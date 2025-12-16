서울중앙지방법원

"그건 제가 알 수 없다. 듣는 사람의 입장이지, 저는 휴대폰을 잡고 있어서..."

12월 15일 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 진행된 윤석열씨 '내란우두머리' 재판 증인으로 나온 이진우 전 수도방위사령관이 내란특검 쪽 질문에 대답을 하고 있다.나는 '내란중요임무종사자'가 아니다.15일 '내란우두머리' 재판(서울중앙지방법원 형사합의25부·재판장 지귀연 부장판사)에 나온 이진우 전 수도방위사령관의 기조였다. 그는 12.3 비상계엄 선포 계획을 사전에 전혀 알지 못했던 탓에 당일 몹시 혼란스러웠지만, 군인으로서 군통수권자의 명령에 따랐을 뿐이라고 증언했다. '네 명이 한 명씩 끌어내라', '문을 부숴서라도 들어가라', '총'이라는 대통령의 발언은 들었다고 인정하되 '국회를 방호하러 갔다'는 등 책임과 모면 사이를 아슬아슬하게 줄타기했다.이날 증인신문 핵심 쟁점은 이 전 사령관과 윤석열씨의 계엄 당시 통화다. 두 사람은 지금껏 서너차례 통화한 것으로 알려져 있었다. 그의는 5월 12일 윤씨 재판에서가 있었다며 첫 통화에선 대통령이고 물었고, 두번째 통화에선는 지시를 내렸으며, 세번째 통화에선고, 네번째 통화에선고 했다고 증언했다.올 2월 헌법재판소 탄핵심판에서 입을 꾹 닫았던 이 전 사령관은 군사법원에서야 조금씩 입을 열었다. 다만 본인이 생각나는 통화는이고, 첫 번째 통화와 두 번째 통화 내용은 오 대위와 비슷하게 기억하지만,으로 인식했다고 주장했다. 또 세번째 통화의 시점은 오 대위처럼 국회 계엄 해제요구안 가결 직후로 기억하고를 들었다고 했다.그런데 내란특검이 뒤늦게 확보한 경호처 비화폰 기록에 따르면, 윤씨는 경호처 비화폰으로 이 전 사령관의 군 비화폰과 ① 2024년 12월 3일 오후 11시 33분 33초 : 41초 동안 ② 4일 오전 0시 32분 18초 : 29초 동안 ③ 0시 34분 13초 : 17초 동안 ④ 0시 36분 10초 : 25초 동안 ⑤ 1시 6분 56초 : 1분 12초 동안 ⑥ 1시 13분 32초 : 34초 동안 ⑦ 3시 47분 26초 : 3분 39초 동안 등 7차례 통화했다. 이 전 사령관은 이 가운데 ①번을 첫 통화, ②~④번을 두 번째 통화, ⑤번을 세 번째 통화로 기억해온 듯하다는 입장이다.이 전 사령관은 또 '네 명이서 한 명을 끌어내라', '문을 부수고 들어가라' '총' 같은 대통령의 발언을 ""고 말했다. 그는 "무거운 질책으로 느꼈다"며 "'너희들이 국회까지 가서 국회 기능이 문제되게끔 만들어놓고 뭐하냐'는 취지로 들었다"고 했다. 계엄 당시 수방사는 국가중요시설 방호라는 본연의 임무에 맞게 국회를 지키고자 했을 뿐이라며 자신이 '국회의원을 끌어내라'고 지시할 리 없다는 취지로 얘기했다.윤씨 변호인단은 이 전 사령관의 증언으로 오 대위 증언을 흔들려고 했다. 오 대위는 윤씨의 국회 계엄해제 방해 지시뿐 아니라 추가 계엄 시도 정황까지 진술한 만큼 피고인에게 몹시 불리한 증인이다. 그는 당시 정확한 시각은 기억 안 나지만 첫 통화는 수방사 병력이 막 국회로 도착했을 때, 두 번째와 세 번째 통화는 휴대폰으로 보던 Y TN뉴스에 '국회의원들이 본회의장으로 모이고 있다'고 나올 때, 마지막 통화는 12월 4일 1시 3분 국회 가결 직후 5분 이내라는 상세한 진술도 내놨다.윤씨 측 이경원 변호사는 당시 수방사 선발대가 12월 3일 오후 11시 47분경 이진우 전 사령관에게 도착상황을 보고한 점을 볼 때 이 전 사령관과 오 대위가 말하는 '첫 통화'는 ②번, 12월 4일 0시 32분 통화라며 "오상배가 명백하게 사실과 다르게 증언한 것은 맞지 않는가"라고 물었다. 오 대위 증인신문 당시 주공격수로 '청력이 남들보다 뛰어난가'란 질문까지 던졌던 윤갑근 변호사는 이 전 사령관에게 "(대화가) 들릴 정도의 상황이었나"라고도 물었다.하지만 이 전 사령관은 선뜻 동의하지 않았다.윤 변호사는 끈질겼다. 그는 "왜 이걸 여쭤보냐면, 오 대위는 대통령과의 통화 이외에 다른 사람의 통화는 들은 적 없다는데, 본인은 앞(조수석)에서 YTN을 보고 있었다"며 "190명, 결의안, 이런 단어가 생각난다는 것은 이해되는데 이건(그의 증언은) 문장이란 말이다"라고 주장했다. 그러나 이 전 사령관은 ""며 ""라는 말로 답변을 갈음했다. 오히려 본인은 차 안을 고요하다고 느꼈다고도 했다.