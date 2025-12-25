남소연

"비상계엄 왜 이런 사태가 발생했는가. 12월 3일 신문들을 종합해봤어요. 중앙일보에서는 '거야 입맛대로 입법…반도체법·연금법 뒷전, 개혁 멈추고', (중략) 조선일보 '거야, 법안도 입맛대로…간첩죄 확대 돌연 반대', 동아일보 '공소시효 6개월 정당법 개정안 논란…여, 야 돈봉투 덮으려는 꼼수' 이렇게 헤드라인 뉴스에 나왔습니다.

윤석열 대통령께서 비상계엄을 발령해서 정말로 나라가 위중한 상황에 처했지만 이런 상황이 오기 전까지 이런 일들이 계속됐다는 것입니다. 요즘 언론에 여론조사 한 결과가 자주 보도가 되는데 기사를 보면 이렇게 시작을 해요, '오죽하면'. 이게 지금 국민들의 심정입니다."

(2025년 1월 15일)

"누가 내란을 옹호 합니까? 옹호하는 게 아니고 진실을 규명하자는 이야기지. 그렇게 상대 당을 매도해서는 안 됩니다. 민주당은 사실 이번 비상계엄 사태를 유발하게 한 다수당의 의회 폭력 행사에 대해서 사실은 단 한마디 얘기한 적이 없어요." (2025년 2월 28일)

"내란을 옹호하는 전형적인 가해자 논리를 오늘 한기호 간사께서 말씀하셨습니다. 왜 표결도 못 하고 이 회의장을 박차고 나갑니까? 아직도 윤석열을 옹호하고 있고 윤석열의 눈치를 보고 있기 때문입니다. 내란 세력 국민의힘을 반드시 회의록에 박제해서 끝까지 이 문제를 제기해야 된다고 생각합니다."

한기호 국민의힘 의원이 2025년 2월 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회' 2차 청문회에서 청문회 무용론을 주장한 뒤 안규백 위원장의 발언을 듣고 있다.3성 장군 출신 4선(강원 춘천시철원군화천군양구군을) 국회의원인 그는 장관직은 고사했지만 윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란혐의 진상규명 국정조사 특별위원회(아래 국조특위) 국민의힘 간사직은 맡았다. 내란혐의 국조특위에서 한 의원이 주장한 바는 '내란은 아니다', 그리고 '계엄은 민주당 때문이다'였다.그리고, 지난 2월 28일 국조특위 11차 회의는 파행됐다. 국조특위는 청문회를 진행하며 출석을 거부한 윤석열 등 핵심 증인들에 대해 동행명령장을 발부했지만 이들은 끝내 출석하지 않았다. 이에 고발하겠다는 야당 위원들에 맞서 여당 위원들은 집단으로 퇴장했다. 퇴장 직전, 한 의원은 말했다.그러자 용혜인 국조특위 위원은 '박제'를 말했다.8개월 여가 지났다. 그 사이 윤석열은 위헌·위법한 비상계엄 선포로 파면됐다. '내란 우두머리 혐의'로 법정에 선 피고인이 됐다. 그럼에도 '내란이 아니'라는 한 의원의 입장은 변함 없었다.지난 10월 13일 국방위원회 국정감사에서 성일종 국방위원장은 안규백 국방부 장관에게 문제제기를 했다. 국방부가 '내란 극복, 미래국방 설계를 위한 민관군 합동 특별자문회의'를 만든 데 대한 항의였다. 성 위원장의 주장은 "형법 87조의 내란죄에 대해서 법원의 판단이 나와야 (행정부에서 내란이라고) 공식 용어를 사용할 수가 있다"였다.