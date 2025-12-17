연합뉴스

한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있는 모습.대중교통은 원하는 곳으로 이동할 수 있는 권리를 보장한다는 측면에서도, 도로 위 승용차를 줄여 탄소배출을 줄인다는 측면에서도 중요하다. 두 측면을 결합한다면 모두를 위한 대중교통을 만드는 시도는 모든 사람이 탄소를 절감할 수 있는 행위에 동참할 수 있는 기틀을 닦는다는 의미도 있다. 24년부터 진행된 기후동행카드나 K 패스, 대중교통 이용 시 포인트를 적립해 주는 제도들은 이 두 가지 측면을 모두 고려한 좋은 정책이라고 말할 수 있다. 그런데 2025년 대중교통과 관련된 사업 중에는 서울시의 '한강버스'라는 사업도 포함되어 있었다.거듭되는 사고, 졸속 행정 논란 등 한강버스는 시작부터 여러 논란에 휩싸여 있었다. 그중 가장 이목을 끈 것은 놀랍게도 한강버스가 출퇴근용으로 도입되었다는 사실이다. 서울시의 홍보와 달리 한강버스는 속도를 내기에는 구조적 문제가 있었고, 선착장 또한 접근성이 떨어져 출퇴근용으로 적합하지 못하다는 비판이 일었다.한강버스는 환경과의 동행을 오히려 저해한다는 측면에서도 한계가 있다. 도입 초기부터 환경단체는 수상버스가 도로 교통을 대체할 만큼의 효과가 없기에 탄소 감축 효과 또한 없다고 주장했다. 오히려 선착장을 확충하고 선박 운항이 증가함에 따라 생태공간이 인공 구조물로 전환되거나 소음과 공사로 인해 인근 생태계가 타격을 입을 수 있을 가능성이 제기되었다. 그럼에도 한강버스는 서울시 기후예산서에 온실가스 배출량 감축 등을 통한 환경친화적 교통체계 구축의 효과를 가져올 수 있다고 명시되어 있다. 서울시가 한강버스를 '그린워싱'으로 사용하고 있다고 비판받을 수 있는 대목이다.2026년 한 해에만 한강버스에 132억 원이 투자될 예정이다. 현재 서울시는 '약자와의 동행'이라는 슬로건을 내세우고 있다. 하지만 한강버스는 갑판에서 선실로 들어가는 출입문에 턱이 있고, 동선상 가파른 경사가 있어 휠체어 이용자가 이용하기에 적합하지 않다는 지적이 제기된 바 있다. 한강버스에 투여된 막대한 예산이 더 좋은 곳에 사용되었으면 어땠을까? 여전히 '시민의 출근길을 불편하게 만드는 장애인 단체'라는 프레임이 강고하지만, 그 너머 생각 해보아야 할 것은 우리 사회가 과연 이 문제를 슬기롭게 해결해 나가기 위한 시도를 충분히 진행했는지다.자원이 부족하다는 말이 아니라, 한정된 자원이 적절한 기준에 따라 투여되고 있는지 물어야 한다. 분명한 사실은 모두에게 필요한 것은 녹색으로 포장된 느린 유람선이 아니라, 보다 편리하게 접근하고 여유롭게 이용할 수 있도록 개선된 버스와 지하철이라는 사실이다. 모두가 엘리베이터를 향해 뛰는 생활이 지긋지긋하다는 생각이 든다면 이제 모두와 함께 갈 수 있는 더 느린 사회를 만드는 수밖에 없다. 모두를 위한 대중교통을 만드는 것은 '느린 사회'의 좋은 시작점이 될 것이다.