아니라, 어디까지 지켜낼 수 있는가가 인간의 성숙도를 가늠한다. 한강을 속도와 효율, 소비의 대상으로만 대하는 태도는 인간 중심주의의 극단이다. 이는 자연을 침묵시키고, 미래 세대의 권리를 현재의 정치 일정에 종속시키는 무책임하고 탐욕적인 행위다. 강에 대한 관점과 태도는 생태환경 문제이기도 하면서 동시에 윤리의 문제, 정치 사회적 문제이기도 하다. 강은 인간에게 말을 걸지 않지만, 훼손된 강은 반드시 응답한다. 더 잦은 재해와 불안정한 기후, 공동체의 불안으로.한강은 서울의 기억이자 정신이다. 한강은 서울의 과거이자 현재이며, 미래다. 이 강을 따라 수많은 왕조가 명멸하였고, 피난과 귀환, 산업화와 민주화의 기억이 축적되었다. 한강은 단순한 경관이 아니라 집단 기억의 저장소다. 특히 서울의 한강은 주변의 산들과 함께 도시의 기(氣)와 흐름을 형성해 왔다. 북악, 남산, 관악, 북한산에서 내려온 흐름이 강으로 이어지며 도시의 균형을 잡아 왔다. 이를 단절하는 대규모 구조물과 인공적 개입은 단지 미관의 문제가 아니라, 도시 역사와 문화의 연속성을 훼손하는 일이다.세계의 오래된 도시들은 강을 중심으로 발전했지만, 성숙한 도시일수록 강을 비워두는 용기를 선택했다. 파리의 센강, 런던의 템스강, 교토의 가모강이 그러하다. 그들은 강을 통해 도시를 드러내기보다, 강을 통해 도시를 절제했다.서울의 가장 큰 자산은 토지가 아니라 자연 지형이다. 산과 강은 어떤 예산으로도 새로 만들 수 없다. 그런데도 행정은 이를 '개발되지 않은 공간'으로 바라본다. 이는 가장 위대한 축복을 축복으로 인식하지 못하는 빈곤한 상상력의 결과다.개발 중심의 사고는 언제나 정치적 일정과 맞물린다. 임기 내 가시적 성과, 눈에 보이는 구조물, 숫자로 환산 가능한 실적. 그러나 자연은 정치의 속도를 따르지 않는다. 강은 정치적 탐욕에 종속될 수도 없고 되지도 않는다.