연합뉴스

외교부 정문 (자료사진)통일부가 대북정책을 주도하는 가운데 국정원과 외교부의 역량이 한반도 이외 지역들로 골고루 분산된다면, 통일부·국정원·외교부 각각의 특성이 한반도문제와 관련해 시너지 효과를 일으킬 수 있다. 그런데 세 기관의 최대 역량은 모두 다 한반도 한 곳에 사실상 집중돼 있다. 이것이 충돌의 소지가 되고 있다.중앙정보부나 안기부 시절의 국정원은 사실상 대북 정보부였다. 외교부가 주력하는 대미·대일 외교 역시 한반도 외교의 차원에 그치는 수가 많았다. 통일부뿐 아니라 국정원과 외교부도 사실상 한반도 문제에 올인해온 셈이다.이 때문에 대북정책과 관련해 세 기관의 특성이 상호 보완적이 되기보다는 상호 충돌의 원인이 되는 경우가 많았다. '수도권 집중'이 한국의 내부적 병폐를 낳았듯이, 주요 국가기관들의 '한반도 집중'은 대북정책과 관련된 병폐를 만들었다. 어느 기관이 주도하느냐에 따라 민족문제가 되기도 하고 안보문제가 되고 국제문제가 되기도 하는 일관성 없는 상태가 이어져 왔다.대북정책의 충돌을 낳는 또 다른 요인은 대한민국 국가체제에 있다. 대한민국은 명분상으로는 민족통일을 지향하면서도 실질적으로는 민족대결을 용인해 온 나라다.유신헌법으로 불리는 1972년 헌법의 전문도 "조국의 평화적 통일의 역사적 사명"을 언급했다. 정부수립 당시의 1948년 헌법은 "대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다"는 제4조를 둠으로써 38선 이북도 한민족의 영역으로 포괄했다.이처럼 역대 헌법들은 남북문제를 민족문제로 자리매김시켰지만, 현실적인 국가운영은 달랐다. 대부분의 역대 정부들은 적대적 냉전체제의 관점에서 남북문제를 처리했다. 냉전체제하의 미국이 이민족인 소련을 적대시한 것 이상으로, 대부분의 과거 정권들은 동족인 북한을 혐오하고 경원시했다.이 같은 규범과 현실의 괴리는 정보기관이나 외교부가 북한을 적대시하고 외국의 대북제재에 동참하는 것을 당연시하게 만들었다. 때에 따라 이런 기관들이 남북관계 발달을 저해하는 것을 용인하는 환경이 되기도 했다.헌법이나 정부조직법에 따르면, 대북정책 주도권은 당연히 통일부에 있어야 한다. 이 기구가 남북교류를 촉진시켜야 헌법규정이나 대한민국 명분에 부합한다. 하지만 냉전체제의 흔적이 여전히 남아 있어, 북한을 냉전적으로 대하는 것이 국가조직 내에서도 당연시됐다. 훈령을 조작해 남북회담을 결렬시킨 인물들이 사법처리를 받지 않은 것도 북한을 적대시하는 정부 풍토하에서는 그다지 이상한 일이 아니었다. 통일을 방해하는 것은 헌법위반행위이지만, 그것은 냉전체제에 부합하는 일이었다.정책 주도권을 놓고 벌어지는 통일부와 여타 기관의 갈등은 부처 대 부처의 문제에만 기인하지 않는다. 그것은 대한민국이 어디로 가야 할지를 놓고 전개되는, 규범과 현실의 괴리 문제다. 대북문제에 관련해 부처 간의 업무를 조정해 주는 노력은 당연히 필요하다. 동시에, 대한민국이 평화체제로 갈 것인지 냉전체제에 머물 것인지를 명확히 정리하는 것이 이 갈등의 근원적 해법이다.